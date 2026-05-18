Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर धाणीवरी येथे वऱ्हाडाच्या टेम्पोचा भीषण अपघात झाला आहे. कंटेनर उलटल्याने १२ जणांचा मृत्यू झाला असून २५ हून अधिक जखमी आहेत.

Updated On: May 18, 2026 | 08:38 PM
पालघरमध्ये भीषण अपघात! (Photo Credit- X)

पालघरमध्ये भीषण अपघात! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • पालघरमध्ये भीषण अपघात!
  • वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला
  • १२ जणांचा मृत्यू
पालघर: मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर रविवारी एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि भीषण रस्ते अपघाताची घटना समोर आली आहे. साखरपुड्याचे वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या एका टाटा टेम्पोची आणि कंटेनरची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. हा अपघात इतका भीषण होता की, यामध्ये १२ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर २५ हून अधिक वऱ्हाडी गंभीर जखमी झाले आहेत. दरम्यान, प्रशासकीय पातळीवर मृतकांच्या अधिकृत आकड्याची अंतिम पडताळणी करण्याचे काम सुरू आहे.

धाणीवरी परिसरात कंटेनर आणि टेम्पोची समोरासमोर धडक

हा भीषण अपघात पालघर जिल्ह्यातील कासा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील धाणीवरी परिसरात घडला. मिळालेल्या माहितीनुसार, डहाणू तालुक्यातील एका गावातून साखरपुड्याचे वऱ्हाड घेऊन निघालेल्या या टेम्पोमध्ये जवळपास १०० पेक्षा जास्त नागरिक स्वार होते. धाणीवरी येथे विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या भरधाव कंटेनरने या वऱ्हाडाच्या टेम्पोला जोरदार धडक दिली आणि कंटेनर टेम्पोवरच उलटला. या भयानक प्रसंगानंतर महामार्गावर एकच चीख-पुकार आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

२५ हून अधिक जखमी; रुग्णालयात उपचार सुरू

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी, महामार्ग पोलिसांनी आणि मदत पथकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहनांमधून जखमींना बाहेर काढले. सर्व जखमींना तात्काळ जवळच्या कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि रुंदलवाडी येथील वेदांत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या काही जखमींची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

महामार्गावर किलोमीटर लांब कोंडी; वाहतूक पूर्ववत

या भीषण अपघातामुळे मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील गुजरातहून मुंबईकडे येणारी वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली होती. रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. पोलिसांनी क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त टेम्पो आणि कंटेनर रस्त्याबाहेर काढले, त्यानंतर हायवेवरील वाहतूक संथ गतीने पूर्ववत करण्यात आली.

लग्नाच्या घरात पसरली शोककळा

आनंदाच्या क्षणांमध्ये अचानक घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेमुळे डहाणूतील संबंधित कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. साखरपुड्याच्या उत्साहाचे रूपांतर क्षणात मातममध्ये झाले असून संपूर्ण परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. स्थानिक पोलिसांनी या प्रकरणी अपघाताची नोंद केली असून अधिक तपास सुरू केला आहे.

Palghar News: 170000000 रुपयांची चांदी घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, पालघरमधील चारोटी उड्डाणपुलावरील घटना

Web Title: Palghar mumbai ahmedabad highway accident wedding tempo 12 dead

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 08:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू
1

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित
2

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू
3

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू
4

Accident: पुण्यात भीषण अपघात! रिक्षा-फॉर्च्यूनरच्या जोरदार धडकेत चालकाचा जागीच मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

May 19, 2026 | 07:10 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

May 19, 2026 | 07:08 PM
8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

May 19, 2026 | 07:05 PM
LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 19, 2026 | 07:02 PM
Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

May 19, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM