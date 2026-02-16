Zodiac Sign: बुधादित्य योग मेष, मिथुन आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांसाठी आहे फायदेशीर

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आज सोमवार, 16 फेब्रुवारी. आज चंद्र मंगळासोबत मकर राशीमध्ये संक्रमण करेल. बुधादित्य योगामुळे काही राशीच्य़ा लोकांना फायदा होणार आहे. बुधादित्य योग कोणत्या राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 16, 2026 | 09:00 AM
सोमवार, 16 फेब्रुवारीचा दिवस. आजचा दिवस काही राशीच्या लोकांसाठी खूप फायदेशीर असणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र मकर राशीत मंगळासोबत धन योग तयार करणार आहे. तसेच बुध आणि सूर्याच्या युतीमुळे बुधादित्य योगदेखील तयार होणार आहे. तर श्रावण नक्षत्राची युती होणार आहे. अशा वेळी या शुभ योगाचा फायदा कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार आहे ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कारकिर्दीत काही नवीन जबाबदाऱ्या देऊ शकतात. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडूनही फायदा होण्याची शक्यता. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल किंवा मुलाखतीसाठी जात असाल तर तुमच्या बुद्धिमत्तेचा आणि तर्कशक्तीचा तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळू शकेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. बुद्धिमत्ता आणि हुशारीचा फायदा घेण्याचा असेल. बुधादित्य योगामुळे तुमच्या बुद्धिमत्ता आणि कार्यक्षमतेने तुमच्या कारकिर्दीत प्रगती करण्याची संधी देईल. व्यावसायिकांना त्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळू शकतील. या काळात तुम्ही सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत राहाल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही तुमचे काम वेळेवर पूर्ण करू शकाल. तुम्हाला अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. तुम्हाला एखादा महत्त्वाचा व्यवसाय करार मिळू शकेल. तुमच्या नवीन कल्पना आणि गुंतवणुकींचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमची आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याचा आणि मार्गदर्शनाचा फायदा होईल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिकदृष्ट्या आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुम्हाला नशिबाची चांगली साथ मिळेल. ज्यामुळे तुमचे करिअर पुढे नेण्यास मदत होईल. तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करू शकता. कुटुंबाचा देखील तुम्हाला पाठिंबा मिळेल. वाहन खरेदी करण्याची शक्यता देखील आहे. परदेशात काम करणाऱ्यांना उद्या विशेषतः फायदा होऊ शकतो.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्या शहाणपणा आणि संयमाचा तुम्हाला फायदा होईल. तुम्हाला सरकारी कामात यश मिळू शकते. अनुभवी लोकांच्या मार्गदर्शनाचा तुम्हाला फायदा होईल आणि तुमच्या सर्जनशील क्षमतेचा वापर करण्यासही तुम्ही सक्षम असाल. यावेळी तुम्ही नवीन कामाची सुरुवात करू शकता. जर तुम्ही नोकरी शोधत असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळू शकते. तुमच्या वडिलांकडूनही तुम्हाला फायदा होण्याची शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 16, 2026 | 09:00 AM

