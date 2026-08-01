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मैदानावर वैर, बाहेर मैत्री? भारतीय क्रिकेटरने पाक क्रिकेटपटूला मारली मिठी; Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद

Updated On: Aug 01, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

jemimah rodrigues hug fatima sana viral video: इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या 'द हंड्रेड' स्पर्धेतील एका सामन्यानंतर भारतीय फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्स आणि पाकिस्तानी अष्टपैलू फातिमा सना एकमेकींना मिठी मारताना दिसल्या. याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

मैदानावर वैर, बाहेर मैत्री? भारतीय क्रिकेटरने पाक क्रिकेटपटूला मारली मिठी; Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद
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विस्तार
  • जेमिमा आणि फातिमा यांनी मारली मिठी
  • Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद
  • तणावाचा क्रिकेटवरही परिणाम
इंग्लंडमध्ये सुरु असलेल्या ‘द हंड्रेड’ या महिला फ्रँचायझी स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानच्या दोन महिला क्रिकेटपटूंची भेट चर्चेचा विषय बनली आहे. सदर्न ब्रेव्ह संघाकडून खेळणाऱ्या भारतीय फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्जने सामन्यानंतर बर्मिंगहॅम फिनिक्स संघाची खेळाडू आणि पाकिस्तानी अष्टपैलू खेळाडू फातिमा सनाला मिठी मारली. दोन्ही खेळाडूंचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

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जेमिमा आणि फातिमा यांनी मारली मिठी

ही घटना इंग्लंडमध्ये खेळल्या जात असलेल्या ‘द हंड्रेड लीग’शी संबंधित आहे. स्पर्धेचा १३वा सामना सदर्न ब्रेव्ह आणि बर्मिंगहॅम फिनिक्स यांच्यात खेळला गेला. रॉड्रिग्ज सदर्न ब्रेव्हकडून, तर फातिमा सना फिनिक्सकडून खेळते.सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी एकमेकांशी हँडशेक केले. यावेळी जेमिमा आणि फातिमाने एकमेकींना अभिवादन केले आणि मिठीही मारली. या घटनेची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. तसेच , नेटकऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. परंतु, ही भेट फ्रँचायझी क्रिकेटचा एक भाग होती, जिथे वेगवेगळ्या देशांचे खेळाडू एकाच संघासाठी किंवा विरोधी संघांसाठी खेळतात.

भारत- पाकिस्तानमधील तणावाचा क्रिकेटवरही परिणाम

भारत आणि पाकिस्तानमधील राजकीय तणावाचा परिणाम क्रिकेटवरही झाला आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढले. यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबतच्या औपचारिक संवादाबाबत सावध भूमिका घेतली. गेल्या वर्षापासून, भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडूंनी मोठ्या स्पर्धांदरम्यान हँडशेक करणे टाळले आहे.

सदर्न ब्रेव्हने जिंकला सामना

प्रथम फलंदाजी करताना, सदर्न ब्रेव्ह संघाने तीन विकेट्स गमावून १४० धावा केल्या. लिझेल लीने ४३ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली आणि माया बुशियरने ४५ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. अखेरीस, जेमिमा रॉड्रिग्जने अवघ्या १८ चेंडूंमध्ये नाबाद २८ धावा करून संघाला एका भक्कम धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. दुसरीकडे, फातिमा सना गोलंदाजीत महागडी ठरली. तिने १५ चेंडूंच्या स्पेलमध्ये ३३ धावा दिल्या. बर्मिंगहॅम फिनिक्सकडून अलाना किंग आणि ॲलिस कॅप्सी यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.

१४१ धावांचे लक्ष्य गाठताना बर्मिंगहॅम फिनिक्सने चांगली सुरुवात केली. टॅमी ब्यूमोंट आणि डेविना पेरिन यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७३ धावांची भागीदारी केली. पेरिनने ४३ चेंडूंमध्ये ५२ धावा केल्या, तर ब्यूमोंटने २२ धावा केल्या. मात्र, या दोघी बाद झाल्यानंतर डाव अडखळला. सारा ग्लेन, लॉरेन बेल आणि सोफी मोलिन्यू यांच्या अचूक गोलंदाजीसमोर फिनिक्स संघ निर्धारित १०० चेंडूंमध्ये पाच गडी गमावून केवळ ११६ धावाच करू शकला. विजयासह सदर्न ब्रेव्हने चालू हंगामातील आपला सलग चौथा विजय नोंदवला.

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Web Title: Jemimah rodrigues fatima sana hug viral video the hundred women 2026

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Published On: Aug 01, 2026 | 04:48 PM

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