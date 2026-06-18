TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

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टीसीसीएने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या कामकाजावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असोसिएशने दावा केला आहे की, एचसीए (HCA) बीसीसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मंजुरीशिवाय मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सहकार्याने ही व्यावसायिक लीग चालवत आहे. नोटीशीनुसार, सर्वोच्च मंडळाच्या म्हणजेच BCCIच्या परवानगीशिवाय अशा कोणत्याही लीगला प्रोत्साहन देणे किंवा त्यात सहभागी होणे हे खेळाच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे.
टीसीएचे महासचिव गुरवा रेड्डी म्हणाले की, जर सेलिब्रिटी या स्पर्धेशी संबंधित राहिले तर टीसीए न्यायालयात जाईल. “हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन सेलिब्रिटींचा वापर करून आणि हितधारकांची दिशाभूल करून कायदेशीरपणा आणि नियमांचे उल्लंघन करत आहे. म्हणूनच आम्ही यावर आक्षेप घेत आहोत. आम्ही त्यांना नोटीस पाठवली आहे आणि जर ते या लीगशी संबंधित राहिले तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर खटलाही दाखल करू.
TG20 क्रिकेट लीगला मिळालेल्या कायदेशीर नोटीशीमुळे क्रीडाविश्वात खळबळ उडाली आहे. अधिकृत परवानगीशिवाय आयोजित कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख व्यक्ती आणि सेलिब्रिटींनी दिलेला पाठिंबा चाहत्यांची दिशाभूल करू शकतो, अशी चिंता टीसीएने (TCA) विशेषतः व्यक्त केली आहे. परंतु, अभिनेते विजय देवारकोंडा, व्यंकटेश किंवा ज्या क्रिकेटपटूंना नोटीस मिळाली आहे, त्यांच्याकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा प्रतिसाद जारी करण्यात आलेला नाही.
ही कायदेशीर नोटीस अशा वेळी आली आहे, जेव्हा दोन्ही प्रमुख अभिनेते सध्या त्यांच्या मोठ्या चित्रपटांच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते व्यंकटेश सध्या प्रसिद्ध दिग्दर्शक त्रिविक्रम दिग्दर्शित ‘आदर्श कुटुंबम’ या कौटुंबिक चित्रपटात व्यस्त असून, त्यांचे लक्ष सध्या चित्रीकरणाच्या वेळापत्रकावर आहे. दरम्यान, विजय देवरकोंडा देखील एकाच वेळी दोन मोठ्या चित्रपटांमध्ये काम करत आहे. तो राहुल संकृत्यान दिग्दर्शित बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक ॲक्शन ड्रामा ‘रणबली’मध्ये मुख्य भूमिका साकारत आहे, जो ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.
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