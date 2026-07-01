IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट
वैभव सूर्यवंशीबद्दल श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?
१५ वर्षीय सूर्यवंशीला संघात घेण्यासाठी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांची ‘ओ-पेअर’ तोडावी लागेल. पहिल्या टी-२० सामन्यापूर्वी अय्यर म्हणाला, “संघातील प्रत्येकाने चांगली कामगिरी केली आहे. केवळ एका खेळाडूची चांगली कामगिरी नाही.” तो पुढे म्हणाला, “आपल्याला संधी आणि सुरक्षितता दोन्ही देण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक खेळाडूचा आत्मविश्वास टिकून राहील. ज्या खेळाडूंनी मागचा विश्वचषक जिंकला, त्यांना टी-२० कसा खेळायचा हे माहीत आहे.” तो या फॉरमॅटमध्ये भारताच्या यशाचा सातत्याने आधारस्तंभ राहिला आहे आणि त्याला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे.
संघात समावेशावर प्रतिक्रिया नाही
सूर्यवंशी उद्या पदार्पण करू शकतो का, असे विचारले असता अय्यर म्हणाला, “काय होणार आहे हे कोणालाच माहीत नाही. आम्ही काय करणार आहोत हे आम्हालाही माहीत नाही. ही खूप गोपनीय बाब आहे.” तो पुढे म्हणाला, “आम्ही संघात यावर चर्चा करतो. आम्ही कोणती संघरचना मैदानात उतरवणार आहोत हे आम्ही सर्वांना सांगू शकत नाही, कारण त्यामुळे विरोधी संघालाही माहिती मिळेल. तो एक तरुण खेळाडू आहे आणि जेव्हाही त्याला संधी मिळेल तेव्हा तो चांगली कामगिरी करेल.”
सोशल मीडियावर काही ऐकले नाही
श्रेयस अय्यरने वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणासाठी बाहेरून कोणतीही मागणी असल्याचेही नाकारले. तो म्हणाला, “मी असे काही पाहिले नाही. मला खरंच माहीत नाही. मी बातम्या किंवा सोशल मीडिया पाहत नाही. मी असे काहीही ऐकले नाही.”
आयर्लंडविरुद्धच्या मालिका पराभवाबद्दल तो म्हणाला, “ते लाजिरवाणे नव्हते, उलट दुःखद होते, कारण आयर्लंड इतका चांगला खेळ करेल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती.” तो पुढे म्हणाला, “ते प्रत्येक बाबतीत आमच्यापेक्षा वरचढ ठरले. मैदानाचे आकलन आणि रणनीतीच्या बाबतीत आम्ही कमी पडलो. या मालिकेतून आम्ही खूप काही शिकलो आहे” टीम इंडिया आता आयर्लंडचा पराभव विसरून इंग्लंडची ही मालिका जिंकण्याच्या हेतूनेच मैदानात उतरेल हे नक्की. पण चाहत्यांना वैभव सूर्यवंशीचा खेळ पाहण्याची मनापासून इच्छा आहे आणि यावेळी श्रेयस अय्यर त्यांची ही इच्छा पूर्ण करणार का हे आज रात्रीच कळेल.