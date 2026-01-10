 कुंडलीतच क्रिकेट कारकिर्द लिहिलेली! भारतीय खेळाडू वैष्णवीच्या वडिलांनी केली होती भविष्यवाणी; वाचा सविस्तर 

Cricket was in Vaishnavi Sharma’s destiny : भारताची खेळाडू वैष्णवी शर्माने तिच्या क्रिकेट कारकीर्दीबद्दल भाष्य केले आहे. क्रिकेटबद्दल बोलताना तिने आपल्या वडिलांनी भविष्यवाणी केल्याचे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी श्रीलंकेविरुद्धच्या घरच्या मालिकेत वैष्णवी शर्माने भारतासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. ग्वाल्हेरची २० वर्षीय डावखुरी फिरकीपटू म्हणते की तिचे ज्योतिषी वडील नरेंद्र शर्मा यांनी क्रिकेटपटू म्हणून तिचे भविष्य वर्तवले होते. ती म्हणते की खेळाडू बनणे तिच्या नशिबात लिहिलेले होते. वैष्णवीने पीटीआय व्हिडिओला सांगितले की, “मी चार वर्षांची असताना माझा खेळातील प्रवास सुरू झाला. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेच की, माझे वडील ज्योतिषी आहेत. त्यांनी माझी कुंडली पाहिली आणि मला सांगितले की मी खेळात रस घ्यावा किंवा औषधोपचार करावा.” त्यानंतर तो म्हणाला की, मला कशात रस आहे हा प्रश्न होता.
काही काळानंतर, त्याला खेळात माझी आवड लक्षात आली. मी सात वर्षांची असताना, मी अधिक गंभीरपणे खेळू लागलो, संध्याकाळी सराव सत्रांना जात असे. “आणि जेव्हा मी ११-१२ वर्षांची होते, तेव्हा मी मध्य प्रदेशसाठी माझा पहिला १६ वर्षांखालील सामना खेळलो. त्यावेळी तो बीसीसीआयच्या अंतर्गत नव्हता, पण तिथूनच माझा प्रवास खऱ्या अर्थाने सुरू झाला,” वैष्णवी म्हणाली.
श्रीलंकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत, ती भारताची संयुक्त सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज होती, तिने पाच विकेट्स घेतल्या. ती पुढे म्हणाली, “जेव्हा मी क्रिकेट खेळायला सुरुवात केली तेव्हा ते माझे ध्येय होते. मी कधीही इतर कोणत्याही गोष्टीवर लक्ष केंद्रित केले नाही.
जेव्हा मी मैदानावर जाते तेव्हा मी इतर सर्व गोष्टी विसरते कारण क्रिकेट खेळल्यानंतर मला जी भावना मिळते ती मला इतर कोणत्याही गोष्टीतून मिळू शकत नाही.” तथापि, तिचा प्रवास सोपा नव्हता.
श्रीलंकेसाठी निवड होण्यापूर्वी, तिला आशा होती की फ्रँचायझी तिला महिला प्रीमियर लीग २०२६ लिलावात निवडेल, परंतु जेव्हा तसे झाले नाही तेव्हा ती निराश झाली. तथापि, तिने खात्री केली की याचा स्थानिक स्पर्धांमधील तिच्या कामगिरीवर परिणाम होणार नाही.
