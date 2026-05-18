Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ms Dhoni Share Best Moment In Chepock Stadium Fan Ara Emotional To Retirement Fear Csk Vs Srh Tata Ipl 2026 Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

चेन्नई सुपर किंग्जने प्रथम फलंदाजी करताना 180 रन्स केल्या. एसआरएचची फलंदाजी सुरू होण्याआधी कॅप्टन कुल मैदानावर आला होता. तेव्हा स्टेडियम झालेल्या आवाजाने सर्व रेकॉर्ड मोडले.

Updated On: May 18, 2026 | 10:27 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

महेंद्रसिंह धोनीच्या येण्याने चेपॉक भारावले (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

धोनी-धोनीच्या जयघोषाने दुमदुमले चेपॉक
धोनी खेळण्यासाठी फिट नसल्याचे ऋतुराजचे विधान 
शेवटच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता

MS Dhoni For CSK/IPL 2026: आज चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्ज आणि सनरायझर्स हैद्राबादमध्ये सामना सुरू आहे. मात्र या सामन्यात चेन्नईच्या चाहत्यांचा आवडता, लाखो क्रिकेट प्रेमींचे जिवापाड प्रेम असणारा एम. एस धोनी म्हणजेच महेंद्रसिंह धोनी खेळणार अशी शक्यता वाटत होती. मात्र आजच्या सामन्यात देखील तो दुखापतीमुळे खेळू शकला नाही. मात्र आजचे स्टेडियममधील भावनिक वातावरण पाहण्यासारखे होते.  चेन्नईचा पहिला डाव संपल्यानंतर धोनी मैदानात आला होता. सारे स्टेडियम भावुक झाले होते.

सीएसकेने प्रथम फलंदाजी केली. पहिला डाव संपल्यावर महेंद्रसिंह धोनी मैदानात आला. तेव्हा स्टेडियम धोनी धोनीच्या घोषणेने दुमदुमून निघाले. हा स्टेडियममध्ये घडत असलेली प्रत्येक कृती ही धोनीच्या निवृत्तीची चाहूल तर नाही ना अशी शंका प्रत्येक चाहत्याच्या मनात येत होता. मैदानावरील तो सर्वात भावनिक करणारा असा प्रसंग होता. धोनीने निवृत्ती जाहीर केली तर तो कधीच आपल्याला खेळताना दिसणार नाही या भीतीने चाहते दु:खी झाले होते. त्यांच्या डोळ्यात धोनीचे प्रेम दिसून येत होते.

मैदानात नेमके काय घडले?

चेन्नई सुपर किंग्जने प्रथम फलंदाजी करताना 180 रन्स केल्या. एसआरएचची फलंदाजी सुरू होण्याआधी कॅप्टन कुल मैदानावर आला होता. तेव्हा स्टेडियम झालेल्या आवाजाने सर्व रेकॉर्ड मोडले. कारण चाहत्यांसाठी तो अत्यंत भावनिक असा क्षण होता. धोनी मैदानावर येताच त्याने सीएसकेच्या खेळांडूसोबत फोटो देखील काढले. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

टॉसवेळी ऋतुराज गायकवाड काय म्हणाला?

टॉस झाल्यावर कर्णधार ऋतुराज गायकवाडला आजच्या सामन्यात धोनी खेळणार की नाही असा प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्याने धोनी खेळण्यासाठी अजूनही फिट नसल्याचे सांगितले. मात्र कोणास ठाऊक. आजचा सामना माही जिंकलो तर तो पुढील सामन्यात खेळण्यासाठी येऊ शकतो.

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

पॉकच्या क्रिकेट स्टेडियमवर चेन्नई सुपर किंग्ज विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात सामना सुरू आहे. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा असणार आहे. दरम्यान चेन्नईने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रथम फलंदाजी करून चेन्नईने 180 रन्स केल्या. आता क्वालिफाय होण्यासाठी एसआरएचला 181 रन्सचे टार्गेट दिले होते.

Web Title: Ms dhoni share best moment in chepock stadium fan ara emotional to retirement fear csk vs srh tata ipl 2026 viral video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 10:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज
1

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन
2

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
3

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी
4

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM