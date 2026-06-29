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IND vs IRE: टीम इंडियाला रडवणारा गोलंदाज नोकरीच्या शोधात; जय मुंद्राचे LinkedIn प्रोफाइल चर्चेत

Updated On: Jun 29, 2026 | 06:19 PM IST
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सारांश

Jai Moondra finding Job Linkedin Profile Viral: आयर्लंडचा वेगवान गोलंदाज जय मुंद्राने भारताविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि त्याला मालिकावीर म्हणून गौरवण्यात आले, त्यानंतर त्याचे लिंक्डइन प्रोफाइल व्हायरल होत आहे.

IND vs IRE: टीम इंडियाला रडवणारा गोलंदाज नोकरीच्या शोधात; जय मुंद्राचे LinkedIn प्रोफाइल चर्चेत
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विस्तार
  • टीम इंडियाला रडवणारा गोलंदाज नोकरीच्या शोधात
  • जय मुंद्राचा LinkedIn प्रोफाइल व्हायरल
  • राजस्थानमध्ये जन्म आयर्लंडकडून पदार्पण
भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दोन सामन्यांची टी- २० मालिका पार पडली. या मालिकेत आयर्लंडने भारताला पराभवाची धूळ चारली. दोन्ही सामन्यात आयर्लंडचा वेगवान गोलंदाजी जय मुंद्राने शानदार गालंदाजी करत भारतीय फंलदाजाचे कंबरडे मोडले. मालिकेतील त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्याला मालिकावीर पुरस्काराने गौरवण्यात आले. या मालिकेत त्याने केवळ दोन सामन्यांत ५ विकेट्स घेतले. जय मुंद्रा पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. पण त्याच्या गोलंदाजीसाठी नव्हे तर, LinkedInवरील प्रोफाइलमुळे. संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांना सलग दोन चेंडूंवर शून्यावर बाद करणारा वेगवान गोलंदाज सध्या नोकरीच्या शोधात आहे.

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लिंक्डइनवर प्रोफाइल व्हायरल

या वेगवान गोलंदाजाने धारदार स्विंग आणि अचूक लाइन-लेंथवर गोलंदाजी करत जगातील सर्वोत्कृष्ट भारतीय फलंदाजांना पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. भारतीय फलंदाजीची फळी उद्ध्वस्त करणारा हा जादूगार गोलंदाज सध्या मैदानाबाहेर नोकरीच्या शोधात आहे. जय मुंद्रा लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोकरीच्या संधी शोधत असून, त्याच्या प्रोफाइलवर ‘#OpenToWork’ असा बॅज दिसत आहे. त्यामुळे त्याचा हा प्रोफाइल सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

राजस्थानमध्ये जन्म आयर्लंडकडून पदार्पण

भारतातील राजस्थानचे जन्मलेला जय मुंद्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन्समध्ये पदव्युत्तर पदवी घेण्यासाठी २०२१ मध्ये आयर्लंडला गेला. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयरिश क्रिकेट संघाचे प्रतिनिधित्व करूनही, त्यांच्याकडे अजूनही भारतीय पासपोर्ट आहे. २०२२ मध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यावर लगेचच, त्यांनी इंटेल या टेक कंपनीमध्ये प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट इंजिनिअर म्हणून काम सुरू केले. मात्र, त्यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, त्यांनी जून २०२५ मध्ये इंटेल सोडले आणि तेव्हापासून ते इतर कोणत्याही कंपनीशी संबंधित नाहीत.

भारताविरुद्धच्या मालिकेतील सर्वात मोठा नायक

भारताविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत जय मुंद्राने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत ५ विकेट्स घेतले. दुसऱ्या सामन्यात संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांना बाद करून त्याने आयर्लंडच्या विजयाचा पाया रचला. संपूर्ण मालिकेत केलेल्या त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल त्याला मालिकावीर म्हणून गौरवण्यात आले

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Web Title: Jai moondra linkedin profile viral open to work india vs ireland

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Published On: Jun 29, 2026 | 06:18 PM

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