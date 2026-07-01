बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kerala Cricket Association Lift Ban From S Sreesanth After 3 Years

KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

Updated On: Jul 01, 2026 | 05:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

kerala cricket Association Lift ban from Sreesanth After 3 years: केरळ क्रिकेट असोसिएशनने (केसीए) भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज एस. श्रीसंतवर लादलेली तीन वर्षांची बंदी उठवली आहे. श्रीसंतने बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर ही बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला.

photo- social media
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला
  • स्पॉट-फिक्सिंगनंतर भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार
  • क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय
भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज एस. श्रीसंतला मोठा दिलासा मिळाला आहे. केरळ क्रिकेट असोसिएशनने (KCA) त्याच्यावर लादलेली तीन वर्षांची बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीसंतने बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. केसीएने श्रीसंतवर सोशल मीडियाद्वारे संघटनेची प्रतिमा मलीन करणाऱ्या टिप्पण्या केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणात त्याच्यावर तीन वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती. श्रीसंतने या निर्णयाला तिरुवनंतपुरम मुन्सिफ न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु त्याची याचिका फेटाळण्यात आली.

ICC T20 Rankings मध्ये मोठा बदल,अभिषेक शर्माला मागे टाकत हा’ खेळाडू बनला जगातील नंबर-१ टी-20 फलंदाज

बिनशर्त माफीनंतर निर्णय फिरवला

श्रीसंतने केरळ क्रिकेट असोसिएशनविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि बिनशर्त अधिकृत माफी मागितली. या माफीवर १ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या केसीएच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. श्रीसंतने बिनशर्त खेद व्यक्त केल्यामुळे त्याच्यावरील बंदी उठवण्यात यावी, असा निर्णय सभेत एकमताने घेण्यात आला. परंतु, केसीएने असा स्पष्ट इशाराही दिला की, भविष्यात त्याने असे वर्तन पुन्हा केल्यास त्याच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

श्रीसंत क्रिकेटमध्ये कमबॅक करणार?

श्रीसंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आधीच निवृत्त झाला आहे. शिवाय, ही बंदी त्याच्या पुनरागमनाशी संबंधित नव्हती. परंतु, बंदी उठवल्यामुळे श्रीसंत आता केरळ क्रिकेट लीगच्या (KCL) तिसऱ्या हंगामात एरीज कोल्लम सेलर्स फ्रँचायझीचा सह-मालक म्हणून आपली भूमिका सुरू ठेवू शकेल . केसीएने गेल्या केसीएल हंगामापूर्वी त्याच्यावर बंदी घातली होती.

श्रीसंतची क्रिकेट कारकिर्द

श्रीसंतने तिन्ही आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमध्ये खेळत एक शानदार कारकीर्द घडवली. त्याने २७ कसोटी सामन्यांमध्ये ८७ विकेट्स, ५३ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७५ विकेट्स आणि १० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सात विकेट्स घेतले. त्याच्या नावावर ७४ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये २१३ विकेट्स आहेत, तर देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्याने १२४ लिस्ट ए आणि ५४ टी-२० आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेत आपली छाप सोडली आहे.

Kylian Mbappe Record: एम्बाप्पेचा विश्वविक्रम! 88 वर्षांचा विक्रम मोडत रचला इतिहास, मेस्सीचा विक्रमही धोक्यात

Web Title: Kerala cricket association lift ban from s sreesanth after 3 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 05:06 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

Jul 01, 2026 | 05:06 PM
Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

Greece मध्येही सुरु झाली UPI सेवा, आता भारतीय 10 देशांमध्ये करु शकतात डिजिटल पेमेंट

Jul 01, 2026 | 05:05 PM
Satara Politics: सातारा क्लब-फोरम प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी; महसूल मंत्र्यांचे आदेश

Satara Politics: सातारा क्लब-फोरम प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी; महसूल मंत्र्यांचे आदेश

Jul 01, 2026 | 05:01 PM
IBPS PO Recruitment 2026: बँकिंग क्षेत्रात ६,७१५ पदांची मेगाभरती! मुख्य परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये काय बदल झाला? जाणून घ्या

IBPS PO Recruitment 2026: बँकिंग क्षेत्रात ६,७१५ पदांची मेगाभरती! मुख्य परीक्षेच्या पॅटर्नमध्ये काय बदल झाला? जाणून घ्या

Jul 01, 2026 | 04:58 PM
टाटा मोटर्सची बहुप्रतिक्षित ‘सिएरा.इव्ही’ भारतात लाँच; ६६५ किमी रेंजसह नव्या रूपात पुनरागमन!

टाटा मोटर्सची बहुप्रतिक्षित ‘सिएरा.इव्ही’ भारतात लाँच; ६६५ किमी रेंजसह नव्या रूपात पुनरागमन!

Jul 01, 2026 | 04:55 PM
US Military Bases : अमेरिकेची आखाती देशांतून मोठी माघार; 89 लष्करी तळांपैकी निवडक तळ बंद होणार, का वाढली भारताची चिंता?

US Military Bases : अमेरिकेची आखाती देशांतून मोठी माघार; 89 लष्करी तळांपैकी निवडक तळ बंद होणार, का वाढली भारताची चिंता?

Jul 01, 2026 | 04:50 PM
Ambenali Ghat: महाबळेश्वर-पोलादपूर आंबेनळी घाटात प्रवाशांचा जीव धोक्यात? धुक्याची चादर आणि खोल दऱ्यांमुळे अपघाताची दाट शक्यता

Ambenali Ghat: महाबळेश्वर-पोलादपूर आंबेनळी घाटात प्रवाशांचा जीव धोक्यात? धुक्याची चादर आणि खोल दऱ्यांमुळे अपघाताची दाट शक्यता

Jul 01, 2026 | 04:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा