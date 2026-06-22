IND vs PAK Hockey: हॉकीच्या मैदानावर पुन्हा महायुद्ध! ४ दिवसांत २ वेळा आमनेसामने येणार भारत-पाकिस्तान

हॉकीच्या मैदानावार दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आमनेसामने येणार आहेत. FIH प्रो लीग २०२५-२६ या स्पर्धेअंतर्गत भारतीय हॉकी संघ पाकिस्तानशी दोन हात करणार आहे. यामध्ये भारत पाकिस्तान केवळ चार दिवसांमध्ये दोन वेळेस एकमेकांच्या विरुद्ध खेळणार आहे, ही विशेष बाब म्हणावी लागणार आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधले हे सामने लंडनच्या ली व्हॅली अँड टेनिस सेंटर या ठिकाणी होणार आहेत. भारत आणि पाकिस्तान चार दिवसांमध्ये दोन वेळेस आमनेसामने येणार असल्याचे चाहत्यांची उत्सुकता वाढल्याचे दिसून येत आहे. जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष याकडे लागले आहे.
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भारतीय हॉकी संघाने स्पर्धेत चांगली सुरुवात केली आहे. भारताने बलाढ्य नेदरलँड्सचा 3-2 ने असा पराभव केला आहे. यामुळे भारतीय संघाचे मनोबल वाढले आहे. आता भारतीय संघ शेवटचे 4 सामने खेळण्यासाठी लंडनला दाखल झाला आहे. तिथे त्यांचा सामना यजमान इंग्लंड आणि पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी होणार आहे.
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भारत पाकिस्तानच्या हॉकी संघासाठी जून 2026 हा महिना अत्यंत महत्वाचा समजला जात होता. या आधी दोन्ही देश मेलबर्न ऑलिम्पिकच्या फायनलमध्ये आमनेसामने आले होते. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा 1-0 ने पराभव करत सुवर्णपदक आपल्या नावावर केले होते. हा सामना 70 वर्षे आधी म्हणजेच 1956 मध्ये खेळवण्यात आला होता. भारत अन् पाकिस्तान 4 दिवसांमध्ये 2 वेळेस भिडणार आहेत. 23 अन 26 जून रोजी असे दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. 23 जून रोजी होणार भारत पाकिस्तान सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6.30 वाजता सुरू होणार आहे. तर 26 जून रोजीचा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 10 वाजता सुरू होणार आहे.