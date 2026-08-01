मैदानावर वैर, बाहेर मैत्री? भारतीय क्रिकेटरने पाक क्रिकेटपटूला मारली मिठी; Viral Video मुळे सोशल मीडियावर मोठा वाद

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ही घटना इंग्लंडमध्ये खेळल्या जात असलेल्या ‘द हंड्रेड लीग’शी संबंधित आहे. स्पर्धेचा १३वा सामना सदर्न ब्रेव्ह आणि बर्मिंगहॅम फिनिक्स यांच्यात खेळला गेला. रॉड्रिग्ज सदर्न ब्रेव्हकडून, तर फातिमा सना फिनिक्सकडून खेळते.सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंनी एकमेकांशी हँडशेक केले. यावेळी जेमिमा आणि फातिमाने एकमेकींना अभिवादन केले आणि मिठीही मारली. या घटनेची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. तसेच , नेटकऱ्यांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. परंतु, ही भेट फ्रँचायझी क्रिकेटचा एक भाग होती, जिथे वेगवेगळ्या देशांचे खेळाडू एकाच संघासाठी किंवा विरोधी संघांसाठी खेळतात.
Everyone debating if Fatima Sana and jemimah Rodrigues would shake hands and they straight up HUGGED?!😭😭🙏 Keep politics out of sports FOREVER.#Cricket
pic.twitter.com/UJrU9wOt1W — Cricket Guru (@CricketGuru_CG) July 31, 2026
भारत आणि पाकिस्तानमधील राजकीय तणावाचा परिणाम क्रिकेटवरही झाला आहे. २०२५ मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव वाढले. यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबतच्या औपचारिक संवादाबाबत सावध भूमिका घेतली. गेल्या वर्षापासून, भारतीय आणि पाकिस्तानी खेळाडूंनी मोठ्या स्पर्धांदरम्यान हँडशेक करणे टाळले आहे.
प्रथम फलंदाजी करताना, सदर्न ब्रेव्ह संघाने तीन विकेट्स गमावून १४० धावा केल्या. लिझेल लीने ४३ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली आणि माया बुशियरने ४५ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. अखेरीस, जेमिमा रॉड्रिग्जने अवघ्या १८ चेंडूंमध्ये नाबाद २८ धावा करून संघाला एका भक्कम धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. दुसरीकडे, फातिमा सना गोलंदाजीत महागडी ठरली. तिने १५ चेंडूंच्या स्पेलमध्ये ३३ धावा दिल्या. बर्मिंगहॅम फिनिक्सकडून अलाना किंग आणि ॲलिस कॅप्सी यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.
१४१ धावांचे लक्ष्य गाठताना बर्मिंगहॅम फिनिक्सने चांगली सुरुवात केली. टॅमी ब्यूमोंट आणि डेविना पेरिन यांनी पहिल्या विकेटसाठी ७३ धावांची भागीदारी केली. पेरिनने ४३ चेंडूंमध्ये ५२ धावा केल्या, तर ब्यूमोंटने २२ धावा केल्या. मात्र, या दोघी बाद झाल्यानंतर डाव अडखळला. सारा ग्लेन, लॉरेन बेल आणि सोफी मोलिन्यू यांच्या अचूक गोलंदाजीसमोर फिनिक्स संघ निर्धारित १०० चेंडूंमध्ये पाच गडी गमावून केवळ ११६ धावाच करू शकला. विजयासह सदर्न ब्रेव्हने चालू हंगामातील आपला सलग चौथा विजय नोंदवला.
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