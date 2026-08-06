गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Yash Dhull Make 47 Ball 100 Runs Century Against Old Delhi Dpl 2026 Aurn Jaitley Stadium

DPL 2026: गडी सुसाट सुटलाय! Yash Dhull चे तुफानी शतक; डीपीएलमध्ये उडवला धुरळा..

Updated On: Aug 06, 2026 | 03:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

सध्या दिल्ली प्रीमियर लीगचे सामने खेळवले जात आहेत. यामध्ये बुधवारी जुनी दिल्ली विरुद्ध सेंट्रल दिल्लीच्यामध्ये सामना खेळवला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना पुरानी दिल्लीने 15 ओव्हर्समध्ये फलंदाजी करताना 7 विकेट गमावून 140 रन्स केल्या.

DPL 2026: गडी सुसाट सुटलाय! Yash Dhull चे तुफानी शतक; डीपीएलमध्ये उडवला धुरळा..

दिल्ली प्रीमियर लीग (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • यश धूलची आक्रमक शतकी खेळी 
  • सध्या सुरू आहे दिल्ली प्रीमियर लीग 
  • जुनी दिल्ली विरुद्ध सेंट्रल दिल्लीमध्ये पार पडला सामना 
Yash Dhull Centruty: सध्या दिल्ली प्रीमियर लीग सुरू आहे. भारताला अंडर-१९ वर्ल्डकप जिंकवून देणारा माजी कर्णधार यश धुलने दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये शानदार खेळी केली आहे. त्याने आपल्या बॅटचा तडाखा दिला आहे. अरुण जेटली स्टेडियमवर सेंट्रल दिल्लीचा कर्णधार यश धूलने जुनी दिल्ली या संघाविरुद्ध 47 बॉलमध्ये आक्रमक खेळी केली आहे. त्याने शानदार शतकी खेळी केली आहे.

अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली प्रीमियर लीग स्पर्धा सुरू आहे. इथे खेळल्या गेलेल्या कर्णधार यश धुलने 47 बॉलमध्ये 100 रन्सची आक्रमक आणि तूफान खेळी केली आहे. त्याच्या या आक्रमक खेळीमुळे सेंट्रल दिल्ली किंग्सने 14 व्या ओव्हरमध्ये सामना जिंकून दणदणीत विजय मिळवला आहे. पावसामुळे हा सामना प्रत्येकी 15-15 ओव्हर्सचा खेळवण्यात आला आहे.

सध्या दिल्ली प्रीमियर लीगचे सामने खेळवले जात आहेत. यामध्ये बुधवारी जुनी दिल्ली विरुद्ध सेंट्रल दिल्लीच्यामध्ये सामना खेळवला गेला. प्रथम फलंदाजी करताना पुरानी दिल्लीने 15 ओव्हर्समध्ये फलंदाजी करताना 7 विकेट गमावून 140 रन्स केल्या. समर्थ शेठने 22 बॉलमध्ये 32 रन्सची खेळी केली. यामध्ये त्याने पाच फोर मारले. शेवटच्या ओव्हर्समध्ये 21 बॉलध्ये 46 रन्स केल्या.

Duleep Trophy 2025 : यश धुळचे दमदार शतक, उत्तर विभागाची ५६३ धावांसह मजबूत आघाडी; पूर्व विभाग पराभवाच्या छायेत

यानंतर सेंट्रल दिल्लीचा संघ मैदानात उतरला. या संघाने आपली पहिली विकेट लवकर गमावली. सिद्धार्थ जून केवळ 8 रन्सवर आउट झाला. त्यानंतर खेळण्यासाठी यश धूलने आपल्या आक्रमक खेळीने विजेचा मार्ग सोपा केला. त्याने केवळ 47 बॉलमध्ये 100 रन्स ठोकल्या. त्याने या खेळीत 9 फोर आणि 6 सिक्स मारले. त्यानंतर तिसऱ्या नंबरवर युगल सैनीने 27 रन्सची खेळी केली. यश धूलने आपल्या एकट्याच्या खेळीच्या जोरावर सेंट्रल दिल्लीच्या संघाला विजय मिळवून दिला.

या वर्षी दिल्ली प्रीमियर लीगमध्ये एकूण 8 संघ खेळत आहेत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये सेंट्रल दिल्ली किंग्सचा संघ पहिल्या स्थानावर आहे. 31 जुळीपासून स्पर्धा सुरू झाली आहे. 30 ऑगस्ट रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आही. या स्पर्धेचे जास्तीत जास्त सामने ही अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवले जात आहेत.

DPL 2025 : 6,6,6,6,6,6,6… झळकावले शतक, ‘ज्युनियर कोहली’ने दमदार खेळीने सेंट्रल दिल्लीला मिळवून दिला विजय

Web Title: Yash dhull make 47 ball 100 runs century against old delhi dpl 2026 aurn jaitley stadium

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 06, 2026 | 03:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vaibhav Sooryavanshi: निवृत्ती घेताच अजिंक्य रहाणने दाखवला वैभव सूर्यवंशीला आरसा, ‘आंतरराष्ट्रीय आणि IPL आकाशपाताळाचा फरक…’
1

Vaibhav Sooryavanshi: निवृत्ती घेताच अजिंक्य रहाणने दाखवला वैभव सूर्यवंशीला आरसा, ‘आंतरराष्ट्रीय आणि IPL आकाशपाताळाचा फरक…’

WWE मध्ये एका युगाचा अंत! ‘द बीस्ट’ ब्रॉक लेसनरची रेसलिंगमधून अधिकृत निवृत्ती
2

WWE मध्ये एका युगाचा अंत! ‘द बीस्ट’ ब्रॉक लेसनरची रेसलिंगमधून अधिकृत निवृत्ती

Table Tennis: पुण्याच्या खेळाडूंचा दबदबा! हरीश साळवी चॅम्पियन, प्रदीप गुप्ताचाही कडवा संघर्ष
3

Table Tennis: पुण्याच्या खेळाडूंचा दबदबा! हरीश साळवी चॅम्पियन, प्रदीप गुप्ताचाही कडवा संघर्ष

Sunrisers Leeds: काव्या मारनच्या टीमचा द हंड्रेडमध्ये धमाका! 100 चेंडूत 241 धावांचा डोंगर, बॉलर्सना फोडला घाम
4

Sunrisers Leeds: काव्या मारनच्या टीमचा द हंड्रेडमध्ये धमाका! 100 चेंडूत 241 धावांचा डोंगर, बॉलर्सना फोडला घाम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DPL 2026: गडी सुसाट सुटलाय! Yash Dhull चे तुफानी शतक; डीपीएलमध्ये उडवला धुरळा..

DPL 2026: गडी सुसाट सुटलाय! Yash Dhull चे तुफानी शतक; डीपीएलमध्ये उडवला धुरळा..

Aug 06, 2026 | 03:02 PM
Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Taiwan War Drills: सायरन वाजले अन् राष्ट्राध्यक्षांनी घातले बुलेटप्रूफ जॅकेट; तैवानच्या ‘हान कुआंग’ सरावाने ड्रॅगॉनचा थरकाप

Aug 06, 2026 | 03:00 PM
Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Atiq Ahmed: एकामागोमाग एक संकटे; माफिया डॉन अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा ठार, कसं उद्ध्वस्त झालं संपूर्ण कुटुंब?

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Royal Enfield Himalayan 440: जुना रांगडा अंदाज आणि नवीन पॉवर; सप्टेंबर २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता!

Aug 06, 2026 | 02:50 PM
US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

US-Iran Tension: ट्रम्प यांनी दुसऱ्या महायुद्धासारखा भीषण हल्ला का रोखला? इराणच्या ‘अशा’ एका कॉलमुळे टळले महायुद्ध

Aug 06, 2026 | 02:42 PM
भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम

भेसळ करताय? मग सावधान! रत्नागिरीत FDA ची अस्वच्छता आणि बेकायदेशीर व्यवसायांविरोधात कडक मोहीम

Aug 06, 2026 | 02:30 PM
Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Yellamma First Look: डीएसपीच्या अभिनय पदार्पणावर अनीस बज्मी फिदा; ‘येल्लम्मा’च्या फर्स्ट लुकचं केलं भरभरून कौतुक

Aug 06, 2026 | 02:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Ahilyanagar FDA junk food ban : तुकाराम मुंढेंचा आदेश फक्त कागदावरच?, शाळांबाहेर जंक फूडचा सुळसुळाट!

Aug 05, 2026 | 02:55 PM
Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Beed Vilas Ghule murder case : “माझ्या मुलाला न्याय द्या!”; बीडमध्ये घुले कुटुंबाचे आमरण उपोषण

Aug 05, 2026 | 02:46 PM
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा