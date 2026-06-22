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Shree Charani ची ऐतिहासिक कामगिरी; आयसीसी टी 20 वर्ल्डकपमध्ये नावावर केला ‘हा’ रेकॉर्ड

Updated On: Jun 22, 2026 | 05:29 PM IST
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सारांश

कालच्या सामन्यात साऊथ आफ्रिकेने भारताचा पराभव केला आहे. या सामन्यात भारताची फिरकीपटू श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी केली. तिने कालच्या सामन्यात 24 रन्स देत 3 विकेट्स पटकावल्या.

Shree Charani ची ऐतिहासिक कामगिरी; आयसीसी टी 20 वर्ल्डकपमध्ये नावावर केला ‘हा’ रेकॉर्ड

श्री चरणीने केला नवा विक्रम (फोटो- ians)

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विस्तार
  • श्री चरणीने आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये नवा रेकॉर्ड
  • तीन सामन्यांमध्ये घेतल्या 10 विकेट्स 
  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताचा पराभव
ICC Women’s T20 World Cup 2026: सध्या इंग्लंडमध्ये आयसीसी महिला टी 20 वर्ल्ड कप 226 स्पर्धा सुरू आहे. भारतीय महिला संघ ग्रुप 2 मधून खेळत आहे. तीन पैकी दोन सामन्यात भारताने विजय प्राप्त केला आहे. तर कालच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला आहे. मात्र या तीनही सामन्यांमध्ये श्री चरणी या स्पिनरने अचूक अन् भेदक गोलंदाजी करत आपल्या नावावर नवा रेकॉर्ड केला आहे.

कालच्या सामन्यात साऊथ आफ्रिकेने भारताचा पराभव केला आहे. या सामन्यात भारताची फिरकीपटू श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी केली. तिने कालच्या सामन्यात 24 रन्स देत 3 विकेट्स पटकावल्या. त्यामुळे भारताचा पराभव झाला असला तरी हा सामना शेवटपर्यन्त नेण्यात भारतीय संघाला यश आले. दरम्यान तीन सामन्यात श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी करत नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.

यंदाचा महिला टी 20 वर्ल्ड कप श्री चरणीसाठी खास ठरला आहे. तिने विरुद्ध संघातील फलंदाजांना सळो की पळो करून सोडले आहे. पहिल्या सामन्यात श्री चरणीने 21 रन्स देत 3 विकेट्स पटकावल्या. तर नेदरलँड्सविरुद्ध श्री चरणीने 19 रन्समध्ये 4 विकेट घेतल्या. तर कालच्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात तिने 3 विकेट्स घेतल्या.

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श्री चरणीने 3 सामन्यांमध्ये 10 विकेट मिळवल्या आहेत. वर्ल्डकप मध्ये सर्वाधिक विकेट घेणारी ती पहिली गोलंदाज ठरली आहे. 2020 मध्ये अनुभवी स्पिनर पूनम यादवने 5 सामन्यांमध्ये 10 विकेट्स घेतल्या होत्या. श्री चरणी केवळ 3 सामन्यांमध्ये ही कामगिरी केली आहे. भारतीय संघाचे अद्याप 2 सामने बाकी आहेत. अजून एक विकेट घेताच श्री चरणी सर्वाधिक विकेट्स घेणारी गोलंदाज ठरणार आहे.

Shree Charani ने पाकिस्तानला पाणी पाजलं

महिला टी २० वर्ल्ड कपमध्ये भारताने शानदार सुरुवात केली आहे. या सामन्यात आपला पहिलाच वर्ल्ड कप सामना खेळणाऱ्या श्री चरणीने शानदार गोलंदाजी केली आहे. आपल्या अफलातून गोलंदाजीने तिने पाकिस्तानचा पराभवाचा मार्ग तयार केला. तिने एकूण ४ ओव्हर्सची गोलंदाजी केली. यामध्ये केवळ २१ रन्स देत तिटणे महत्वाच्या अशा ३ विकेट्स प्राप्त केल्या.

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डेब्यू सामन्यात श्री चरणीने असा खेळ कर नवा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे. टी २० वर्ल्ड कपमध्ये डेब्यू सामन्यात असे शानदार प्रदर्शन करणारी ती दुसरी भारतीय खेळाडू ठरली आहे. याआधी २०१० मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध २७ रन्स देऊन ४ विकेट्स प्राप्त केल्या होत्या. श्री चरणीच्या भेदक माऱ्यापूढे पाकिस्तानची फलंदाजी ढेपाळली.

 

Web Title: Shree charani take 10 wickets in 3 matches at icc womens t20 world cup 2026

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Published On: Jun 22, 2026 | 05:27 PM

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