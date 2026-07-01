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IND vs ENG: ‘त्याला संधी मिळणार नाही…’, इंग्लंडविरूद्ध सामन्यासाठी वैभव सूर्यवंशीबाबत चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान

Updated On: Jul 01, 2026 | 04:09 PM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी स्टार फलंदाज चेतेश्वर पुजाराने इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. चाहत्यांची यामुळे निराशा होऊ शकते

चेतेश्वर पुजाराचा मोठे विधान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

चेतेश्वर पुजाराचा मोठे विधान (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • वैभव सूर्यवंशी आज खेळणार की नाही?
  • चेतेश्वर पुजाराने केले मोठे विधान 
  • भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यात नक्की काय घडणार 
सध्या जगभरात वैभव सूर्यवंशीचे नाव गाजत आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश नाही. यामुळे जगभरातील चाहते निराश आणि हताश झाले आहेत. क्रिकेट चाहत्यांना या १५ वर्षीय स्फोटक डावखुऱ्या फलंदाजाला टीम इंडियाकडून खेळताना पाहायचे आहे. आयर्लंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघाच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये त्याचा समावेश नव्हता.

भारतीय क्रिकेट संघ आता इंग्लंडविरुद्ध पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे, जी आज, १ जुलैपासून सुरू होत आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर या मालिकेसाठी टीम इंडियाच्या अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये वैभव सूर्यवंशीचा समावेश करतील का? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि प्रत्येक भारतीय चाहत्याला त्याचे उत्तर जाणून घ्यायचे आहे.

दरम्यान, माजी भारतीय क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजाराने वैभव सूर्यवंशीबद्दल एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. या माजी भारतीय फलंदाज आणि समालोचकाने इंग्लंडमध्ये खेळणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. पुजाराने वैभवबद्दल आपले विचारही मांडले. चला अधिक जाणून घेऊया.

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वैभव सूर्यवंशीबद्दल चेतेश्वर पुजाराचे मोठे विधान

चेतेश्वर पुजारा म्हणाला, “वैभव सूर्यवंशीबद्दल खूप चर्चा होत आहे. एक तरुण खेळाडू म्हणून, अशी चर्चा व्हायला नको. एक फलंदाज आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू म्हणून त्याच्याबद्दल काय बोलले जात आहे याकडे त्याने लक्ष देऊ नये. मला वाटते की त्याला बाहेरील गदारोळापासून दूर ठेवणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे खेळावर लक्ष केंद्रित करणे. मला वाटत नाही की त्याला लगेचच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळेल, कारण आपला भारतीय संघ आपले पहिले तीन फलंदाज बदलू इच्छित नाही. तुम्ही अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांच्याकडे पाहत आहात. ते तिघेही अव्वल दर्जाचे फलंदाज आहेत आणि मला वाटत नाही की जेव्हा भारतीय संघ चांगली कामगिरी करू लागेल, तेव्हा पहिल्या दोन-तीन सामन्यांमध्ये वैभवला संधी मिळेल.”

वैभव सूर्यवंशीला संधी का मिळत नाहीये?

भारतीय संघात खेळण्यासाठी वैभव सूर्यवंशी एक प्रबळ दावेदार मानला जात होता. मात्र, अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांच्या उपस्थितीमुळे त्याला संधी मिळत नाहीये. भारतीय संघात अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांच्या रूपाने आधीच दोन अनुभवी आणि स्टार सलामीवीर आहेत. आणखी एक भारतीय सलामीवीर, ईशान किशन, तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत आहे.

कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्या मते, भारतीय संघाची आघाडीची फळी मजबूत आहे. या खेळाडूंनी २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात उत्कृष्ट कामगिरी करून भारताला विश्वविजेता बनवले होते. त्यामुळे, या खेळाडूंना संघातून वगळून वैभव सूर्यवंशीला संधी देणे भारतीय संघ व्यवस्थापनाला योग्य वाटत नाही आणि परिणामी, वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळत नाहीये.

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इंग्लंड मालिकेसाठी भारताचा संघः संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिन्स यादव, वॉशिंग्टन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई.

Web Title: India vs england cheteshwar pujara statement on vaibhav sooryavanshi

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Published On: Jul 01, 2026 | 04:09 PM

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