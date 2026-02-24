Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 : गौतम गंभीरने अपयशी ठरलेल्या अभिषेक शर्माची घेतली क्लास! व्हायरल व्हिडिओमुळे उडाली खळबळ

आता, भारताच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे. याआधी, सोशल मीडियावर एका व्हिडिओने खळबळ उडवून दिली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 08:29 AM
फोटो सौजन्य - @Cricket_live247

फोटो सौजन्य - @Cricket_live247

Gautam Gambhir-Abhishek Sharma : भारताच्या संघाने सुपर 8 चा पहिला सामना गमावला त्यानंतर टीम इंडियाचा सेमीफायनलचा मार्ग कठिण झाला आहे. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज या संघानी सामने जिंकून आता पहिल्या गटामध्ये दोन गुण मिळवले आहेत. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात अभिषेक शर्मा पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. सलग तीन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर, त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध चांगली सुरुवात केली. तथापि, तो त्याच्या डावाचे मोठ्या डावात रूपांतर करू शकला नाही आणि धावांचा पाठलाग करताना टीम इंडियाला मोठा पराभव पत्करावा लागला. 

आता, भारताच्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याच्या शक्यता पूर्णपणे त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. भारताचा पुढचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे. याआधी, सोशल मीडियावर एका व्हिडिओने खळबळ उडवून दिली आहे, ज्यामध्ये गौतम गंभीर टीम बसमध्ये अभिषेक शर्माला फटकारताना दिसत आहे.

West Indies vs Zimbabwe: विंडीज पॉवर! एकाच सामन्यात इंग्लंडचे २ मोठे रेकॉर्ड्स केले उद्धवस्त; क्रिकेट विश्वात रचला नवा विक्रम

गौतम गंभीरने अभिषेक शर्माला दिला धडा!

अभिषेक शर्माने गेल्या वर्षभरात त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने बरीच प्रसिद्धी मिळवली आहे. तथापि, टी-२० विश्वचषकासारख्या मोठ्या टप्प्यावर तो पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. या कठीण काळात, अभिषेकला टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे पूर्ण सहकार्य मिळत आहे, जे सतत त्याचे अनुभव त्याच्यासोबत शेअर करत आहेत. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यासाठी चेन्नईला पोहोचल्यानंतर गौतम गंभीर आणि अभिषेक शर्मा हे टीम बसमध्ये एकत्र बसलेले दिसत असलेला एक व्हिडिओ नुकताच समोर आला आहे. 

प्रशिक्षक अभिषेकला सल्ला देत आहेत आणि ते गंभीर संभाषणात गुंतले आहेत. गंभीर आणि अभिषेक यांच्यातील या संभाषणादरम्यान सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोइशेत देखील उपस्थित होते. अभिषेक शर्माने २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात अमेरिकेविरुद्ध पहिला सामना खेळला, पण तो शून्यावर बाद झाला. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अभिषेक नामिबियाविरुद्ध खेळला नाही. १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात तो भारतीय संघात परतला, पण शून्यावर बाद झाला.

नेदरलँड्सविरुद्धही अशीच परिस्थिती होती. सलग तीन वेळा शून्य बाद झाल्यानंतर, अभिषेकने पहिल्या सुपर ८ सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १५ धावा केल्या. त्याने चांगली सुरुवात केली पण तो त्याच्या डावाचे मोठ्या डावात रूपांतर करू शकला नाही. भारताचा पुढील सामना २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेविरुद्ध आहे. अभिषेक या सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न करेल.

Published On: Feb 24, 2026 | 08:29 AM

Feb 24, 2026 | 08:29 AM
