Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

भुसावळ येथे आजीकडे शिक्षणासाठी राहत असलेल्या मध्य प्रदेशातील सिवनी येथील अत्याचार करत तिचे धर्मांतरण व निकाह लावल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी मध्य प्रदेशातील सिवनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सदर गुन्हा भुसावळ बाजार पेठ पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला असून तरुणाला अटक करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिली आहे.
भुसावळ येथे आजीकडे शिक्षणासाठी राहत असलेल्या मध्य प्रदेशातील सिवनी येथील अत्याचार करत तिचे धर्मांतरण व निकाह लावल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी मध्य प्रदेशातील सिवनी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सदर गुन्हा भुसावळ बाजार पेठ पोलीस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला असून तरुणाला अटक करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची अधिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी दिली आहे.