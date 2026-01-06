Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Madhya Pradesh Cricket Association President Mahaaryaman Was Involved In An Accident

मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या मुलाचा अपघात! मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष महाआर्यमन थोडक्यात बचावले 

मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष असलेले महाआर्यमन सिंधिया हे दोन दिवसांच्या शिवपुरी दौऱ्यावर असताना अपघात झाला आहे. या दुखापतीमुळे ते बामौरा येथील कार्यक्रमाला हजेरी देखील लावू शकले नाहीत.

Updated On: Jan 06, 2026 | 06:30 PM
Minister Jyotiraditya Scindia's son involved in an accident! Madhya Pradesh Cricket Association president Mahaaryaman narrowly escaped unhurt.

मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष महाआर्यमन यांचा अपघात(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Mahaaryaman Scindia’s accident : मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष असलेले महाआर्यमन सिंधिया यांचा अपघात झालेची बातमी समोर आली आहे. मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे पुत्र आणि मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष महाआर्यमन दोन दिवसांच्या शिवपुरी दौऱ्यावर असताना शिवपुरी भेटीदरम्यान अपघात झाला आहे. या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी कोलारस विधानसभा मतदारसंघातील युवा परिषदेत सहभागी झाले होते.

हेही वाचा : विश्वचषक महत्त्वाची भूमिका बजावणार! क्रिकेटमध्ये झिम्बाब्वेला आदर मिळवून देण्याचा कर्णधार रझाचा निर्धार

नेमकं काय घडलं?

मध्य प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष महाआर्यमन यांनी कॉलेजच्या मैदानावर शिवपुरी आयोजित क्रिकेट स्पर्धेला भेट दिली. यावेळी तिथे त्यांचे समर्थक  स्वागतासाठी उपस्थित होते. एका मिडिया रिपोर्टनुसार, महाआर्यमन हे त्यांचं स्वागत स्वीकारण्यासाठी गाडीच्या सनरूफबाहेर येत अभिवादन स्विकारत असताना ते झुकले होते. तेव्हा चालकाने अचानक ब्रेक लावल्यामुळे त्यांची छाती गाडीच्या पुढच्या भागावर आदळली आणि त्यांना त्यामध्ये दुखापत झाली. दुखापतीकडे त्यांनी सुरुवातीला दुर्लक्ष करून आपला दौरा सुरुच ठेवला. पण संध्याकाळी त्यांच्या छातीत दुखू लागल्याने तात्काळ शिवपुरी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे सिटी स्कॅन करण्यात आले. या दुखापतीमुळे ते बामौरा येथील कार्यक्रमाला जाऊ शकले नाहीत, रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर ४० मिनिटांनी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना आराम करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

महाआर्यमन सिंधिया यांना मस्क्युलर इंजरी झाली असल्याचे प्राथमिक वृत्त समोर आले आहे. आपल्या प्रकृतीबाबत त्यांनी ट्विट करून माहिती दिली. त्यांनी लिहिले की,  ‘तुम्हा सर्वांची चिंता, प्रार्थना आणि आशीर्वादामुळे मनापासून आभार. देवाच्या कृपेने सर्वकाही ठीक आणि व्यवस्थित आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानंतर काही काळ आराम करत आहे. या काळात आपल्याकडून मिळालेलं प्रेम, संवेदना आणि आशीर्वादासाठी मी तुमचा ऋणी आहे.’

तसेच महाआर्यमन सिंधिया यांच्यावर देखरेख ठेवणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, “महाआर्यमन यांच्या स्नायूंना दुखापत झाली असून त्यांना औषध देण्यात आले आहे. तसेच बेल्ट घालण्याचा सल्ला देखील देण्यात आला आहे. मंगळवारी त्यांची दुसरी वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे.”

हेही वाचा : AUS vs ENG : स्टीव्ह स्मिथच्या शतकाने सामना रंजक स्थितीत! तिसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाची इंग्लंडवर १३४ धावांची आघाडी

 

Web Title: Madhya pradesh cricket association president mahaaryaman was involved in an accident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM
Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

Jan 21, 2026 | 12:30 AM
Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Realme 16 Pro vs OnePlus Nord 5: मिड रेंज किंमत आणि दमदार फीचर्स! कोणता स्मार्टफोन ठरणार योग्य निवड? वाचा सविस्तर

Jan 20, 2026 | 10:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM