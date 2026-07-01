बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Shreyas Iyer Gets Irritated In The Press Conference Said Never Heard Anything About Vaibhav Sooryavanshi From Media Or Social Media

IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

Updated On: Jul 01, 2026 | 12:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

वैभव सूर्यवंशीने अद्याप भारतीय क्रिकेट संघात पदार्पण केलेले नाही, त्यामुळे श्रेयस अय्यरवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. पत्रकार परिषदेत वैभवबाबत प्रश्न विचारल्यावर मात्र श्रेयस भडकला

श्रेयस अय्यर नक्की का भडकला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

श्रेयस अय्यर नक्की का भडकला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारत विरूद्ध इंग्लंड आज पहिला सामना रंगणार 
  • इंग्लंडमध्ये वैभव सूर्यवंशी आजही कऱणार नाही पदार्पण?
  • श्रेयर अय्यर अडून बसला, प्रश्नावर भडकला 
भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यर बुधवारी इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणाच्या शक्यतेवर मौन बाळगून होता, पण काही महिन्यांपूर्वी टी-२० विश्वचषक जिंकलेल्या खेळाडूंना पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे, असे तो म्हणाला. आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यांसाठी संघात समावेश झाल्यापासून सूर्यवंशीच्या पदार्पणाची मागणी वाढत आहे. मात्र, सर्व खेळाडूंसाठी सुरक्षित वातावरण असणे महत्त्वाचे आहे, असे अय्यर म्हणाला.

IND vs ENG: नव्याने सुरूवात! आता इंग्लंडला भिडणार Team India, पूर्ण शेड्युलची लिस्ट

वैभव सूर्यवंशीबद्दल श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?

१५ वर्षीय सूर्यवंशीला संघात घेण्यासाठी संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांची ‘ओ-पेअर’ तोडावी लागेल. पहिल्या टी-२० सामन्यापूर्वी अय्यर म्हणाला, “संघातील प्रत्येकाने चांगली कामगिरी केली आहे. केवळ एका खेळाडूची चांगली कामगिरी नाही.” तो पुढे म्हणाला, “आपल्याला संधी आणि सुरक्षितता दोन्ही देण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रत्येक खेळाडूचा आत्मविश्वास टिकून राहील. ज्या खेळाडूंनी मागचा विश्वचषक जिंकला, त्यांना टी-२० कसा खेळायचा हे माहीत आहे.” तो या फॉरमॅटमध्ये भारताच्या यशाचा सातत्याने आधारस्तंभ राहिला आहे आणि त्याला पाठिंबा देणे महत्त्वाचे आहे.

संघात समावेशावर प्रतिक्रिया नाही

सूर्यवंशी उद्या पदार्पण करू शकतो का, असे विचारले असता अय्यर म्हणाला, “काय होणार आहे हे कोणालाच माहीत नाही. आम्ही काय करणार आहोत हे आम्हालाही माहीत नाही. ही खूप गोपनीय बाब आहे.” तो पुढे म्हणाला, “आम्ही संघात यावर चर्चा करतो. आम्ही कोणती संघरचना मैदानात उतरवणार आहोत हे आम्ही सर्वांना सांगू शकत नाही, कारण त्यामुळे विरोधी संघालाही माहिती मिळेल. तो एक तरुण खेळाडू आहे आणि जेव्हाही त्याला संधी मिळेल तेव्हा तो चांगली कामगिरी करेल.”

सोशल मीडियावर काही ऐकले नाही

श्रेयस अय्यरने वैभव सूर्यवंशीच्या पदार्पणासाठी बाहेरून कोणतीही मागणी असल्याचेही नाकारले. तो म्हणाला, “मी असे काही पाहिले नाही. मला खरंच माहीत नाही. मी बातम्या किंवा सोशल मीडिया पाहत नाही. मी असे काहीही ऐकले नाही.”

आयर्लंडविरुद्धच्या मालिका पराभवाबद्दल तो म्हणाला, “ते लाजिरवाणे नव्हते, उलट दुःखद होते, कारण आयर्लंड इतका चांगला खेळ करेल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती.” तो पुढे म्हणाला, “ते प्रत्येक बाबतीत आमच्यापेक्षा वरचढ ठरले. मैदानाचे आकलन आणि रणनीतीच्या बाबतीत आम्ही कमी पडलो. या मालिकेतून आम्ही खूप काही शिकलो आहे” टीम इंडिया आता आयर्लंडचा पराभव विसरून इंग्लंडची ही मालिका जिंकण्याच्या हेतूनेच मैदानात उतरेल हे नक्की. पण चाहत्यांना वैभव सूर्यवंशीचा खेळ पाहण्याची मनापासून इच्छा आहे आणि यावेळी श्रेयस अय्यर त्यांची ही इच्छा पूर्ण करणार का हे आज रात्रीच कळेल. 

Web Title: Shreyas iyer gets irritated in the press conference said never heard anything about vaibhav sooryavanshi from media or social media

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…
1

IND Vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला न्याय मिळणार? श्रेयस अय्यरने एका वाक्यात संपवला विषय, म्हणाला…

IND Vs ENG: इंग्लंडचे बारा वाजणार? T20 सिरिजसाठी भारतीय संघात ‘या’ मिस्ट्री स्पिनरची एंट्री
2

IND Vs ENG: इंग्लंडचे बारा वाजणार? T20 सिरिजसाठी भारतीय संघात ‘या’ मिस्ट्री स्पिनरची एंट्री

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….
3

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

IND Vs ENG: ६ बॉलवर ६ सिक्सचा ‘तो’ थरार! इंग्लंडविरुद्ध भारताचा रेकॉर्ड भारी; पण उद्या ‘हा’ धोका कायम?
4

IND Vs ENG: ६ बॉलवर ६ सिक्सचा ‘तो’ थरार! इंग्लंडविरुद्ध भारताचा रेकॉर्ड भारी; पण उद्या ‘हा’ धोका कायम?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

IND vs ENG: श्रेयर अय्यर अडून बसला, ‘मी तर असं काहीच नाही ऐकलं…’ Vaibhav Sooryavanshi चे पदार्पण अजूनही नाहीच?

Jul 01, 2026 | 12:49 PM
Students Mental Health: विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी स्थापले टास्क फोर्स; नेमके काय करणार काम? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Students Mental Health: विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी स्थापले टास्क फोर्स; नेमके काय करणार काम? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Jul 01, 2026 | 12:29 PM
माळीण दुर्घटनेची हृदयद्रावक कहाणी मोठ्या पडद्यावर; ‘एक होतं माळीण’चा दमदार टीझर रिलीज

माळीण दुर्घटनेची हृदयद्रावक कहाणी मोठ्या पडद्यावर; ‘एक होतं माळीण’चा दमदार टीझर रिलीज

Jul 01, 2026 | 12:27 PM
Shaktipeeth Highway : जमीन पैशात मोजता येत नाही! शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी ७ जुलैला मुंबईत एकवटणार

Shaktipeeth Highway : जमीन पैशात मोजता येत नाही! शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात १३ जिल्ह्यांतील शेतकरी ७ जुलैला मुंबईत एकवटणार

Jul 01, 2026 | 12:27 PM
क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! ट्रेनच्या धडकेत हवेत उडाला अन्… दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; थरारक Video Viral

क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! ट्रेनच्या धडकेत हवेत उडाला अन्… दृष्ये पाहून यूजर्सच्या अंगावर आला काटा; थरारक Video Viral

Jul 01, 2026 | 12:20 PM
Ketan Agarwal Muder Case: सीसीटीव्हीतील संशयित चेतनच? लोहगडावर सीन रिक्रिएशन, गेट ॲनॅलिसिसमधून उलगडा होणार

Ketan Agarwal Muder Case: सीसीटीव्हीतील संशयित चेतनच? लोहगडावर सीन रिक्रिएशन, गेट ॲनॅलिसिसमधून उलगडा होणार

Jul 01, 2026 | 12:06 PM
Sachin Ahir News: ‘मी पक्ष सोडलेला नाही…’ सचिन अहिरांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?

Sachin Ahir News: ‘मी पक्ष सोडलेला नाही…’ सचिन अहिरांच्या विधानाने राजकीय पेच वाढला; आमदारकी राहणार की जाणार?

Jul 01, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा