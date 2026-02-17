Bigg Boss Marathi 6: ‘टोळी तुटणार?’ हे काय म्हणून गेला विशाल “उद्यापासून तुम्ही तुमचं खेळा…?” आजच्या भागात कोटियनची हवा

बिग बॉस मराठी सिझन ६ मध्ये दररोज नवे वळणं दिसून येत आहेत. मैत्री तुटणे, ही या खेळात तशी फार सामान्य गोष्ट आहे. पण सिझनच्या सुरुवातीपासून एकत्र चालत आलेली घट्ट मैत्री जेव्हा ट्रॉफीसाठी आपापसात भिडू लागते तेव्हा खेळ एका वेगळ्याच स्तरावर जातो. अनेक प्रेक्षकांना हा खेळ पाहायला मजेशीर वाटत असेल, अशीच काही स्थिती आता बिग बॉसच्या घरात उद्भवणार आहे. कारण हळूहळू बिग बॉसच्या घरातील गर्दी कमी होत आहे. घरात तीन गट पडले आहेत.
टोळी गट : ज्यात विशाल, अनुश्री, रुचिता आणि रोशनचा समावेश आहे.
काटा गट : ज्यात राकेश, दीपाली, तन्वी आणि प्रभूचा समावेश आहे.
बाल्कनी गट : या गटात सध्या निराशा आहे कारण एव्हिक्ट झालेले करण आणि आयुष दोघे याच गटातील होते. आता या गटात फक्त प्राजक्ता आणि सचिन राहिले आहेत. त्यामुळे या गटावर या गोष्टीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो.
या तीन गटांमध्ये टोळी आणि बाल्कनी गट सध्या एकत्र दिसून येत आहे. पण काटा गटात असणारी राखी या सगळ्यांना पुरून उरत आहे. बिग बॉसच्या घरात या आठवड्यात कॅप्टन नाही त्यामुळे राखी घराची महाराणी आहे. आज बिग बॉसने काही प्रोमो शेअर केले आहेत आणि त्यातील अनेक प्रोमोमध्ये मुख्य चेहरा हा विशाल आहे. एकंदरीत, आजचा भाग विशाल गाजवतोय की काय? असा प्रश्न उद्भवणे स्वाभाविक आहे.
काय आहे प्रोमोमध्ये?
प्रोमो १ : या प्रोमोमध्ये विशाल आणि रुचिता एकत्र बसले आहेत आणि त्या दोघांमध्ये खेळावरून चर्चा सुरु आहे. तेव्हा विशाल रुचिताला सांगतो की “टोळीची गरज तुम्हा तिघांना आहे मला नाही.” तेव्हा रुचिता त्याला म्हणते की “मला टोळीसोडून या घरात एक स्वतःच अस्तित्व निर्माण करायचे आहे.” तेव्हा विशाल म्हणतो की “उद्यापासून तुम्ही तुमचं खेळा मी माझं खेळेल.”
प्रोमो २ : या प्रोमोमध्ये विशाल आणि प्रभुमध्ये बाचाबाची झाली आहे. प्रभू सध्या शब्दात विशालला म्हणतो की “तुम्ही अर्धी वाटी दूध घेतली होती का? तेव्हा विशाल त्याच्यावर अरेरावी करायला सुरुवात करतो. “मी का तुला सांगू? तू काय कॅप्टन आहे का?” अशा शब्दात प्रत्युत्तर देतो आणि त्याच्याकडून पुन्हा त्याची १५ अंडी मागतो.