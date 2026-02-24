Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारत पाकिस्तान बोर्डरवर वसलं आहे देशातील सर्वात शेवटचं गाव, इथे कसं जायचं? जाणून घ्या

लडाखच्या सीमेवर वसलेले तुरतुक हे भारतातील शेवटचे गाव मानले जाते. बाल्टी संस्कृती, निसर्गरम्य दऱ्या आणि 1971 नंतर भारतात सामील झालेला इतिहास यामुळे हे गाव खास आकर्षण ठरते.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:21 AM
  • लडाखच्या सीमेवर भारताचे शेवटचे गाव वसले आहे.
  • इथे निसर्गाचा सुंदर अनुभव घेता येतो.
  • कुठे फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल हे ठिकाण तुमच्यासाठी उत्तम आहे.
भारतामध्ये अनेक अशी ठिकाणे आहेत जी अजूनही पर्यटकांच्या नजरेपासून दूर आहेत. काही गावे त्यांच्या नैसर्गिक सौंदर्यामुळे प्रसिद्ध आहेत, तर काही इतिहास आणि संस्कृतीमुळे खास ठरतात. भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ वसलेले एक असेच अनोखे गाव म्हणजे देशातील शेवटचे गाव म्हणून ओळखले जाणारे तुरतुक. उंच डोंगररांगा, बर्फाच्छादित शिखरे आणि शांत वातावरण यामुळे हे गाव पर्यटकांना आकर्षित करते. लडाखच्या उत्तरेकडील टोकाला वसलेले हे गाव बाल्टी संस्कृतीसाठी विशेष प्रसिद्ध आहे.

कोणते आहे हे गाव?

तुरतुक हे भारत-पाकिस्तान सीमेपासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर वसलेले गाव आहे. डोंगर, हिरव्यागार दऱ्या, वाहणारी नदी आणि लहान झरे यांच्या सान्निध्यात वसलेले हे गाव निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्गासारखे आहे. ट्रेकिंग आणि शांत पर्यटनासाठी येथे दूरदूरून लोक येतात. लडाखच्या शेवटच्या टोकावर असल्यामुळे याला विशेष ओळख मिळाली आहे.

भारतात कसे सामील झाले?

1971 मधील भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर हे गाव भारताच्या ताब्यात आले. त्यापूर्वी हे क्षेत्र बाल्टिस्तानचा भाग मानले जात होते. त्यामुळे आजही येथे बाल्टी परंपरा, भाषा आणि राहणीमान जपले गेले आहे. सीमेच्या अतिशय जवळ असल्यामुळे येथे सुरक्षेची विशेष काळजी घेतली जाते. गावापुढे थांग नावाचे ठिकाण आहे, मात्र ते सर्वसामान्य पर्यटकांसाठी बंद आहे.

तुरतुकची खास वैशिष्ट्ये

  • येथे 16व्या शतकातील ऐतिहासिक मशीद पाहायला मिळते.
  • गावातील प्रसिद्ध पोलो ग्राउंड स्थानिक परंपरेचे प्रतीक आहे.
  • खुबानी (अप्रिकॉट)ची मोठ्या प्रमाणावर शेती येथे केली जाते.
  • बाल्टी हेरिटेज होम आणि बाल्टी संग्रहालयातून स्थानिक संस्कृतीची माहिती मिळते.
  • तुरतुक गोम्पा हे शांत आणि सुंदर बौद्ध स्थळ आहे.
  • सुमारे 2500 ते 3000 लोकसंख्या येथे राहते.
  • हॉटेल्स मर्यादित असली तरी स्थानिक होमस्टेची सोय उत्तम आहे.
येथे कसे पोहोचावे?

तुरतुकला भेट देण्यासाठी विशेष परवानगी (इनर लाईन परमिट) आवश्यक आहे. प्रथम लेह येथे पोहोचावे लागते. लेहमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून इनर लाईन परमिट काढावे लागते. हे परमिट साधारणपणे पाच दिवसांसाठी वैध असते. गावात प्रवेश करताना आणि परतीच्या वेळी हे परमिट सोबत ठेवणे आवश्यक आहे, कारण सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणी केली जाते.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Feb 24, 2026 | 08:20 AM

