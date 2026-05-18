Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट, तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीवरून प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यातील नाराजीच्या चर्चांमुळे आधीच संशयाचे वातावरण आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 08:31 PM
NCP, Congress, BJP, Atul Londhe, Rohit Pawar

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर अतुल लोंढेंचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Follow Us:
Follow Us:

 

NCP Split Rumors: राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये (NCP) सध्या अंतर्गत कलह टोकाला पोहोचल्याची चिन्हे दिसत पक्षामध्ये काहीही सुरळीत सुरू नसल्याची चर्चा रंगली आहे. राष्ट्रवादीचे माजी सरचिटणीस आनंद परांजपे यांनी नुकताच शिंदे गटात प्रवेश केल्यामुळे या चर्चेला उधाण आले असतानाच, आता काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर आणि भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. “राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नेमका कोण चालवत आहे? शरद पवार, भाजप, सुनील तटकरे की प्रफुल्ल पटेल?” असा थेट सवाल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

४० नेते भाजपमध्ये जाणार?

आमदार रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादीतील २४ आमदार भाजपमध्ये जातील, असा गौप्यस्फोट केला होता. त्यावर बोलताना अतुल लोंढे यांनी या दाव्याला दुजोरा दिला, मात्र आकडा आणखी मोठा असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला आहे. अतुल लोंढे म्हणाले की, “रोहित पवार यांच्या मताशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. खरं तर रोहित पवार यांच्याकडे राष्ट्रवादीतील अशा ४० लोकांची नावे आहेत, जे भाजपमध्ये जाणार आहेत. भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी विरोधी पक्ष शिल्लक राहणार नाही, असे म्हटले होते. सत्तेत गेल्यावर हे लोक फुटणार असून राष्ट्रवादीमध्ये मोठी फूट पडणार आहे.”

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

पार्थ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट, तसेच राष्ट्रीय कार्यकारिणीवरून प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यातील नाराजीच्या चर्चांमुळे आधीच संशयाचे वातावरण आहे. त्यातच लोंढेंच्या या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मोदींच्या उपस्थितीवरून उद्धव ठाकरेंची पाठराखण

शिवसेना (UBT) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेतील अत्यंत कमी उपस्थितीबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर अतुल लोंढे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उदाहरण देत ठाकरेंची पाठराखण केली. “उद्धव ठाकरेंची उपस्थिती सभागृहात कमी होती हे खरे असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसदेतील उपस्थिती किती वेळा असते? मोदींची उपस्थिती अतिशय कमी आहे, ते फक्त टिंगलटवाळी करण्यासाठी संसदेत येतात. त्यांच्या तुलनेत उद्धव ठाकरेंची उपस्थिती नक्कीच जास्त आहे,” असा टोला लोंढे यांनी लगावला.

 

Web Title: Ncp split rumors congress claims 40 ncp leaders set to join bjp

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 08:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
1

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा
2

“अजिदादांवर बोलणारा नेता कितीही मोठा असला तरी…” रोहित पवारांनी केलेल्या ‘ऑडिओ क्लिप’च्या दाव्यावरून अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.
3

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार
4

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM