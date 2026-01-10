Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ, T20 series : पहिल्या टी-२० सामन्याच्या तिकिटाचा दर काय? ‘या’ तारखेपासून ऑनलाइन बुकिंग सुरू; वाचा संपूर्ण प्रक्रिया 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पहिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना २१ जानेवारी रोजी जामठा येथील त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. या सामन्यासाठीची तिकीटविक्री १७ जानेवारीपासून सूरु होणार आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 02:49 PM
IND vs NZ, T20 series: What is the ticket price for the first T20 match? Online booking starts from this date; read the complete process.

भारत आणि न्यूझीलंड टी20 मालिका(फोटो-सोशल मीडिया)

India vs New Zealand, first T20 match ticket sales : विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन २१ जानेवारी रोजी आयडीएफसी फर्स्ट बँक टी-२० ट्रॉफीचा भाग म्हणून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पहिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना जामठा येथील त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. जामठा स्टेडियमवर दोन्ही संघांमधील हा पहिला द्विपक्षीय टी-२० सामना असणार आहे. या सामन्यासाठीची तिकीट विक्री १७ जानेवारीपासून होणार आहे.

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील शेवटचा टी-२० सामना २०१६ मध्ये झालेल्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकादरम्यान येथे खेळवण्यात आला होता. व्हीसीएकडून माहिती देण्यात आली आहे की, व्हीसीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम सामना आयोजित करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज असून  प्रेक्षकांसाठी मोफत आणि भरपूर पार्किंगची व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे, तसेच मोफत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही केली गेली आहे. न्यूझीलंड संघ १९ जानेवारी रोजी इंदूरहून चार्टर्ड विमानाने नागपुरात दाखल होणार आहे, तर निवडक भारतीय टी-२० खेळाडू देखील  १९ जानेवारीपर्यंत नागपुरात पोहचणार आहे.

हेही वाचा : GT vs UP, WPL 2026 : आज यूपी वॉरियर्स आणि गुजरात जायंट्स आमनेसामने! पहिल्या विजयासाठी करणार प्रयत्न

सामन्यांची वेळ काय असणार?

  • पहिले सत्र: ७:०० ते ८:२५
  • डावांचा ब्रेक: ८:२५ ते ८:४५
  • दुसरे सत्र: रात्री ८:४५ ते खेळ संपेपर्यंत

व्हीसीए सदस्यांसाठी तिकीट विक्री (ऑफलाइन)

व्हीसीए लाइफ सदस्य आणि संलग्न क्लबसाठी तिकीटांची विक्री १३ ते १५ जानेवारी दरम्यान बिलिमोरिया हॉल, व्हीसीए, सिव्हिल लाइन्स येथे सकाळी ९:३० ते रात्री ९:०० वाजेपर्यंत होणार आहे. या तिकीटांची विक्री फक्त ऑफलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

तिकीट विक्रीची प्रक्रिया

  • एक सदस्य त्यांच्या वैध सदस्यता ओळखपत्रांच्या आधारे स्वतःसाठी आणि इतर चार सदस्यांसाठी तिकिटे खरेदी करू शकतो.
  • एक अधिकृत प्रतिनिधी अधिकृतता पत्र आणि वैध ओळखपत्राद्वारे चार सदस्यांपर्यंत तिकिटे खरेदी करू शकतो.
  • प्रत्येक आजीव सदस्य आणि संलग्न क्लबला एसी सदस्यांच्या बॉक्समध्ये एक मोफत तिकीट मिळणार आहे.
  • सदस्यांना त्यांची तिकिटे कमी किमतीच्या तिकिटासाठी बदलता येतील.
  •  प्रत्येक सदस्य जास्तीत जास्त चार तिकिटे खरेदी करू शकतो.
  • निवडण्यात आलेल्या शाळांना सवलतीच्या दरात तिकिटे देण्यात येतील.
हेही वाचा : IND vs NZ Live Telecast : पहिला एकदिवसीय सामना किती वाजता सुरू होईल? कधी आणि कुठे पाहता येणार Live Streaming

सर्वसामान्यांसाठी तिकीट विक्री (ऑनलाइन)

सर्वसामान्यांसाठी तिकीट विक्री १७ जानेवारी रोजी सकाळी १०:०० वाजता “डिस्ट्रिक्ट बाय झोमॅटो” मोबाइल अॅप आणि “डिस्ट्रिक्ट.इन” वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन सुरू होणार आहे. एका मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडीच्या आधारे प्रति व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन तिकिटे बुक करू शकतो.

ऑनलाईन तिकिटांचे ऑफलाइन रिडेम्पशन

ऑनलाइन बुक करण्यात आलेले तिकिटे १८ ते २० जानेवारी दरम्यान सकाळी ९:३० ते रात्री ८:०० वाजेपर्यंत सिव्हिल लाईन्समधील बिलिमोरिया हॉल येथे घेता येणार आहेत. जामथा स्टेडियममध्ये कोणतेही रिडेम्पशन काउंटर असणार नाही.

Published On: Jan 10, 2026 | 02:49 PM

