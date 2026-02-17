Emmanuel Macron India Visit: भारत आणि फ्रान्स मिळून बनवणार शक्तिशाली हेलिकॉप्टर; पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

संयुक्त पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “माझे प्रिय मित्र, राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांचे मुंबईत स्वागत करताना मला आनंद होत आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी मला फ्रान्समधील एआय अॅक्शन समिटसाठी आमंत्रित केले होते. त्यावेळी आम्ही फ्रान्सचे सर्वात मोठे बंदर आणि फ्रान्स आणि संपूर्ण युरोपचे प्रमुख प्रवेशद्वार असलेल्या मार्सेलला भेट दिली. पहिल्या महायुद्धात आपल्या भारतीय सैनिकांनी युरोपमध्ये पाऊल ठेवले ते शहर मार्सेल आहे. त्यांच्या शौर्याची गाथा अजूनही युरोपच्या अनेक भागात आठवली जाते.” यावेळी, जेव्हा अध्यक्ष मॅक्रॉन एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी भारतात आहेत, तेव्हा भारताचे प्रवेशद्वार असलेल्या मुंबईत त्यांचे स्वागत करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत-फ्रान्स संबंध खूप खास आहेत. फ्रान्स हा भारताच्या सर्वात जुन्या धोरणात्मक भागीदारांपैकी एक आहे. अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत मिळून, आम्ही या धोरणात्मक भागीदारीला अभूतपूर्व खोली आणि ऊर्जा दिली आहे. आजच्या अशांत काळात, आम्ही आमच्या संबंधांमध्ये जागतिक धोरणात्मक संबंध स्थापित करत आहोत. एच-१२५ हेलिकॉप्टरबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आम्हाला अभिमान आहे की भारत आणि फ्रान्स संयुक्तपणे माउंट एव्हरेस्टच्या उंचीवर उडण्यास सक्षम असलेले जगातील पहिले हेलिकॉप्टर तयार करतील. आम्ही ते संपूर्ण जगाला निर्यात करू. भारत आणि फ्रान्समध्ये कोणत्याही सीमा नाहीत. काही दिवसांपूर्वीच आम्ही युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. या मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि फ्रान्समधील संबंधांना अभूतपूर्व गती मिळेल.”
Mumbai, Maharashtra: PM Narendra Modi says, “The inauguration of the helicopter assembly line in India today is another shining example of the deep trust between our two countries. We are proud that India and France will jointly manufacture in India the world’s only helicopter… pic.twitter.com/vgm5mxNVyp — IANS (@ians_india) February 17, 2026
संयुक्त पत्रकार परिषदेत, फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले. ते म्हणाले, “माझ्या चौथ्या अधिकृत भारत भेटीत तुमच्या उबदार स्वागताबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. भारत आणि फ्रान्समधील द्विपक्षीय संबंध खरोखरच खास आणि अद्वितीय आहेत. हे विश्वास, मोकळेपणा आणि महत्त्वाकांक्षेचे नाते आहे.”
ते म्हणाले, “आज आम्ही या भागीदारीला विशेष धोरणात्मक भागीदारीमध्ये उन्नत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे त्याला एक नवीन दर्जा मिळाला आहे. यात काही शंका नाही, कारण आम्हाला या संबंधावर पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही गेल्या आठ वर्षांपासून असे करत आहोत. दरवर्षी, वेगवेगळ्या गोष्टींवर काम करून, आम्ही अनेक नवीन मार्ग तयार केले आहेत. उदाहरणार्थ, ते इंडो-पॅसिफिक प्रदेश असो किंवा तंत्रज्ञान असो, जिथे कोणतेही वर्चस्व नाही. आम्ही कायद्याच्या राज्यावर ठाम विश्वास ठेवतो आणि गेल्या काही वर्षांत आम्ही हे दाखवून दिले आहे.” आम्ही एकत्र सुरू केलेला IMEC असो, किंवा आम्ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल बोलत आहोत किंवा आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीबद्दल बोलत आहोत, गेल्या आठ वर्षांत आम्ही अनेक उपक्रम एकत्र घेतले आहेत.
