KCA lifts ban: आधी बिनशर्त माफी, मग बॅन हटवला! स्पॉट-फिक्सिंगनंतर ‘हा’ भारतीय गोलंदाज कमबॅक करणार? क्रिकेट असोसिएशनचा मोठा निर्णय

ICC T20 Rankings मध्ये मोठा बदल,अभिषेक शर्माला मागे टाकत हा’ खेळाडू बनला जगातील नंबर-१ टी-20 फलंदाज
श्रीसंतने केरळ क्रिकेट असोसिएशनविरुद्ध केलेल्या वक्तव्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि बिनशर्त अधिकृत माफी मागितली. या माफीवर १ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या केसीएच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. श्रीसंतने बिनशर्त खेद व्यक्त केल्यामुळे त्याच्यावरील बंदी उठवण्यात यावी, असा निर्णय सभेत एकमताने घेण्यात आला. परंतु, केसीएने असा स्पष्ट इशाराही दिला की, भविष्यात त्याने असे वर्तन पुन्हा केल्यास त्याच्यावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
श्रीसंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून आधीच निवृत्त झाला आहे. शिवाय, ही बंदी त्याच्या पुनरागमनाशी संबंधित नव्हती. परंतु, बंदी उठवल्यामुळे श्रीसंत आता केरळ क्रिकेट लीगच्या (KCL) तिसऱ्या हंगामात एरीज कोल्लम सेलर्स फ्रँचायझीचा सह-मालक म्हणून आपली भूमिका सुरू ठेवू शकेल . केसीएने गेल्या केसीएल हंगामापूर्वी त्याच्यावर बंदी घातली होती.
श्रीसंतने तिन्ही आंतरराष्ट्रीय फॉरमॅटमध्ये खेळत एक शानदार कारकीर्द घडवली. त्याने २७ कसोटी सामन्यांमध्ये ८७ विकेट्स, ५३ एकदिवसीय सामन्यांमध्ये ७५ विकेट्स आणि १० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सात विकेट्स घेतले. त्याच्या नावावर ७४ प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये २१३ विकेट्स आहेत, तर देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही त्याने १२४ लिस्ट ए आणि ५४ टी-२० आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेत आपली छाप सोडली आहे.
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