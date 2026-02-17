Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • India And France Will Jointly Build A Powerful Helicopter Pm Modis Big Announcement

Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रों यांच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण करार झाला आहे. माउंट एवरेस्टपर्यंत उड्डाण करण्याची क्षमता असलेल्या प्रगत हेलिकॉप्टरची निर्मिती केली जाणार आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 06:38 PM
पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार प्रगत हेलिकॉप्टर्स
  • पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रों यांच्यात महत्त्वाचे करार
  • जाणून घ्या…
Emmanuel Macron India Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याशी प्रतिनिधीमंडळ स्तरावरील चर्चा केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी कर्नाटकातील वेमगल येथे टाटा एअरबस H125 लाईट युटिलिटी हेलिकॉप्टर फायनल असेंब्ली सुविधेचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केले. द्विपक्षीय चर्चेनंतर, पंतप्रधान मोदी आणि इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली, जिथे अनेक प्रमुख घोषणा करण्यात आल्या.

मॅक्रॉन यांचे मुंबईत स्वागत करताना मला आनंद

संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “माझे प्रिय मित्र, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे मुंबईत स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी मला फ्रान्समधील एआय अॅक्शन समिटसाठी आमंत्रित केले होते. त्यावेळी आम्ही फ्रान्सचे सर्वात मोठे बंदर आणि फ्रान्स आणि संपूर्ण युरोपचे प्रमुख प्रवेशद्वार असलेल्या मार्सेलला भेट दिली. पहिल्या महायुद्धात आपल्या भारतीय सैनिकांनी युरोपमध्ये पाऊल ठेवले ते शहर मार्सेल आहे. त्यांच्या शौर्याची गाथा अजूनही युरोपच्या अनेक भागात आठवली जाते.” यावेळी, जेव्हा अध्यक्ष मॅक्रॉन एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी भारतात आहेत, तेव्हा भारताचे प्रवेशद्वार असलेल्या मुंबईत त्यांचे स्वागत करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे.

भारत-फ्रान्स संबंध खूप खास

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत-फ्रान्स संबंध खूप खास आहेत. फ्रान्स हा भारताच्या सर्वात जुन्या धोरणात्मक भागीदारांपैकी एक आहे. अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत मिळून, आम्ही या धोरणात्मक भागीदारीला अभूतपूर्व खोली आणि ऊर्जा दिली आहे. आजच्या अशांत काळात, आम्ही आमच्या संबंधांमध्ये जागतिक धोरणात्मक संबंध स्थापित करत आहोत. एच-१२५ हेलिकॉप्टरबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आम्हाला अभिमान आहे की भारत आणि फ्रान्स संयुक्तपणे माउंट एव्हरेस्टच्या उंचीवर उडण्यास सक्षम असलेले जगातील पहिले हेलिकॉप्टर तयार करतील. आम्ही ते संपूर्ण जगाला निर्यात करू. भारत आणि फ्रान्समध्ये कोणत्याही सीमा नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. या मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि फ्रान्समधील संबंधांना अभूतपूर्व गती मिळेल.”

पुढील आठवड्यात PM मोदी इस्रायलच्या दौऱ्यावर? भारत-इस्रायल FTA कराराची शक्यता

राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांन मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार

संयुक्त पत्रकार परिषदेत, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. ते म्हणाले, “माझ्या चौथ्या अधिकृत भारत भेटीत तुमच्या उबदार स्वागताबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. भारत आणि फ्रान्समधील द्विपक्षीय संबंध खरोखरच खास आणि अद्वितीय आहेत. हे विश्वास, मोकळेपणा आणि महत्त्वाकांक्षेचे नाते आहे.”

गेल्या आठ वर्षांत आम्ही एकत्र अनेक उपक्रम घेतले आहेत – मॅक्रॉन

ते म्हणाले, “आज आम्ही या भागीदारीला विशेष धोरणात्मक भागीदारीमध्ये उन्नत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्याला एक नवीन दर्जा मिळाला आहे. यात काही शंका नाही, कारण आम्हाला या संबंधावर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही गेल्या आठ वर्षांपासून असे करत आहोत. दरवर्षी, वेगवेगळ्या गोष्टींवर काम करून, आम्ही अनेक नवीन मार्ग तयार केले आहेत. उदाहरणार्थ, ते इंडो-पॅसिफिक प्रदेश असो किंवा तंत्रज्ञान असो, जिथे कोणतेही वर्चस्व नाही. आम्ही कायद्याच्या राज्यावर ठाम विश्वास ठेवतो आणि गेल्या काही वर्षांत आम्ही हे दाखवून दिले आहे.” आम्ही एकत्र सुरू केलेला IMEC असो, किंवा आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल बोलत आहोत किंवा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीबद्दल बोलत आहोत, गेल्या आठ वर्षांत आम्ही अनेक उपक्रम एकत्र घेतले आहेत.

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त

Web Title: India and france will jointly build a powerful helicopter pm modis big announcement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 06:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संरक्षण ते तंत्रज्ञान! आज Modi-Macron भेटीत ‘या’ महत्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा; भारत-फ्रान्स मैत्रीचा नवा अध्याय
1

संरक्षण ते तंत्रज्ञान! आज Modi-Macron भेटीत ‘या’ महत्वाच्या मुद्द्यांवर होणार चर्चा; भारत-फ्रान्स मैत्रीचा नवा अध्याय

उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ
2

उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ

Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज
3

Amit Shah कडाडले! राहुल गांधींना शेतकरी मुद्द्यावरून विचारला १० वर्षांचा हिशोब; आकडेवारीनिशी केलं चॅलेंज

भारत-फ्रान्स संबंधांना नवी दिशा! अध्यक्ष Emmanuel Macron भारत दौऱ्यावर; AI समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट
4

भारत-फ्रान्स संबंधांना नवी दिशा! अध्यक्ष Emmanuel Macron भारत दौऱ्यावर; AI समिटमध्ये पंतप्रधान मोदींची घेणार भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

Feb 17, 2026 | 06:38 PM
NEP vs SCO,T20 World Cup 2026 : नेपालचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; स्कॉटलंड फलंदाजीसाठी उतरणार मैदानात 

NEP vs SCO,T20 World Cup 2026 : नेपालचा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; स्कॉटलंड फलंदाजीसाठी उतरणार मैदानात 

Feb 17, 2026 | 06:38 PM
Ajit Pawar Memorial: कलावंतांचे प्रेम आणि बारामतीकरांची श्रद्धा; तिरंगा चौकात उभा राहणार अजितदादांचा ऐतिहासिक पुतळा

Ajit Pawar Memorial: कलावंतांचे प्रेम आणि बारामतीकरांची श्रद्धा; तिरंगा चौकात उभा राहणार अजितदादांचा ऐतिहासिक पुतळा

Feb 17, 2026 | 06:30 PM
आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय; नीलम गोऱ्हेंनी मानले एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाचे आभार

आसावरी जगदाळे यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय; नीलम गोऱ्हेंनी मानले एकनाथ शिंदेंच्या निर्णयाचे आभार

Feb 17, 2026 | 06:28 PM
Central Railway प्रवाशांना मिळणार लवकरच वैद्यकीय उपचार, 18 स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया

Central Railway प्रवाशांना मिळणार लवकरच वैद्यकीय उपचार, 18 स्थानकांत आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया

Feb 17, 2026 | 06:20 PM
दिग्गज मराठी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड, प्रविणा देशपांडे यांनी 60 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; ‘तस्करी’ सीरिज ठरली शेवटची

दिग्गज मराठी अभिनेत्री काळाच्या पडद्याआड, प्रविणा देशपांडे यांनी 60 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास; ‘तस्करी’ सीरिज ठरली शेवटची

Feb 17, 2026 | 06:17 PM
ZIM vs IRE : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! पावसामुळे आयर्लंडविरुद्धचा सामना रद्द! झिम्बाब्वेची सुपर 8 मध्ये एंट्री

ZIM vs IRE : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का! पावसामुळे आयर्लंडविरुद्धचा सामना रद्द! झिम्बाब्वेची सुपर 8 मध्ये एंट्री

Feb 17, 2026 | 06:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM
Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Vasai : काँग्रेस भवनात गैरवर्तनाचा आरोप, विरारमध्ये राजकीय वातावरण तापलं

Feb 16, 2026 | 08:09 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar : महानगरपालिकेत 16 हजार नावे वाढवण्यात आल्याचा Kirit Somaiya यांचा आरोप

Feb 16, 2026 | 07:54 PM
Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Akola News : भ्रष्टाचाऱ्याच्या मुद्यावरून भाजप आणि उबाठा नगरसेवकांमधे उडाली झुंबड

Feb 16, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Mumbai : 16 ऐवजी 21 फेब्रुवारीला पोलीस भरती, प्रशासनाचे अधिकृत आवाहन

Feb 16, 2026 | 07:36 PM
Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : वसई विरारमध्ये ट्राफिकचा कहर; दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 06:00 PM