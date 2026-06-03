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Hockey: चक दे ​​इंडिया! 90 मिनिटांच्या सामन्यात 25 गोल, भारताच्या कन्यांनी उडवला सिंगापूरचा धुव्वा, रचला इतिहास!

Updated On: Jun 03, 2026 | 11:23 AM IST
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सारांश

भारतीय १८ वर्षांखालील महिला हॉकी संघाने आशिया कप २०२६ च्या उपांत्य फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे. भारतीय संघाने आपल्या शेवटच्या सामन्यात सिंगापूरला २५-० ने पराभूत केले.

१८ वर्षाखालील भारतीय हॉकी टीमची कमाल (फोटो सौजन्य - X.com)

१८ वर्षाखालील भारतीय हॉकी टीमची कमाल (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • भारतीय हॉकी टीमची कमाल
  • अंडर १८ आशियाई स्पर्धेत भव्य यश 
  • टीम पोहचली सेमीफायनलमध्ये 
भारतीय ज्युनियर महिला हॉकी संघाने अंडर-१८ आशिया कप २०२६ मध्ये आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत सिंगापूर संघाचा २५-० अशा विक्रमी फरकाने धुव्वा उडवला. पूल ‘अ’ मधील या एकतर्फी सामन्यात भारतीय संघाने सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वर्चस्व गाजवले. या ऐतिहासिक आणि दणदणीत विजयासह, भारताने पूल ‘अ’ मधील आपले सर्व सामने जिंकून अपराजित राहत उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. अंडर-१८ स्तरावर भारतीय संघासाठी हा आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या विजयांपैकी एक आहे.

नम्मी गीताश्रीने केले ५ गोल 

भारताची स्टार खेळाडू, नम्मी गीताश्रीने आपल्या आक्रमक खेळाने सिंगापूरच्या बचावाला पूर्णपणे उद्ध्वस्त केले. गीताश्रीने एकहाती सामन्यात ५ शानदार गोल करून ‘सामनावीर’ पुरस्कार पटकावला. भारतीय फॉरवर्ड लाईनने सामन्याच्या चारही क्वार्टर्समध्ये नियमित अंतराने गोल करत प्रतिस्पर्धी संघाला सावरण्याची एकही संधी दिली नाही आणि सिंगापूरला बॅकफूटवर ढकलले.

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भारतीय खेळाडू चमकले

या ऐतिहासिक सामन्यात, सामनावीर गीता श्री व्यतिरिक्त, इतर दोन भारतीय फॉरवर्ड्सनी सिंगापूरच्या बचावाला खिंडार पाडले. स्टार खेळाडू नूशीन नाझने सामन्यात सर्वाधिक सात गोल (८व्या, १३व्या, १७व्या, १८व्या, ४०व्या, ५२व्या आणि ५८व्या मिनिटाला) करून प्रतिस्पर्धी संघाला हतबल केले. स्वीटी कुजूरनेही भारताच्या गोलनोंदणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, तिने सामन्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला गोल करून खाते उघडले आणि चार शानदार गोल (२ऱ्या, २४व्या, ३८व्या आणि ४५व्या मिनिटाला) केले. या जोडीसमोर सिंगापूरचा गोलरक्षक हतबल दिसत होता.

या खेळाडूंची चमक आणि दियाची हॅट-ट्रिक

भारतीय संघाच्या या गोल-उत्सवात, युवा खेळाडू दियानेही २७व्या, ३२व्या आणि ५३व्या मिनिटाला गोल करून आपली प्रभावी हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. संघाची सामूहिक आक्रमकता यावरून दिसून येते की, या सामन्यात भारताच्या एकूण १० वेगवेगळ्या खेळाडूंनी गोल नोंदवले. प्रियांका मिंज (२२ व्या मिनिटाला), नॅन्सी सरोहा (३६ व्या मिनिटाला), श्रुती कुमारी (४० व्या मिनिटाला), रश्मीन कौर (४७ व्या मिनिटाला), पुष्पा माझी (४७ व्या मिनिटाला) आणि संदीप कुमारी (५१ व्या मिनिटाला) यांनीही प्रत्येकी एक गोल करून भारताला २५-० असा अविश्वसनीय विजय मिळवून दिला.

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टीम इंडिया उपांत्य फेरीसाठी सज्ज

या मोठ्या विजयानंतर भारतीय संघाचा आत्मविश्वास गगनाला भिडला असून ते उपांत्य फेरीच्या नॉकआऊट सामन्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत. गट फेरीत अपराजित राहिल्यानंतर, भारतीय संघाने आता या खंडीय स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचून विजेतेपद पटकावण्याचे ध्येय ठेवले आहे. प्रशिक्षकांनी संघाच्या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, खेळाडू मैदानावर आपल्या योजनांची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करत आहेत, जे आगामी नॉकआऊट सामन्यांसाठी एक अत्यंत सकारात्मक चिन्ह आहे.

Web Title: Under 18 asian cup 2026 hockey team beat singapore by 25 0 confirm the place in semifinal

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Published On: Jun 03, 2026 | 11:23 AM

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