Indian Cricket Team चे नवे ‘स्पिन गुरु’! BCCI चा मोठा डाव; ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची केली नियुक्ती

साईराज बहुतुले टीम इंडियाचे नवे स्पिनिंग कोच
बीसीसीआयने केली बहुतुलेंच्या नावाची घोषणा
अनेक दिवस रिक्त होते महत्वाचे पद
Sairaj Bahutule: भारतीय क्रिकेट संघ लवकरच अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. ६ जूनपासून या सिरिजला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान ही सिरिज सुरू होण्याआधी बीसीसीआयने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. साइराज बहुतुले यांची टीम इंडियाच्या फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना 6 जूनपासून न्यू चंदिगढ येथे खेळवला जाणार आहे. त्याआधी बीसीसीआयने माजी भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले यांची मुख्य फिरकी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
53 वर्षीय साईराज बहुतुले अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यापासून आपल्या नव्या भूमिकेत दिसणार आहेत. साईराज बहुतुले हे केवळ कसोटी नव्हे तर वनडे आणि टी-20 सामन्यांत देखील गोलंदाजांना मार्गदर्शन करणार आहेत. बहुतुले यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये काम केले आहे. साईराज बहुतुले यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील फिरकी गोलंदाजीचे सखोल ज्ञान आहे.
नुकतेच आयपीएल 2026 पार पडले. नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएल २०२६ मध्ये त्यांनी पंजाब किंग्स संघाचे स्पिन-गेंदबाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले. बहुतुले यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केरळ आणि बंगाल यांसारख्या बलाढ्य संघांचे प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. 2011 पासून त्यांनी नॅशनल क्रिकेट अकादमीमध्ये भारताच्या युवा फिरकीपटूना मार्गदर्शन करण्यासाठी योगदान दिले आहे.
भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा?
भारत आणि अफगाणिस्तान सामने कुठे पाहता येणार?
जर तुम्हाला टीव्हीवर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्यांचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स या चॅनलवर पाहू शकणार आहात. तसेच मोबाइल युजर्ससाठी हा सामना जिओ हॉटस्टार या अधिकृत ॲपवर पाहता येणार आहे.