Mumbai Coastal Road: मुंबईतील नाना-नानी पार्क पडणार हातोडा? कोस्टल रोड बांधण्यासाठी किती झाडे तोडणार?

मुंबईच्या कोस्टल रोडचा उत्तरेकडील भाग वर्सोवा येथील नाना-नानी पार्कमधून जाणार आहे. एलिव्हेटेड रोडसाठी ५-६ खांब बांधण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामुळे १८६ झाडांवर परिणाम होईल.

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:54 PM
मुंबईतील वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडवर काम सुरू आहे. या रस्त्याचा उत्तरेकडील भाग वर्सोवा येथील नाना-नानी पार्कमधून जाईल. यासाठी १८४ झाडे तोडली जातील. मुंबई महानगरपालिकेने हे काम सुरू केले आहे आणि परिणामी, २० वर्षांहून अधिक जुन्या बागेत कोस्टल रोडसाठी खांब उभारले जाणार आहे.

किती झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आहे?

यापूर्वी, वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी संपूर्ण नाना नानी गार्डन तोडण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, ऑगस्ट २०२५ मध्ये जनतेच्या निषेधानंतर ही योजना बदलण्यात आली. त्यानुसार, नाना नानी पार्कमधील १८४ झाडे तोडण्यात येतील. त्यापैकी १६४ झाडे पुन्हा लावण्यात येतील. बागेत पाच ते सहा खांब उभारले जातील आणि उत्खननाचे काम आधीच सुरू झाले आहे.

Central Railway प्रवाशांना मिळणार लवकरच वैद्यकीय उपचार, 18 स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया

नाना नानी पार्क कधी बांधण्यात आला?

वर्सोवा येथील सात बंगल्यांमध्ये असलेले नाना नानी पार्क २००१ मध्ये उघडण्यात आले. तेव्हापासून, हे उद्यान वर्सोवामधील मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वांसाठी एक मनोरंजनाचे ठिकाण बनले आहे. अंधेरी ते वर्सोवा येथील रहिवासी सकाळ आणि संध्याकाळ फिरण्यासाठी उद्यानात येतात. मुंबईसारख्या दाट लोकवस्ती असलेल्या शहरात, हे उद्यान खुल्या हवेचे आश्रयस्थान बनले आहे. अंधेरीतील वर्सोवा आणि बांगूर नगर दरम्यान असलेल्या झाडांवर या प्रकल्पाचा परिणाम होईल.

दररोज किती लोक उद्यानाला भेट देतात?

या उद्यानात दररोज ९० ते १०० पर्यटक येतात आणि त्यात तरुणांसाठी एक जिम देखील आहे. या सुविधांमुळे ते खूप लोकप्रिय झाले आहे. या उद्यानापासून वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडपर्यंत एक उन्नत रस्ता बांधला जाईल. खांब बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे.

एकूण किती झाडे तोडली जातील?

मुंबईतील वर्सोवा येथील कोस्टल रोडसाठी एकूण १,११३ झाडे बाधित होतील. त्यापैकी ७६५ झाडे पुन्हा लावली जातील. संपूर्ण कोस्टल रोडसाठी एकूण १,२४४ झाडे तोडली जातील. दहिसरला जोडणाऱ्या या रस्त्याची एकूण किंमत ₹२०,००० कोटी असण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, महानगरपालिकेने नाना-नानी पार्कमधील बाधित झाडांबाबत हरकती मागवल्या आहेत आणि १८ फेब्रुवारी रोजी निर्णय घेतला जाईल.

म्युझिकल रोडचे स्थान काय आहे?

कोस्टल रोडचा हा विशेष भाग नरिमन पॉइंट ते ब्रीच कँडी पर्यंतच्या उत्तरेकडील लेनमध्ये आहे, ब्रीच कँडी भूमिगत बोगद्यातून बाहेर पडल्यानंतर. म्युझिकल इन्स्टॉलेशन रोड डिव्हायडरच्या बाजूने ५०० मीटरपर्यंत पसरलेले आहे. त्याची एकूण किंमत ₹७.५ कोटी आहे.

Pratap Sarnaik : एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच,‘नवीन सीसीटीव्ही प्रकल्पा’तून प्रवाशांना मिळणार अभेद्य संरक्षण

Published On: Feb 17, 2026 | 06:54 PM

