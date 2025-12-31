विकसित भारत युवा नेतृत्व संवादाला ९ जानेवारीपासून सुरुवात! पंतप्रधानांसह  क्रीडा क्षेत्रातील मान्यवर राहणार उपस्थित

Developed India Youth Leadership Dialogue : विश्वचषक विजेत्या भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर, बॅडमिंटन दिग्गज पुलेला गोपीचंद आणि टेनिसपटू लिएंडर पेस यांच्यासह अनेक अव्वल खेळाडू ९ ते १२ जानेवारी दरम्यान भारत मंडपम येथे होणाऱ्या विकासित भारत युवा नेतृत्व संवाद (VBYLD) २०२६ मध्ये सहभागी होतील. विकासित भारत युवा नेतृत्व संवाद हा युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाचा एक प्रमुख उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील तरुणांना “विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाला आकार देण्यात अर्थपूर्ण भूमिका” बजावण्यास सक्षम करणे आहे. मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय आणि राज्य (आणि केंद्रशासित प्रदेश) पातळीवरील ५० लाखांहून अधिक तरुणांचे मूल्यांकन केल्यानंतर राष्ट्रीय स्तरावरील “विकासित भारत युवा नेतृत्व संवाद” मध्ये सहभागी होण्यासाठी एकूण २००० तरुणांची निवड करण्यात आली आहे.
स्वामी विवेकानंदांच्या जयंतीनिमित्त १२ जानेवारी रोजी साजरा केला जाणारा राष्ट्रीय युवा दिन हा या कार्यक्रमाचा प्रमुख आकर्षण असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या दिवशी निवडक युवा नेत्यांसोबत वेळ घालवतील. या कार्यक्रमादरम्यान, तरुण सहभागींच्या एका गटाला पंतप्रधानांसमोर त्यांचे सर्वोत्तम विचार सादर करण्याची आणि ‘विकसित भारत २०४७’ साठीच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाबद्दल त्यांचे मार्गदर्शन, अभिप्राय आणि प्रोत्साहन घेण्याची संधी मिळेल. संपूर्ण कार्यक्रमादरम्यान, गायिका-राजकारणी मैथिली ठाकूर, नेमबाज श्रेयसी सिंग, गोपीचंद आणि पेस प्रशासन, क्रीडा, उद्योजकता, शेती, शाश्वत विकास, संस्कृती आणि तंत्रज्ञान यावरील त्यांचे विचार त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील तज्ञांसोबत शेअर करतील. यामुळे त्यांना त्यांच्या कल्पनांना परिष्कृत आणि बळकट करण्यास मदत होईल.
उद्योजक श्रीधर वेम्बू आणि अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांसारख्या राष्ट्रीय व्यक्तींशी झालेल्या संभाषणातून शिकण्याची संधी सहभागींना मिळेल. VBYLD २०२६ मध्ये भारताबाहेरील तरुणांचाही सहभाग असेल, ज्यामध्ये परराष्ट्र मंत्रालयाच्या ‘नो इंडिया प्रोग्राम’ अंतर्गत निवडलेल्या ८० भारतीय डायस्पोरा तरुणांचा समावेश असेल. मंत्रालय शैक्षणिक संस्थांना फिट इंडिया चळवळीअंतर्गत त्यांच्या कॅम्पसमध्ये वाहनमुक्त क्षेत्र घोषित करण्यास प्रोत्साहित करत आहे. या काळात फक्त सायकलिंग आणि चालण्याची परवानगी असेल. जयपूरमधील सवाई माधो सिंग स्टेडियम, बिहारमधील राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आणि इन्फोसिस कॅम्पसमध्ये हा उपक्रम आधीच राबवण्यात आला आहे.