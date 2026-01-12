WPL 2026 मध्ये प्रेक्षकांना नो एंट्री! BCCI च्या निर्णयाने आश्चर्य व्यक्त; ‘हे’ कारण आले समोर…

No entry for spectators for 3 WPL matches : महाराष्ट्रात महानगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. १५ जानेवारी रोजी महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) २०२६ चे आगामी तीन सामने नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर प्रेक्षकांशिवाय खेळले जाण्याची शक्यता आहे. १४, १५ आणि १६ जानेवारी रोजी होणारे डब्ल्यूपीएल सामने प्रेक्षकांशिवाय खेळले जाणार आहेत.
ईएसपीएनक्रिकइन्फोमधील एका वृत्तानुसार, स्थानिक पोलिसांकडून भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला कळवण्यात आले आहे की, १५ जानेवारी रोजी निवडणुकीच्या दिवशी मुंबई इंडियन्स आणि यूपी वॉरियर्स यांच्यात होणाऱ्या सामन्यासाठी पुरेशी सुरक्षा प्रदान करता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, १४ जानेवारी रोजी दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स आणि १६ जानेवारी रोजी गुजरात जायंट्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवल्या जाणाऱ्या सामन्यांवर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मागील वर्षी २९ नोव्हेंबर रोजी WPL चे वेळापत्रक जाहीर केले गेले होते. तर १५ डिसेंबर रोजी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्यानंतर लगेचच WPL समितीला याची माहिती देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. तथापि, बीसीसीआयकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. हे तीन सामने सध्या WPL तिकीट प्लॅटफॉर्मवर देखील सूचीबद्ध करण्यात आलेले नाहीत.
१७ जानेवारी रोजी मुंबई इंडियन्स विरुद्ध यूपी वॉरियर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध आरसीबी यांच्यातील डबल-हेडर सामने होणार आहेत. या सामन्यांसाठी तिकिटे विकली जात आहेत. लीगच्या दुसऱ्या भागात खेळण्यासाठी संघ वडोदरा येथे जाण्यापूर्वी हे सामने अंतिम सामने असणार आहेत.जर ही योजना लागू झाली तर केवळ प्रेक्षकच नाही तर खेळाडू देखील निराश होण्याची शक्यता आहे. डीवाय पाटील स्टेडियम हे महिला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूंसाठी अनधिकृत होम ग्राउंड मानले जात आहे.
आरसीबीची कर्णधार स्मृती मानधना मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यापूर्वी म्हणाली होती की, “जेव्हा तुम्ही मैदानावर याल तेव्हा आम्हाला शेवटचा झेल कुठे घेतला होता आणि काय घडले हे नक्की आठवत असते. २० वर्षांनंतर देखील जेव्हा आम्ही परत येऊ, तेव्हा आम्हाला ते आठवणार आहे.” आतापर्यंतचे बहुतेक डब्ल्यूपीएल सामने विकले गेले असून जर हा निर्णय लागू झाला तर चाहत्यांसाठी आणि खेळाडूंसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे.