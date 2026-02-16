T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?

२०२६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेत सलग दोन सामने जिंकल्यानंतर, पाकिस्तानचा तिसरा सामना भारताशी झाला. 15 फेब्रुवारी, रविवार रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक ब्लॉकबस्टर सामना होण्याची अपेक्षा होती. तथापि, पाकिस्तानचा संघ भारताला व्यापक पराभव करण्यात अपयशी ठरला. या पराभवामुळे पाकिस्तान स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
खरं तर, २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी पाकिस्तान ग्रुप अ मध्ये आहे. पाकिस्तान व्यतिरिक्त, या ग्रुपमध्ये इतर चार संघ आहेत. पाच संघांपैकी फक्त दोन संघ सुपर ८ साठी पात्र ठरतील. भारत पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरला आहे. शिवाय, या ग्रुपमधून एक संघ बाहेर पडला आहे. याचा अर्थ असा की आता तीन संघ स्थानासाठी लढतील आणि जर पाकिस्तान ही लढाई हरला तर ते टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडेल.
An all-round performance from India clinches a 61-run win over Pakistan 💪 Watch the highlights in Urdu 🎥 Urdu commentary is available on our #T20WorldCup broadcasters in Pakistan and on https://t.co/CPDKNxpgZ3 for the first time 🎙️ pic.twitter.com/Ujh4PmcxUg — ICC (@ICC) February 15, 2026
भारत सध्या तीन सामने जिंकून ग्रुप अ मध्ये आघाडीवर आहे आणि सुपर ८ साठी पात्र ठरला आहे. अमेरिका ग्रुपमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे, त्याने चारपैकी दोन सामने जिंकले आहेत आणि दोन गमावले आहेत. अमेरिकेचे सर्व लीग सामने पूर्ण झाले आहेत. तथापि, अमेरिकेचा नेट रन रेट पाकिस्तानपेक्षा चांगला आहे, कारण पाकिस्तान तीन सामन्यांनंतर चार गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. अमेरिकेचा नेट रन रेट पॉझिटिव्ह झोनमध्ये आहे, तर पाकिस्तानचा निगेटिव्ह झोनमध्ये आहे.
नेदरलँड्स त्यांच्या तीन सामन्यांपैकी एक जिंकून चौथ्या स्थानावर आहे, तर नामिबियाने तीन पराभव स्वीकारले आहेत आणि ते शेवटच्या स्थानावर आहेत. तथापि, अमेरिका, पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स या गटातून सुपर ८ मध्ये जाण्यासाठी शर्यतीत आहेत. आता परिस्थिती अशी आहे की जर पाकिस्तानने नामिबियाविरुद्धचा शेवटचा सामना गमावला तर ते स्पर्धेतून बाहेर पडतील, कारण अमेरिकेचा नेट रन रेट चांगला आहे.
IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video
जरी नेदरलँड्स सुपर ८ मध्ये पोहोचण्याची आशा फार कमी आहे. तथापि, असे करण्यासाठी, त्यांना प्रथम भारताला मोठ्या फरकाने हरवावे लागेल आणि पाकिस्तान नामिबियाविरुद्ध हरेल अशी आशा करावी लागेल. शिवाय, त्यांचा नेट रन रेट अमेरिकेला मागे टाकण्यासाठी पुरेसा सुधारला पाहिजे, कारण अमेरिकेचे आधीच चार गुण आहेत आणि त्यांनी त्यांचे सर्व सामने खेळले आहेत. जर पाकिस्तानने नामिबियाला फक्त एका धावेने हरवले तर ते सहा गुणांसह सुपर ८ साठी पात्र ठरतील.