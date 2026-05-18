Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर पालघरच्या धानीवरी येथे एका टेम्पोला कंटेनरने धडक दिल्यामुळे झालेल्या अपघातात 13 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची घटना दुर्दैवी आहे. ही घटना ऐकून अतिशय दु:ख झाले. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
या घटनेत सुमारे 20 जण जखमी झाले आहेत. त्यांना… — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 18, 2026
त्यांनी पुढे नमूद केले: “या घटनेत अंदाजे २० लोक जखमी झाले आहेत. त्यांना कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि धुंदलवाडी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. मी जिल्हा प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे. पोलीस अधीक्षक स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते. घटनास्थळी सुरू असलेले बचावकार्य पूर्ण झाले आहे. जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. या घटनेत ज्यांनी आपला जीव गमावला, त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारतर्फे ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.”
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात सोमवारी दुपारी ३:३० च्या सुमारास घडला. साखरपुडाच्या वऱ्हाडींनी भरलेला तो टेम्पो, डहाणू येथील ‘बापू गाव’ येथून ‘धानीवरी’ येथे आयोजित एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निघाला होता. जेव्हा हे वाहन धानीवरी परिसराच्या जवळ पोहोचले, तेव्हा गुजरातकडून मुंबईच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका कंटेनर ट्रकवरील चालकाचे अचानक नियंत्रण सुटले. हा कंटेनर ट्रक वऱ्हाडींना घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोवर उलटल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही धडक इतकी भीषण होती की, घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला आणि सर्वत्र आर्त किंकाळ्यांचा आवाज घुमू लागला.
प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हा अपघात इतका भयानक होता की, अनेक पीडितांचा जागीच मृत्यू झाला. रस्त्यावर विखुरलेला वाहनांचा चक्काचूर झालेला मलबा आणि जखमी अवस्थेतील पीडितांना पाहून, घटनास्थळी उपस्थित असलेले नागरिक पूर्णपणे हादरून गेले आणि त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अपघातानंतर, स्थानिकांनी तातडीने मदतीसाठी पुढे सरसावले आणि पोलिसांना कळवण्यात आले. पोलीस आणि मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. जखमींना तात्काळ जवळच्या कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांचे पथक सध्या त्यांच्यावर उपचार करत आहे.
मृतांमध्ये सुरेश रत्ना लखट, पांडू गणपत लखट, काळू गोविंद लखट, सुनील अर्जुन दांडेकर, चिमा गोविंद कुऱ्हाडा, नमिता विठ्ठल दांडेकर, सारिका संतोष लाखट, आयुष सीताराम लखट, सागर नामदेव शेंडे, वंदना शिवराम वळवी, शिवराम वळवी, शिवराम वळवी, सनदी ॲ. वाळवी, ए. लखत.
