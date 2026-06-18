गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Tg20 League Controversy Telangana Cricket Association Notice Vijay Deverakonda Siraj Tilak Varma

TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

Updated On: Jun 18, 2026 | 03:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

Telangana Cricket Association Legal Notice to Tilak varma vijay devarakonda:: तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनने टीजी२० लीग अनोंदणीकृत असून बीसीसीआयची परवानगी नसल्याचे सांगितले आहे. या प्रकरणात मोहम्मद सिराज, अंबाती रायडू, तिलक वर्मा तसेच अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि व्यंकटेश यांना कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • TG20 लीग प्रकरणात मोठा ट्विस्ट
  • तिलक वर्मा, सिराज, विजय देवराकोंडाला कायदेशीर नोटीस
  • हैदराबाद क्रिकेटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित
तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनने राज्यातील टीजी२० (TG20) लीगविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. असोसिएशनने दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सुपरस्टार विजय देवरकोंडा आणि व्यंकटेश, तसेच भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद सिराज, अंबाती रायडू आणि तिलक वर्मा यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) अनिवार्य परवानगी न घेता ही स्पर्धा आयोजित केली जात असल्याचा आरोप तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशने केला आहे. तसेच, लीग अनोंदणीकृत असल्याचा आणि तिचा प्रचार केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर करण्यात आलेला आहे. वृत्तानुसार, तेलंगणा क्रिकेट असोसिएशनचा (TCA) म्हटले की, संपूर्ण स्पर्धेला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडून (बीसीसीआय) आवश्यक परवानगी घेण्यात आलेली नाही.

Vaibhav Sooryavanshi: वैभव सूर्यवंशी अन् श्रीलंकन खेळाडूचा ‘तो’ राडा; BCCI ने दिली प्रतिक्रिया, कारवाई होणार?

हैदराबाद क्रिकेटवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

टीसीसीएने हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशनच्या कामकाजावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. असोसिएशने दावा केला आहे की, एचसीए (HCA) बीसीसीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मंजुरीशिवाय मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या सहकार्याने ही व्यावसायिक लीग चालवत आहे. नोटीशीनुसार, सर्वोच्च मंडळाच्या म्हणजेच BCCIच्या परवानगीशिवाय अशा कोणत्याही लीगला प्रोत्साहन देणे किंवा त्यात सहभागी होणे हे खेळाच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे.

खटला दाखल करु…

टीसीएचे महासचिव गुरवा रेड्डी म्हणाले की, जर सेलिब्रिटी या स्पर्धेशी संबंधित राहिले तर टीसीए न्यायालयात जाईल. “हैदराबाद क्रिकेट असोसिएशन सेलिब्रिटींचा वापर करून आणि हितधारकांची दिशाभूल करून कायदेशीरपणा आणि नियमांचे उल्लंघन करत आहे. म्हणूनच आम्ही यावर आक्षेप घेत आहोत. आम्ही त्यांना नोटीस पाठवली आहे आणि जर ते या लीगशी संबंधित राहिले तर त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर खटलाही दाखल करू.

कोणताही प्रतिसाद आला नाही

TG20 क्रिकेट लीगला मिळालेल्या कायदेशीर नोटीशीमुळे क्रीडाविश्वात खळबळ उडाली आहे. अधिकृत परवानगीशिवाय आयोजित कार्यक्रमांमध्ये प्रमुख व्यक्ती आणि सेलिब्रिटींनी दिलेला पाठिंबा चाहत्यांची दिशाभूल करू शकतो, अशी चिंता टीसीएने (TCA) विशेषतः व्यक्त केली आहे. परंतु, अभिनेते विजय देवारकोंडा, व्यंकटेश किंवा ज्या क्रिकेटपटूंना नोटीस मिळाली आहे, त्यांच्याकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन किंवा प्रतिसाद जारी करण्यात आलेला नाही.

ही कायदेशीर नोटीस अशा वेळी आली आहे, जेव्हा दोन्ही प्रमुख अभिनेते सध्या त्यांच्या मोठ्या चित्रपटांच्या चित्रीकरणात व्यस्त आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते व्यंकटेश सध्या प्रसिद्ध दिग्दर्शक त्रिविक्रम दिग्दर्शित ‘आदर्श कुटुंबम’ या कौटुंबिक चित्रपटात व्यस्त असून, त्यांचे लक्ष सध्या चित्रीकरणाच्या वेळापत्रकावर आहे. दरम्यान, विजय देवरकोंडा देखील एकाच वेळी दोन मोठ्या चित्रपटांमध्ये काम करत आहे. तो राहुल संकृत्यान दिग्दर्शित बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक ॲक्शन ड्रामा ‘रणबली’मध्ये मुख्य भूमिका साकारत आहे, जो ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

IPL 2027 लवकर सुरू होणार? उष्णतेमुळे वेळापत्रकात बदल? BCCI चा मास्टरप्लॅन; समोर आली मोठी अपडेट

Web Title: Tg20 league controversy telangana cricket association notice vijay deverakonda siraj tilak varma

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 03:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?
1

Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?

IND A vs SL A: लाईट्सशिवाय Super Over? अंपार्यसच्या निर्णयाने सर्वच अवाक्, काय होते कारण
2

IND A vs SL A: लाईट्सशिवाय Super Over? अंपार्यसच्या निर्णयाने सर्वच अवाक्, काय होते कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

TG20 लीगवर मोठा वाद; विजय देवरकोंडा, सिराज आणि तिलक वर्माला कायदेशीर नोटीस

Jun 18, 2026 | 03:52 PM
Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Navi Mumbai News : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पुन्हा मोठ्या फेरबदलांची चर्चा; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदोन्नतीची शक्यता

Jun 18, 2026 | 03:51 PM
Mahabharata: कर्ण, भीष्म आणि द्रोणाचार्य यांच्यात नेमके काय घडले? महाभारतातील महत्त्वाचा प्रसंग जाणून घ्या

Mahabharata: कर्ण, भीष्म आणि द्रोणाचार्य यांच्यात नेमके काय घडले? महाभारतातील महत्त्वाचा प्रसंग जाणून घ्या

Jun 18, 2026 | 03:50 PM
अॅनिमेशनच्या जगात ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’चा डंका; एनेसी 2026 मध्ये होणार भव्य सादरीकरण

अॅनिमेशनच्या जगात ‘बाहुबली: द इटरनल वॉर’चा डंका; एनेसी 2026 मध्ये होणार भव्य सादरीकरण

Jun 18, 2026 | 03:46 PM
Tech News: गुगलचा नवीन AI Speaker तुमच्या खोलीला बनवेल मिनी होम थिएटर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्य

Tech News: गुगलचा नवीन AI Speaker तुमच्या खोलीला बनवेल मिनी होम थिएटर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्य

Jun 18, 2026 | 03:45 PM
OLA: ‘या’ राज्यात ओलाला लागला ‘ब्रेक’, परवानाच निलंबित; व्यवसाय थांबणार, अडचणी वाढणार! काय आहे कारण?

OLA: ‘या’ राज्यात ओलाला लागला ‘ब्रेक’, परवानाच निलंबित; व्यवसाय थांबणार, अडचणी वाढणार! काय आहे कारण?

Jun 18, 2026 | 03:41 PM
EV Battery Recycling: जुन्या ईव्ही बॅटऱ्या ठरणार ‘कमाईचे साधन’; केंद्र सरकारचा ₹1,500 कोटींचा मास्टर प्लॅन जाहीर

EV Battery Recycling: जुन्या ईव्ही बॅटऱ्या ठरणार ‘कमाईचे साधन’; केंद्र सरकारचा ₹1,500 कोटींचा मास्टर प्लॅन जाहीर

Jun 18, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा