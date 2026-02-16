Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Indian Share Market May Start At Negative Point Today At 16 February 2026 Share Market News In Marathi

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Share Market Update: तज्ज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे की, आज शेअर बाजारात नकारात्मक ओपनिंगची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी सावध राहा आणि खरेदी करा असा सल्ला देण्यात आला आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:33 AM
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • लाल संकेतांसह बाजाराची सुरुवात? गुंतवणूकदारांनी सावध राहा!
  • बाजार घसरणार का? तज्ज्ञांचा इशारा
  • शेअर बाजारात नकारात्मक ओपनिंगची शक्यता
India Share Market Update:  १६ फेब्रुवारी रोजी, सोमवारी आज भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात उघडू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. यामुळे आज कोणतेही शेअर्स खरेदी करताना गुंतवणूकदारांनी सावध राहणं अतिशय गरजेचं आहे. जागतिक बाजारात आज मिश्र संकेत पाहायला मिळाले आहेत. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणार असून, सोमवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, लाल रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,४४८ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ७१ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्या – चांदीचे दर! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या एका क्लिकवर

शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,५०० च्या पातळीच्या खाली घसरला. सेन्सेक्स १०४८.१६ अंकांनी म्हणजेच १.२५% ने घसरून ८२,६२६.७६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३३६.१० अंकांनी म्हणजेच १.३०% ने घसरून २५,४७१.१० वर बंद झाला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५५३.१० अंकांनी किंवा ०.९१% ने घसरून ६०,१८६.६५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जिगर एस. पटेल यांनी पुढील एक ते दोन आठवड्यांसाठी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉक्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामध्ये कोल इंडिया, आयएफसीआय आणि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार मणप्पुरम फायनान्स, रेलिगेअर एंटरप्रायझेस, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हिंदुस्तान कॉपर, फोर्टिस हेल्थकेअर, टोरेंट फार्मा, अदानी एंटरप्रायझेस, झायडस लाईफसायन्सेस, सिग्नेचर ग्लोबल, लोढा डेव्हलपर्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

भारत स्टार्टअप्सची ‘महासत्ता’! केंद्र सरकारने दिली १०,००० कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी, नव्या कल्पनांना मिळणार पंख

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारात गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सात इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये श्नायडर इलेक्ट्रिक, ब्लू स्टार, बजाज फायनान्स, सेल, एसबीआय लाईफ, एबीएफआरएल आणि किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स यांंचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Indian share market may start at negative point today at 16 february 2026 share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 08:33 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला
1

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार आजचा शेअर बाजार! गुंतवणूकदारांनो, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 
2

Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता
3

Todays Share Market: सेन्सेक्स-निफ्टी घसरणीच्या मार्गावर; गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली चिंता

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 
4

Indian Stock Market Closed: सेन्सेक्स घसरला, निफ्टी वाढला; ऑटो आणि हेल्थकेअर शेअर्स चमकले 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Feb 16, 2026 | 08:33 AM
Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 16, 2026 | 08:30 AM
हातापायांना कायमच सूज येते? मग उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, दुर्लक्ष करणे शरीरासाठी ठरेल जीवघेणे

हातापायांना कायमच सूज येते? मग उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, दुर्लक्ष करणे शरीरासाठी ठरेल जीवघेणे

Feb 16, 2026 | 08:24 AM
IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

Feb 16, 2026 | 08:20 AM
Nagpur Crime: नागपुर हादरलं! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी

Nagpur Crime: नागपुर हादरलं! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी

Feb 16, 2026 | 08:16 AM
Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्या – चांदीचे दर! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्या – चांदीचे दर! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या एका क्लिकवर

Feb 16, 2026 | 08:05 AM
सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा झणझणीत चवीचा टोमॅटो डोसा, लालचुटूक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा झणझणीत चवीचा टोमॅटो डोसा, लालचुटूक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

Feb 16, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM