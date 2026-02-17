Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Ajit Pawar Memorial: कलावंतांचे प्रेम आणि बारामतीकरांची श्रद्धा; तिरंगा चौकात उभा राहणार अजितदादांचा ऐतिहासिक पुतळा

अजितदादांच्या निधनानंतर, नटराज नाट्य कला दालनात त्यांच्या विविध छायाचित्रांचे प्रदर्शन आयोजित केले होते, या प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने या प्रदर्शनाची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:30 PM
Baramati Politics:   शहरातील नटराज नाट्यकला मंडळाच्या वास्तू समोर असलेल्या तिरंगा चौकात दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दहा फूट उंचीचा व दीड वजनाचा पूर्ण कृती पुतळा उभारला जाणार आहे. या पुतळ्याचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती नटराज नाट्य कला मंडळाचे अध्यक्ष किरण गुजर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना किरण गुजर म्हणाले, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अकाली निधनानंतर अद्यापही बारामतीकर दुःखातून बाहेर आलेले नाहीत. या कार्यकर्तृत्वान नेत्याला बारामतीकरांसह संपूर्ण महाराष्ट्र कदापिही विसरू शकणार नाही. अजितदादा यांच्या संकल्पनेतूनच बारामती शहरातील हे नटराज नाट्य कला मंडळाचे कलादालन उभारण्यात आले आहे. त्यांच्या सूचनेनुसारच या ठिकाणी ३० मीटर उंचीचा तिरंगा राष्ट्रध्वज उभारून या चौकाला तिरंगा चौक हे नाव देण्यात आले आहे.

बारामती पंचायत समितीचा सभापती कोण होणार? ‘या’ नावांची जोरदार चर्चा

अजितदादांनी कलावंतांवर नेहमीच प्रेम केले आहे. त्यामुळे कलावंत त्यांना कदापिही विसरू शकणार नाहीत, त्यांच्या कार्याची प्रेरणा प्रत्येकाला मिळावी, या दृष्टिकोनातून तिरंगा चौकात नटराज मूर्तीच्या ठिकाणी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा दहा फूट उंची व पाच फूट चौथरा असा दीड ते दोन टन वजनाचा ब्राँझ धातूचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय आम्ही नटराज नाट्य कला मंडळाच्या वतीने घेतला आहे. त्यानुसार कलकत्ता या ठिकाणी या पूर्णकृती पुतळ्याचे काम सुरू केले आहे. या पुतळ्याचे छायाचित्र आमच्याकडे आल्यानंतर, आम्ही याबाबत बारामतीतील अनेकांना हे छायाचित्र पाठवून, त्यांच्याकडून काही सूचना मागून योग्य त्या दुरुस्ती केल्या जाणार आहेत. कलकत्ता येथील शेख हे कलाकार यापूर्णाकृती पुतळ्याचे काम करत आहेत. या पुतळ्याच्या कास्टिंगचे काम  उरळी कांचन येथील कलावंत रूपेश उघडे हे पहाणार आहेत. (Baramati Politics)

दरवर्षी अजित कला गौरव पुरस्कार देणार

या पुतळ्यासाठी लागणाऱ्या संबंधित विभागाच्या मान्यता घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 22 जुलै रोजी वाढदिवस असतो, त्यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी आम्ही नटराज कलादालनात “अजित कला महोत्सव”हा तीन दिवसांचा आयोजित करणार असून, यामध्ये महाराष्ट्रातील पारंपरिक लोककला सादर केल्या जाणार आहेत, यातील दरवर्षी एका कलावंतास “अजित कला गौरव”या पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार असल्याचे किरण गुजर यांनी सांगितले.

Ajit Pawar Plane Crash Conspiracy: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचे …

कलादालनास नामकरण करण्याचा निर्णय

दरम्यान अजितदादांच्या निधनानंतर, नटराज नाट्य कला दालनात त्यांच्या विविध छायाचित्रांचे प्रदर्शन आयोजित केले होते, या प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने या प्रदर्शनाची मुदत वाढवण्यात आली आहे. या कलादालनाच्या पहिल्या मजल्यावर, कायमस्वरूपी अजितदादांचे छायाचित्र प्रदर्शन सुरू ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून, या दुसऱ्या मजल्या वरील कलादालनास”अजित कला दालन”हे नामकरण करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून श्रीकांत अनपट हे या कलादालनाचे डिझाईन तयार करत आहेत. उरळीकांचन येथील रुपेश उघडे यांनी सिलिकॉनचा अजितदादांचा अर्ध पुतळा तयार केला आहे, या पुतळ्याचे चेहऱ्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हा पुतळा देखील नटराज कला दालनात कायमस्वरूपी ठेवण्यात येणार असल्याचे किरण गुजर यांनी सांगितले.

 

Published On: Feb 17, 2026 | 06:30 PM

