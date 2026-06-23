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IND vs IRE: भारतीय टीमला मोठा धक्का, ‘हा’ खेळाडू दौऱ्यातून बाहेर; कोण घेणार जागा?

Updated On: Jun 23, 2026 | 11:51 AM IST
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सारांश

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतून बाहेर पडला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याला मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली आहे.

भारतीय टीममधून अजून एक अष्टपैलू खेळाडूला दुखापत (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारतीय टीममधून अजून एक अष्टपैलू खेळाडूला दुखापत (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • टीम इंडियातून अष्टपैलू खेळाडू बाहेर
  • नितीश कुमार रेड्डीच्या मांडीला दुखापत. यापूर्वी हार्दिक पांड्याही दुखापतीमुळे संघाबाहेर
  • यामुळे कर्णधार श्रेयस अय्यरसमोर एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे, कारण हार्दिकनंतर नितीश हा संघाचा प्रमुख अष्टपैलू खेळाडू होता
आयर्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी भारतीय संघाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. अष्टपैलू खेळाडू नितीश कुमार रेड्डी दुखापतीमुळे या दौऱ्यातून बाहेर पडला आहे. त्याच्या डाव्या पायाच्या क्वाड्रिसेप्स स्नायूला दुखापत झाली आहे. BCCI च्या सूत्रांनुसार, तो इंग्लंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिकाही मुकण्याची शक्यता आहे. नितीश कुमार अलीकडेच अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाकडून खेळला होता.

नितीश कुमार रेड्डीच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरची आयर्लंड दौऱ्याबद्दलची चिंता वाढली आहे. नितीशच्या आधी, संघाचा मुख्य अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या जखमी झाला होता. हार्दिकच्या जागी नितीश खेळणार होता, पण आता तोही संघाबाहेर आहे. श्रेयस अय्यर आणि अजित आगरकर संघात कोणाला स्थान देतील, हे एक आव्हान आहे.

भारताचा आयर्लंड दौरा कधी सुरू होणार?

भारतीय क्रिकेट संघाचा आयर्लंड दौरा २६ जून रोजी सुरू होत आहे. भारतीय संघ मंगळवारी आयर्लंडसाठी रवाना झाला. भारत आणि आयर्लंड यांच्यात दोन टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळली जाईल. मालिकेतील पहिला सामना २६ जून रोजी, तर दुसरा सामना २८ जून रोजी खेळला जाईल. आयर्लंड दौऱ्यानंतर भारतीय संघ इंग्लंडला जाईल, जिथे ते एक टी-२० तसेच एकदिवसीय मालिका खेळतील.

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आता नितीशच्या जागी कोणाला संधी मिळणार?

हार्दिक पांड्या आणि नितीश कुमार रेड्डी दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेल्याने, आता सर्वात मोठी चिंता त्यांच्या बदली खेळाडूची आहे. त्यांच्या आधी रियान परागही जखमी झाला होता. वृत्तानुसार, या दोन दुखापतींमुळे सूर्यांश शेडगेचा भारतीय संघात समावेश केला जाऊ शकतो. BCCI ने अद्याप अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, सूर्यांशच्या नावाची सर्वत्र चर्चा होत आहे.

नितीश कुमार रेड्डीच्या जागी सूर्यांश शेडगेचा विचार केला जात आहे, कारण तो देखील मधल्या षटकांमध्ये गोलंदाजी करतो. श्रीलंका दौऱ्यात भारत ‘अ’ संघाने आपल्या गोलंदाजीने प्रभावित केले होते. शिवाय, सूर्यांशने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या सुपर ओव्हर सामन्यातही शानदार फलंदाजी केली. या सामन्यात सूर्यांशने संघासाठी ७२ धावा केल्या. यामुळेच पॉवर-हिटर सूर्यांश शेडगेचा भारतीय संघात समावेश होऊ शकतो.

कोण आहे सूर्यांश शेडगे?

सूर्यांश शेडगे इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये अय्यरच्या नेतृत्वाखालील पंजाब किंग्स संघाकडून खेळतो. गेल्या हंगामात शेडगेने पंजाबसाठी सात सामने खेळून १५८ धावा केल्या होत्या. मात्र, त्या हंगामात सूर्यांशने गोलंदाजी केली नव्हती. याव्यतिरिक्त, सूर्यांश देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई इंडियन्सकडून खेळतो. त्याच्या एकूण टी-२० कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाल्यास, सूर्यांशने ३० सामन्यांमध्ये ३५६ धावा केल्या आहेत आणि १३ बळी घेतले आहेत.

IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

Web Title: India vs ireland tour major changes nitish kumar reddy out who will play instead of him know the details

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Published On: Jun 23, 2026 | 11:51 AM

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