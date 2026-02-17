Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय; नीलम गोऱ्हेंनी मानले एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाचे आभार

पमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आसावरी जगदाळेंना शासकीय नोकरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिंदेंच्या निर्णयानंतर विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:28 PM
मुंबई : पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. त्यामध्ये, महाराष्ट्रातील देखील काही पर्यटकांनी आपल्या कुटुंबातील सदस्य, आप्तेष्ट, जवळचे नातेवाईक गमावले होते. त्यामध्ये, पुण्यातील संतोष जगदाळे यांचाही या भ्याड हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, जवळपास 1 वर्षे होत आले असतानाही त्यांना नोकरी मिळत नसल्याचे समोर आले. खासदार सुप्रिया सुळेंनी याबाबत ट्विट करत शासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आसावरी जगदाळेंना शासकीय नोकरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिंदेंच्या निर्णयानंतर विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

 

विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शिंदेंच्या निर्णयाचे स्वागत करत आभार व्यक्त केले आहेत. डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले की, दहशतवादी हल्ल्यात कुटुंबप्रमुख गमावलेल्या कुटुंबाला शासनाकडून मिळणारा हा दिलासा अत्यंत महत्त्वाचा असून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनेक प्रशासकीय अडचणींवर मात करून हा निर्णय तडीस नेला आहे. अशा संवेदनशील आणि सहानुभूतीपूर्ण भूमिकेमुळे पीडित कुटुंबाला आधार मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून आसावरीच्या शिक्षणाला समकक्ष असे पद निर्माण करून तिला सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासन विशेष बाब म्हणून सहानुभूतीपूर्वक या नियुक्तीला मंजुरी देईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लवकरच आसावरी जगदाळे हिला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणार असून, या निर्णयामुळे जगदाळे कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

पुण्यातील संतोष जगदाळे यांची कन्या आसावरी जगदाळे हिला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. शिंदे यांनी पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आसावरी हिला बोलवून तिच्याशी बोलून तिच्या शिक्षणाला समकक्ष असे पद महानगरपालिकेत निर्माण करून तिला सेवेत सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच शासन सहानुभूतीपूर्वक हा निर्णय घेत असून विशेष बाब म्हणून तिच्या नेमणुकीला मंजुरी देण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे, जगदाळे कुटुंबीयांना मुलीच्या नोकरीचा आधार मिळणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : शिवनेरी किल्ल्यावर रंगणार शिवजन्म सोहळा; देवेंद्र फडणवीस, सुनेत्रा पवार अन् एकनाथ शिंदे राहणार उपस्थित

