Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Bcci Appointed Sairaj Bahutule As Spinner Coach To Indian Criciket Team

Indian Cricket Team चे नवे ‘स्पिन गुरु’! BCCI चा मोठा डाव; ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची केली नियुक्ती

Updated On: Jun 02, 2026 | 06:59 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना 6 जूनपासून न्यू चंदिगढ येथे खेळवला जाणार आहे. त्याआधी बीसीसीआयने भारतीय संघाबबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Indian Cricket Team चे नवे 'स्पिन गुरु'! BCCI चा मोठा डाव; 'या' जबरदस्त खेळाडूची केली नियुक्ती

साईराज बहुतुले भारतीय संघाचे स्पिनर कोच (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

साईराज बहुतुले टीम इंडियाचे नवे स्पिनिंग कोच
बीसीसीआयने केली बहुतुलेंच्या नावाची घोषणा 
अनेक दिवस रिक्त होते महत्वाचे पद

Sairaj Bahutule: भारतीय क्रिकेट संघ लवकरच अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. ६ जूनपासून या सिरिजला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान ही सिरिज सुरू होण्याआधी बीसीसीआयने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. साइराज बहुतुले यांची टीम इंडियाच्या फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे.

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना 6 जूनपासून न्यू चंदिगढ येथे खेळवला जाणार आहे. त्याआधी बीसीसीआयने माजी भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले यांची मुख्य फिरकी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

53 वर्षीय साईराज बहुतुले अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यापासून आपल्या नव्या भूमिकेत दिसणार आहेत. साईराज बहुतुले हे केवळ कसोटी नव्हे तर वनडे आणि टी-20 सामन्यांत देखील गोलंदाजांना मार्गदर्शन करणार आहेत. बहुतुले यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीमध्ये काम केले आहे. साईराज बहुतुले यांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील फिरकी गोलंदाजीचे सखोल ज्ञान आहे.

15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

नुकतेच आयपीएल 2026 पार पडले. नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएल २०२६ मध्ये त्यांनी पंजाब किंग्स संघाचे स्पिन-गेंदबाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहिले.  बहुतुले यांनी देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये केरळ आणि बंगाल यांसारख्या बलाढ्य संघांचे प्रशिक्षक म्हणून काम केले आहे. 2011 पासून त्यांनी नॅशनल क्रिकेट अकादमीमध्ये भारताच्या युवा फिरकीपटूना मार्गदर्शन करण्यासाठी योगदान दिले आहे.

भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा?

भारतीय क्रिकेट संघ लवकरच अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामना आणि तीन एकदिवसीय सामने खेळणार आहे. ६ जूनपासून या सिरिजला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान ही सिरिज सुरू होण्याआधी बीसीसीआयने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. साइराज बहुतुले यांची टीम इंडियाच्या फिरकी गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकमेव कसोटी सामना 6 जूनपासून न्यू चंदिगढ येथे खेळवला जाणार आहे. त्याआधी बीसीसीआयने माजी भारतीय लेग स्पिनर साईराज बहुतुले यांची मुख्य फिरकी प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

IND vs AFG: टीव्ही की मोबाईल? भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा? वाचा सविस्तर

भारत आणि अफगाणिस्तान सामने कुठे पाहता येणार?

जर तुम्हाला टीव्हीवर भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्यांचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स या चॅनलवर पाहू शकणार आहात. तसेच मोबाइल  युजर्ससाठी हा सामना जिओ हॉटस्टार  या अधिकृत ॲपवर पाहता येणार आहे.

Web Title: Bcci appointed sairaj bahutule as spinner coach to indian criciket team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 06:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?
1

15 महिन्यांचा वनवास संपणार? Hardik Pandya च्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह; IND Vs AFG सिरीजमध्ये खेळणार?

IND vs AFG: टीव्ही की मोबाईल? भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा? वाचा सविस्तर
2

IND vs AFG: टीव्ही की मोबाईल? भारत-अफगाणिस्तान कसोटी सामना कुठे बघायचा? वाचा सविस्तर

Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
3

Team India Schedule: IPL 2026 संपलं, आता टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? रोहित-विराट पुन्हा मैदानात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Suvendu Adhikari Cabinet: बाऊन्सर टाकणारा गोलंदाज विरोधकांना करणार ‘क्लिन बोल्ड’; बंगाल सरकारमध्ये घेतली मंत्रिपदाची शपथ
4

Suvendu Adhikari Cabinet: बाऊन्सर टाकणारा गोलंदाज विरोधकांना करणार ‘क्लिन बोल्ड’; बंगाल सरकारमध्ये घेतली मंत्रिपदाची शपथ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Indian Cricket Team चे नवे ‘स्पिन गुरु’! BCCI चा मोठा डाव; ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची केली नियुक्ती

Indian Cricket Team चे नवे ‘स्पिन गुरु’! BCCI चा मोठा डाव; ‘या’ जबरदस्त खेळाडूची केली नियुक्ती

Jun 02, 2026 | 06:47 PM
भारतातील तीन चाकी वाहनांची दुनिया! रिक्षापासून छोटा हत्तीपर्यंत

भारतातील तीन चाकी वाहनांची दुनिया! रिक्षापासून छोटा हत्तीपर्यंत

Jun 02, 2026 | 06:44 PM
शेतकरी कर्जमाफी मंजूर तरीही बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम, “केवळ कर्जमाफी करून चालणार नाही तर…”

शेतकरी कर्जमाफी मंजूर तरीही बच्चू कडू आंदोलनावर ठाम, “केवळ कर्जमाफी करून चालणार नाही तर…”

Jun 02, 2026 | 06:13 PM
Maharashtra Rain Alert: माळ्यावरून रेनकोट, छत्र्या बाहेर काढा! पुढील दोन दिवसांत पुणे अन्….

Maharashtra Rain Alert: माळ्यावरून रेनकोट, छत्र्या बाहेर काढा! पुढील दोन दिवसांत पुणे अन्….

Jun 02, 2026 | 06:06 PM
Ebola Virus: कोरोना लस निर्मितीनंतर आता भारतीय कंपनी बनवणार इबोला व्हायरसवर औषध; जगभरात ९०० हून अधिक बाधित

Ebola Virus: कोरोना लस निर्मितीनंतर आता भारतीय कंपनी बनवणार इबोला व्हायरसवर औषध; जगभरात ९०० हून अधिक बाधित

Jun 02, 2026 | 06:06 PM
Success Story : शिष्यवृत्तीच्या बळावर यशाकडे झेप; सोहम खरतमोलचा प्रेरणादायी शैक्षणिक प्रवास

Success Story : शिष्यवृत्तीच्या बळावर यशाकडे झेप; सोहम खरतमोलचा प्रेरणादायी शैक्षणिक प्रवास

Jun 02, 2026 | 06:06 PM
Education Technology: शिक्षण क्षेत्रात AI ची क्रांती! ViewSonic ने सादर केले 4K इंटरएक्टिव्ह ViewBoard डिस्प्ले

Education Technology: शिक्षण क्षेत्रात AI ची क्रांती! ViewSonic ने सादर केले 4K इंटरएक्टिव्ह ViewBoard डिस्प्ले

Jun 02, 2026 | 06:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM