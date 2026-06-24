उरली सुरली लाज संपली! एकही सामना न जिंकता Pakistan सह ‘हे’ संघ Women’s T20 World Cup मधून बाहेर

आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कपमधून जवळपास 4 संघ बाहेर पडल्यातच जमा आहेत. सेमीफायनलच्या प्रवासातून चार संघ बाहेर गेले आहे. यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाचा देखील समावेश आहे. यंदा आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये 12 संघ खेळत आहेत. प्रत्येक ग्रुपमध्ये 6 संघ आहेत. त्यातील प्रत्येक दोन संघ सेमीफायनलमध्ये जाणार आहेत.
दरम्यान सेमीफायनलच्या रेसमधून 4 संघ बाहेर गेले आहेत. नेदरलँड्सचा संघ याआधीच स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यापथोपाठ पाकिस्तानचा संघ देखील बाहेर पडला आहे. नेदरलँड्स 3 तर पाकिस्तानचा संघ 4 सामने खेळला आहे. मात्र अद्याप त्यांना एकही सामना जिंकता आलेला नाही. तर ग्रुप बीमधून स्कॉटलंड आणि आयर्लंड हे दोन संघ देखील या स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.
Shree Charani ची ऐतिहासिक कामगिरी; आयसीसी टी 20 वर्ल्डकपमध्ये नावावर केला ‘हा’ रेकॉर्ड
ग्रुप ए मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा संघ पहिल्या स्थानावर आहे. तर भारतीय संघ सेमीफायनलच्या रेसमध्ये आहे. ऑस्ट्रेलियाने 4 पैकी 4 सामने जिंकले आहेत. तर भरतच संघ 3 पैकी 2 सामने जिंकले आहेत. रनरेट चांगला असल्यामुळे भारत दुसऱ्या संघ स्थानावर आहे. भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि बांग्लादेशचे देखील 4 पॉईंट्स झालेले आहेत.
Shree Charani ची ऐतिहासिक कामगिरी
सध्या इंग्लंडमध्ये आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा सुरू आहे. भारतीय महिला संघ ग्रुप 2 मधून खेळत आहे. तीन पैकी दोन सामन्यात भारताने विजय प्राप्त केला आहे. तर कालच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. मात्र या तीनही सामन्यांमध्ये श्री चरणी या स्पिनरने अचूक अन् भेदक गोलंदाजी करत आपल्या नावावर नवा रेकॉर्ड केला आहे.
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कालच्या सामन्यात साऊथ आफ्रिकेने भारताचा पराभव केला आहे. या सामन्यात भारताची फिरकीपटू श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी केली. तिने कालच्या सामन्यात 24 रन्स देत 3 विकेट्स पटकावल्या. त्यामुळे भारताचा पराभव झाला असला तरी हा सामना शेवटपर्यन्त नेण्यात भारतीय संघाला यश आले. दरम्यान तीन सामन्यात श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी करत नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.