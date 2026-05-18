Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर पालघरमधील धानिवारी येथे वऱ्हाडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटून १३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 09:46 PM
पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित (Photo Credit - X)

पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू
  • वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित
पालघर: पालघर जिल्ह्यात, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी एक हृदयद्रावक अपघात घडला. ही दुर्घटना ‘धानीवरी’ परिसराजवळ घडली; जिथे वऱ्हाडींनी भरलेल्या एका टेम्पोची, भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका कंटेनर ट्रकशी जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात आतापर्यंत १३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून, अन्य २० जण गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. या अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया खात्यावर एक पोस्ट केली. त्यात त्यांनी म्हटले आहे: “मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे झालेल्या अपघातात १३ जणांचा बळी गेल्याची घटना अत्यंत दुःखद आहे. या अपघातात एका टेम्पोची कंटेनर ट्रकशी धडक झाली होती. या घटनेची माहिती मिळून मला अत्यंत वेदना झाल्या आहेत. या दुर्घटनेमुळे बाधित झालेल्या सर्वांप्रती मी माझ्या मनापासून संवेदना व्यक्त करतो.”


त्यांनी पुढे नमूद केले: “या घटनेत अंदाजे २० लोक जखमी झाले आहेत. त्यांना कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि धुंदलवाडी येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, तिथे त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. मी जिल्हा प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे. पोलीस अधीक्षक स्वतः घटनास्थळी उपस्थित होते. घटनास्थळी सुरू असलेले बचावकार्य पूर्ण झाले आहे. जखमींच्या लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी मी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो. या घटनेत ज्यांनी आपला जीव गमावला, त्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारतर्फे ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.”

Palghar News: 170000000 रुपयांची चांदी घेऊन जाणाऱ्या व्हॅनचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू, पालघरमधील चारोटी उड्डाणपुलावरील घटना

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा अपघात सोमवारी दुपारी ३:३० च्या सुमारास घडला. साखरपुडाच्या वऱ्हाडींनी भरलेला तो टेम्पो, डहाणू येथील ‘बापू गाव’ येथून ‘धानीवरी’ येथे आयोजित एका विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी निघाला होता. जेव्हा हे वाहन धानीवरी परिसराच्या जवळ पोहोचले, तेव्हा गुजरातकडून मुंबईच्या दिशेने भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका कंटेनर ट्रकवरील चालकाचे अचानक नियंत्रण सुटले. हा कंटेनर ट्रक वऱ्हाडींना घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोवर उलटल्याचे सांगण्यात येत आहे. ही धडक इतकी भीषण होती की, घटनास्थळी एकच गोंधळ उडाला आणि सर्वत्र आर्त किंकाळ्यांचा आवाज घुमू लागला.

प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, हा अपघात इतका भयानक होता की, अनेक पीडितांचा जागीच मृत्यू झाला. रस्त्यावर विखुरलेला वाहनांचा चक्काचूर झालेला मलबा आणि जखमी अवस्थेतील पीडितांना पाहून, घटनास्थळी उपस्थित असलेले नागरिक पूर्णपणे हादरून गेले आणि त्यांच्यात भीतीचे वातावरण पसरले. या अपघातामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली होती. अपघातानंतर, स्थानिकांनी तातडीने मदतीसाठी पुढे सरसावले आणि पोलिसांना कळवण्यात आले. पोलीस आणि मदत पथक घटनास्थळी दाखल झाले असून बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे. जखमींना तात्काळ जवळच्या कासा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांचे पथक सध्या त्यांच्यावर उपचार करत आहे.

मृतांमध्ये सुरेश रत्ना लखट, पांडू गणपत लखट, काळू गोविंद लखट, सुनील अर्जुन दांडेकर, चिमा गोविंद कुऱ्हाडा, नमिता विठ्ठल दांडेकर, सारिका संतोष लाखट, आयुष सीताराम लखट, सागर नामदेव शेंडे, वंदना शिवराम वळवी, शिवराम वळवी, शिवराम वळवी, सनदी ॲ. वाळवी, ए. लखत.

Sangli: जतमध्ये वादळी वाऱ्याचा हाहाकार; घराचे पत्रे अंगावर पडल्याने ८ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृत्यू, खलाटी गावावर शोककळा

Web Title: Mumbai ahmedabad highway accident palghar dahanu 13 dead cm fadnavis announces compensation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 09:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोल्हेंचे दत्तक गाव तहानलेले, दूषित पाण्यामुळे नागरिक आजारी; संतप्त ग्रामस्थांचा ‘रास्ता रोको’चा इशारा
1

कोल्हेंचे दत्तक गाव तहानलेले, दूषित पाण्यामुळे नागरिक आजारी; संतप्त ग्रामस्थांचा ‘रास्ता रोको’चा इशारा

Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?
2

Mhaswad Police: म्हसवडमध्ये सुसाट पळणाऱ्या ‘सैराट’ दुचाकीस्वारांना कोणी लावला चाप? नागरिकांना का मिळाला मोठा दिलासा?

मावळातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक, रिंगरोडला तीव्र विरोध; प्रशासनाला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम
3

मावळातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक, रिंगरोडला तीव्र विरोध; प्रशासनाला दोन महिन्यांचा अल्टिमेटम

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू
4

Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर भीषण अपघात! वऱ्हाडाच्या ट्रकला कंटेनरची धडक; 12 जणांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

Maharashtra 1st Conclave 2026: महाराष्ट्र 2030 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा मोठा संकल्प

May 19, 2026 | 07:10 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

सेकंड हँड कार घेताना कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या महत्त्वाच्या टिप्स

May 19, 2026 | 07:08 PM
8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

8th Pay Commission: एप्रिल 2027 पासून वाढू शकते Salary आणि Pension, आता वाढत्या महागाईपासून होणार सुटका…

May 19, 2026 | 07:05 PM
LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

LSG Vs RR Live: जयपूरमध्ये ‘करो या मरो’ स्थिती; राजस्थानने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 19, 2026 | 07:02 PM
Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

Numerology: लाथ मारेन तिथे पाणी काढेन; ‘या’ जन्मतारखेला जन्मलेली मुलं कमावतात गडगंज पैसा

May 19, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM