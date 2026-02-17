NEP vs SCO,T20 World Cup 2026 : नेपालचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; स्कॉटलंड फलंदाजीसाठी उतरणार मैदानात 

NEP vs SCO, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज ३३ वा सामना नेपाल आणि स्कॉटलंड यांच्यात होणार आहे. मुंबई येथील वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यात नेपाल संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर स्कॉटलंड संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे.
नेपालचा कर्णधार रोहित पौडेलने टॉस जिंकल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, “आपण प्रथम गोलंदाजी करू. शेवटी आपण नाणेफेक जिंकली. मला वाटते की पहिल्या चार किंवा पाच षटकांसाठी विकेट, ते थोडे अवघड होते, परंतु जो कोणी पहिल्या चार किंवा पाच षटकांमध्ये चांगली फलंदाजी करतो तो डावातनंतर फायदा घेऊ शकतो. पहिले पाच षटक हे एक कठीण काम असल्याने गोलंदाजी युनिट म्हणून, आपल्याला त्या पाच षटकांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याची आवश्यकता आहे. जर तुम्ही या स्पर्धेत एकत्रितपणे पाहिले तर पहिल्या सामन्यात आम्ही खरोखर चांगली फलंदाजी केली. त्यानंतर, मला वाटते की दोन्ही सामन्यांमध्ये आम्ही आमच्या अपेक्षांनुसार फलंदाजी केली नाही. म्हणून आम्हाला चांगली फलंदाजी करायला आणि मध्यभागी काही चांगल्या भागीदारी करायला आवडेल. आमच्याकडे एक बदल करण्यात आला तो म्हणजे करण केसीच्या जागी संदीप जोराचा समावेश करण्यात आला आहे.”
टॉस गमावणाऱ्या स्कॉटलंडचा कर्णधार रिची बेरिंग्टन म्हणाला की, “आम्ही कदाचित प्रथम गोलंदाजी करण्याचा विचार करणार होतो. पण ते चांगले मैदान दिसते. अर्थातच आज रात्री या खेळपट्टीवर आमचा पहिला सामना आहे. त्यामुळे चांगले जुळवून घेणे महत्वाचे असून आम्ही प्रथम गोलंदाजी करतो तेव्हा आम्हाला खरोखर चांगले करावे लागेल. मला वाटते की आम्ही या स्पर्धेत आतापर्यंत खूप चांगले प्रदर्शन केले आहे. निश्चितच काही क्षेत्रांमध्ये आम्हाला सुधारणा करायची आहे. आणि आज रात्री ते करण्याची आणखी एक चांगली संधी आहे.”
स्कॉटलंड प्लेइंग इलेव्हन: जॉर्ज मुन्से, मायकेल जोन्स, ब्रँडन मॅकमुलेन, रिची बेरिंग्टन (कर्णधार), टॉम ब्रूस, मायकेल लीस्क, मॅथ्यू क्रॉस (कर्णधार), मार्क वॅट, ऑलिव्हर डेव्हिडसन, ब्रॅड व्हील, ब्रॅड करी
नेपाळ प्लेइंग इलेव्हन: कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख (कर्णधार), रोहित पौडेल (कर्णधार), दीपेंद्र सिंग ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, संदीप जोरा, गुलसन झा, सोमपाल कामी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने