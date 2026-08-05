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ठिणगी पेटणार अन् आग लागणार! India-Pakistan भिडणार, FIH Hockey World Cup मध्ये…

Updated On: Aug 05, 2026 | 07:21 PM IST
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सारांश

Sports News: दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जागतिक हॉकीच्या या सर्वात मोठ्या व्यासपीठावर स्थान मिळवल्यानंतर पाकिस्तानचा संघ पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे.

ठिणगी पेटणार अन् आग लागणार! India-Pakistan भिडणार, FIH Hockey World Cup मध्ये…

भारत-पाकिस्तान भिडणार (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • हॉकी वर्ल्डकपमध्ये भारत – पाकिस्तान ऑगस्टला भिडणार
  • वर्ल्डकपसाठी पाकिस्तानच्या संघाची घोषणा 
  • नेदरलँड्समध्ये होणार हॉकी वर्ल्डकप 
नवी दिल्ली: येत्या 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान दरलँड्स आणि बेल्जियम येथे  FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा होणार आहे. यामध्ये भारत अन् पाकिस्तान भिडणार आहेत. या स्पर्धेसाठी पाकिस्तानने आपल्या संघाची घोषणा केली आहे. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशनने  FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ साठी आपल्या २० सदस्यांच्या राष्ट्रीय (Sports) संघाची आणि व्यवस्थापनाची अधिकृत घोषणा केली आहे. अबू बकर मेहमूद पाकिस्तानच्या हॉकी संघाचे कर्णधारपद भूषविणार आहे. पाकिस्तानने 20 सदस्यांची अधिकृत घोषणा केली आहे.

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जागतिक हॉकीच्या या सर्वात मोठ्या व्यासपीठावर स्थान मिळवल्यानंतर पाकिस्तानचा संघ पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये जगभरातील चाहत्यांचे लक्ष लागलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमधील महामुकाबला १९ ऑगस्ट रोजी रंगणार आहे.

18 ऑगस्टला भारत अन् पाकिस्तान भिडणार आहेत.  दोन्ही संघांचा समावेश ‘पूल डी’ मध्ये करण्यात आला असून यामध्ये इंग्लंड आणि वेल्स यांसारख्या बलाढ्य संघांचाही समावेश आहे.  हा हाय-व्होल्टेज सामना नेदरलँड्समधील ॲम्स्टेलवीन येथील प्रसिद्ध ‘वेगनर हॉकी स्टेडियम’वर खेळवला जाणार आहे. हॉकी प्रेमींसाठी सर्वात मोठा आणि उत्सुकतेचा क्षण १९ ऑगस्ट रोजी असणार आहे. ‘पूल डी’ मधील या हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत.

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पाकिस्तानचा संघ: अबू बकर मेहमूद (कर्णधार)  वकार, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद सुफियान खान, मोईन शकील, अब्दुल वहिद अश्रफ राणा, अब्दुल हानान शाहीद, झकारिया हयात, अर्शद लियाकत, आदिल लतीफ, अहमद नदीम, गझनफर अली, इमाद शकील बट, मोहम्मद हमादुद्दीन अंजुम, रहमान अब्दाल, अफ़्राझ, उमर मुस्तफा, अली रझा, अब्दुल मतान आणि मोहम्मद इमाद.

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‘पूल डी’ मध्ये भारत, पाकिस्तान, इंग्लंड आणि वेल्स हे चार संघ आहेत.

इंग्लंड: जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर असणारा इंग्लंड हा या ग्रूपमधील सर्वोच्च रँकिंग असलेला संघ आहे.
भारत व पाकिस्तान: भारत जागतिक क्रमवारीत ८ व्या तर पाकिस्तान १२ व्या स्थानावर आहे


Web Title: Fih hockey world cup 2026 india vs pakistan team fight with 19 august

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Published On: Aug 05, 2026 | 07:19 PM

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