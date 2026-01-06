Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ashes 2025 Smiths Century Gives Australia A 134 Run Lead Over England On The Third Day

AUS vs ENG : स्टीव्ह स्मिथच्या शतकाने सामना रंजक स्थितीत! तिसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाची इंग्लंडवर १३४ धावांची आघाडी 

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील पाचव्या सामन्यातील तिसरा दिवसाचा खेळ संपला आहे. तिसऱ्या दिवसाखेर ऑस्ट्रेलियाने ७ गडी गमावून ५१८ धावा करून १३४ धावांची आघाडी घेतली.

Updated On: Jan 06, 2026 | 05:34 PM
AUS vs ENG: Steve Smith's century makes the match exciting! Australia leads England by 134 runs on the third day.

तिसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलियाची इंग्लंडवर १३४ धावांची आघाडी (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

AUS vs ENG, Ashes 2025 : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्यात पाच सामन्यांची अ‍ॅशेस मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पाचव्या आणि अंतिम सामन्याच्या तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला आहे. तिसऱ्या दिवसाच्या खेळाअखेर ऑस्ट्रेलियाने ७ विकेट गमावून ५१८ धावा उभ्या केल्या आहेत.ऑस्ट्रेलियानेआता एकूण १३४ धावांची आघाडी घेऊन  सामन्यावर आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. दिवसाच्या खेळाअखेर, सिडनी कसोटीत ऑस्ट्रेलियाकडून स्टीव्ह स्मिथने शानदार फलंदाजीचा नजारा सादर करत शतक झळकावून नाबाद राहिला.

ऑस्ट्रेलियाचा स्थायी कर्णधार स्टीव्ह स्मिथने मालिकेतील हे आपले पहिले शतक झळकावले आहे. मालिकेदरम्यान तो खराब फॉर्मशी झुंजत असल्याचे दिसून आले होते.  स्टीव्ह स्मिथने त्याच्या कारकिर्दीतील ३७ वे कसोटी शतक झळकवले आहे. अ‍ॅशेस इतिहासातील हे स्टीव्ह स्मिथचे १३ वे शतक ठरले आहे.

हेही वाचा : विश्वचषक महत्त्वाची भूमिका बजावणार! क्रिकेटमध्ये झिम्बाब्वेला आदर मिळवून देण्याचा कर्णधार रझाचा निर्धार

स्टीव्ह स्मिथचे शानदार शतक

स्टीव्ह स्मिथ २०५ चेंडूचा सामना करत नाबाद १२९ धावा केल्या आहेत. यामध्ये त्याने १५ चौकार आणि १ षटकार मारले. स्टीव्ह स्मिथचा डाव ऑस्ट्रेलियासाठी जास्त महत्त्वाचा ठरला आणि त्याच्या खेळीने ऑस्ट्रेलियाच्या आघाडीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्याच्यासोबत ब्यू वेबस्टरने चांगली साथ देत ५८ चेंडूत ४२ धावा करत ४ चौकार मारले.  दोघांनी आठव्या विकेटसाठी नाबाद ८१ धावा जोडल्या आहेत.

ट्रॅव्हिस हेडची शतकी खेळी

यापूर्वी, ट्रॅव्हिस हेडने मालिकेतील तिसरे शतक देखील लगावले. हेडने १६६ चेंडूचा सामना करत १६३ धावा केल्या. यामध्ये त्याने  २४ चौकार आणि १ षटकार मारले आहेत.  ७ बाद ५१८ धावा पूर्ण करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने १३४ धावांची मजबूत आघाडी मिळवली आहे. इंग्लंडकडून ब्रायडन कार्सने तीन, बेन स्टोक्सने दोन आणि जोश टंग आणि जेकब बेथेलने प्रत्येकी एक बळी टिपला आहे.

हेही वाचा : AUS vs ENG : स्टीव्ह स्मिथने तोडली ‘भारताची भिंत’! राहुल द्रविडला मागे टाकत कसोटी क्रिकेटमध्ये रचला इतिहास; वाचा सविस्तर

इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिल्या डावात जो रूटच्या १६० आणि हॅरी ब्रुकने ८४ धावांच्या जोरावर इंग्लंडने एकूण ३८४ धावा केल्या होत्या.

दोन्ही संघ खालीप्रमाणे

ऑस्ट्रेलिया : ट्रॅव्हिस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लॅबुशेन, स्टीव्हन स्मिथ (कर्णधार), उस्मान ख्वाजा, ॲलेक्स कॅरी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, ब्यू वेबस्टर, मायकेल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलँड

इंग्लंड : झॅक क्रॉली, बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कर्णधार), Mजेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), विल जॅक्स, ब्रायडन कार्स,मॅथ्यू पॉट्स, जोश टंग

Web Title: Ashes 2025 smiths century gives australia a 134 run lead over england on the third day

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 05:34 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM