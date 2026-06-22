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IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:24 PM IST
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सारांश

आयर्लंड संघाने भारताविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या सिरिजसाठी आपल्या संघाची घोषणा केली आहे. आयर्लंडने या सिरिजसाठी नवा कर्णधार नियुक्त केला आहे.

IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

आयर्लंडने जाहीर केला संघ (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • आयर्लंडने भारताविरुद्ध जाहीर केला संघ
  • 26 जून पासून सुरू होणार टी 20 सिरिज 
  • भारत अन् आयर्लंड आमनेसामने 
India Vs Ireland T20 Squad: लवकरच भारतीय संघ आयर्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे. आयर्लंड आणि भारतीय संघ टी 20 सिरिज खेळणार आहे. दरम्यान आयर्लंड संघाने भारताविरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या सिरिजसाठी आपल्या संघाची घोषणा केली आहे. आयर्लंडने या सिरिजसाठी नवा कर्णधार नियुक्त केला आहे.

भारतीय संघ टी 20 क्रिकेटमध्ये मजबूत आणि ताकदवान संघ आहे. आम्ही आमची नवीन सुरुवात भारताविरुद्ध खेळून करत आहोत, त्याचा आम्हाला आनंद आहे. आमच्यासमोर भारतापेक्षा मजबूत संघ असू शकत नाही. आम्ही चांगला खेळ करू असा आम्हाला विश्वास आहे, असे कर्णधार लॅार्कन टकर म्हणाला.

आयर्लंडचा क्रिकेट संघ: लॅार्कन टकर, रॉड अडायर, बेन केलीटेज, गेरेथ डेलानी, जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन डोहेनी, मॅथ्यू हम्फ्रीज, मॅथ्यू हॉलार्ड, हॅरी टेक्टर, टिम टेक्टर, रुबेन विल्सन

 

Web Title: Ireland cricket team announced sqaud against team india for t20 series

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Published On: Jun 22, 2026 | 09:20 PM

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