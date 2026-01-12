Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Nz After Sachin Tendulkar Virat Kohli Falls Victim To The Nervous Nineties

IND vs NZ : सचिन तेंडुलकरच्या ‘त्या’ नकोशा मार्गावर ‘किंग’ कोहली! विराट आठव्यांदा ‘नर्व्हस नाइन्टीज’चा झाला शिकार; वाचा सविस्तर 

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारताने ४ विकेट्सने विजय मिळवला. या सामन्यात विराट कोहलीने ९३ धावांची खेळी करून तो नर्व्हस नाइन्टीजमध्ये बाद झाला.

Updated On: Jan 12, 2026 | 05:28 PM
IND vs NZ: 'King' Kohli follows in Sachin Tendulkar's unwanted footsteps! Virat falls victim to the 'nervous nineties' for the eighth time; read the details.

सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली(फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Virat Kohli’s nervous nineties : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना रविवारी वडोदरा येथे खेळला गेला. या सामन्यात  विराट कोहलीने ९३ धावांची खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला. न्यूझीलंडने दिलेल्या ३०१ धावा भारताने सहज पूर्ण करून ४ विकेट्सने सामना जिंकला. या दरम्यान, विराट कोहलीला शतकाने हुलकावणी दिली. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज काइल जेमिसनविरुद्ध मोठा शॉट मारण्याचा प्रयत्न करताना कोहली ९३ धावांवर बाद झाला.

विराट कोहली त्याचे ५४ वे वनडे शतक पूर्ण करू शकला नाही.  त्याच्या बाद झाल्यामुळे वडोदराच्या कोटाम्बी स्टेडियममध्ये एकच शांतता पसरली. तो शतकाच्या इतक्या जवळ जाऊन बाद होईल असे कोणाला देखील वाटले नव्हते. मात्र, तो नर्व्हस नाइन्टीजमध्ये गेला.

हेही वाचा : …म्हणून कसोटीतून कोहलीची निवृत्ती! दक्षिण आफ्रिकेच्या माजी वेगवान गोलंदाजाने केला मोठा खुलासा

न्यूझीलंडने दिलेल्या ३०१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारतीय संघाने ३९ षटकांत २३४ धावा काढल्या होत्या. भारताला ६६ चेंडूत ६७ धावांची आवश्यकता होती आणि ८ विकेट शिल्लक होत्या. विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यर क्रीजवर व्यवस्थित सेट झाले होते. कोहली त्याचे शतक पूर्ण करेल असे वाटत असताना तो नर्व्हस नाइन्टीजचा बळी ठरला. त्याने त्याच्या डावात ९१ चेंडूंचा सामना करत ९३ धावा केल्या यामध्ये त्याने ८ चौकार आणि १ षटकार लगावला.

आठव्यांदा ‘नर्व्हस ९० चा बळी

विराट कोहली त्याच्या एकदिवसीय कारकिर्दीत नर्व्हस नाइंटीजमध्ये बाद होण्याची ही आठवी वेळ ठरली आहे. यापूर्वी तो सहा वेळा ९० ते ९९ धावांच्या दरम्यान माघारी गेला होता. तर २०१७ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत तो बांगलादेशविरुद्ध ९६ धावांवर नाबाद राहिला होता.

वडोदरा येथे ९३ धावांनी बाद झाल्यानंतर तो नर्व्हस नाइंटीजमध्ये बाद होण्याची ही आठवी वेळ ठरली आहे. एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नर्व्हस नाइंटीजमध्ये सर्वाधिक बाद होण्याच्या बाबतीत तो आता जॅक कॅलिससह तिसऱ्या स्थानावर विराजमान आहे.

हेही वाचा : IND vs NZ ODI Series : आधी बॅटने मैदानात घातला धुमाकूळ! नंतर आईबद्दल विराट कोहलीचा भावनिक सुर; जिंकली चाहत्यांची मनं…

सचिन सर्वाधिक नर्व्हस नाइंटीजमध्ये बाद

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने नर्व्हस नाइंटीजमध्ये सर्वाधिक वेळा म्हणजे १८ वेळा बाद झाला आहे. या यादीत त्याच्या पाठोपाठ केन विल्यमसन, ग्रँट फ्लॉवर, नाथन अ‍ॅस्टल आणि अरविंद डी सिल्वा यांचा नंबर लागतो  हे सर्व खेळाडू ९० ते ९९ दरम्यान प्रत्येकी नऊ वेळा माघारी गेले आहेत.

Web Title: Ind vs nz after sachin tendulkar virat kohli falls victim to the nervous nineties

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 04:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 
1

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना
2

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ
3

 IND vs NZ  T20 series : रिंकू सिंगवर होणार ‘हनुमाना’चा कोप? न्यूझीलंड विरुद्धच्या टी-२० मालिकेपूर्वी ‘त्या’ पोस्टमुळे खळबळ

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 
4

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

GG vs RCB, WPL 2026 LIVE : RCB चे गुजरात जायंट्ससमोर 179 धावांचे लक्ष्य; गौतमीचे शानदार अर्धशतक 

Jan 19, 2026 | 09:10 PM
Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Jan 19, 2026 | 09:05 PM
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM
Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Jan 19, 2026 | 08:59 PM
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Jan 19, 2026 | 08:34 PM
Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Jan 19, 2026 | 08:33 PM
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM