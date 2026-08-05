ठिणगी पेटणार अन् आग लागणार! India-Pakistan भिडणार, FIH Hockey World Cup मध्ये…

दीर्घ प्रतीक्षेनंतर जागतिक हॉकीच्या या सर्वात मोठ्या व्यासपीठावर स्थान मिळवल्यानंतर पाकिस्तानचा संघ पूर्ण ताकदीनिशी उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हॉकी वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये जगभरातील चाहत्यांचे लक्ष लागलेल्या भारत आणि पाकिस्तान या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांमधील महामुकाबला १९ ऑगस्ट रोजी रंगणार आहे.
18 ऑगस्टला भारत अन् पाकिस्तान भिडणार आहेत. दोन्ही संघांचा समावेश ‘पूल डी’ मध्ये करण्यात आला असून यामध्ये इंग्लंड आणि वेल्स यांसारख्या बलाढ्य संघांचाही समावेश आहे. हा हाय-व्होल्टेज सामना नेदरलँड्समधील ॲम्स्टेलवीन येथील प्रसिद्ध ‘वेगनर हॉकी स्टेडियम’वर खेळवला जाणार आहे. हॉकी प्रेमींसाठी सर्वात मोठा आणि उत्सुकतेचा क्षण १९ ऑगस्ट रोजी असणार आहे. ‘पूल डी’ मधील या हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने येणार आहेत.
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पाकिस्तानचा संघ: अबू बकर मेहमूद (कर्णधार) वकार, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद सुफियान खान, मोईन शकील, अब्दुल वहिद अश्रफ राणा, अब्दुल हानान शाहीद, झकारिया हयात, अर्शद लियाकत, आदिल लतीफ, अहमद नदीम, गझनफर अली, इमाद शकील बट, मोहम्मद हमादुद्दीन अंजुम, रहमान अब्दाल, अफ़्राझ, उमर मुस्तफा, अली रझा, अब्दुल मतान आणि मोहम्मद इमाद.
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‘पूल डी’ मध्ये भारत, पाकिस्तान, इंग्लंड आणि वेल्स हे चार संघ आहेत.
इंग्लंड: जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर असणारा इंग्लंड हा या ग्रूपमधील सर्वोच्च रँकिंग असलेला संघ आहे.
भारत व पाकिस्तान: भारत जागतिक क्रमवारीत ८ व्या तर पाकिस्तान १२ व्या स्थानावर आहे