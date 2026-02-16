Stock Market Today: लाल रंगात उघडणार भारतीय शेअर बाजार? तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज, स्टॉक्स खरेदी करण्यापूर्वी वाचा सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: किंचीत घसरले सोन्या – चांदीचे दर! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या एका क्लिकवर
शुक्रवारी, भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला, बेंचमार्क निफ्टी ५० २५,५०० च्या पातळीच्या खाली घसरला. सेन्सेक्स १०४८.१६ अंकांनी म्हणजेच १.२५% ने घसरून ८२,६२६.७६ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३३६.१० अंकांनी म्हणजेच १.३०% ने घसरून २५,४७१.१० वर बंद झाला. शुक्रवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ५५३.१० अंकांनी किंवा ०.९१% ने घसरून ६०,१८६.६५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आनंद राठी शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर्स येथील इक्विटी टेक्निकल रिसर्चचे वरिष्ठ व्यवस्थापक जिगर एस. पटेल यांनी पुढील एक ते दोन आठवड्यांसाठी भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना तीन स्टॉक्स खरेदी करण्याचा सल्ला दिला आहे. यामध्ये कोल इंडिया, आयएफसीआय आणि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार मणप्पुरम फायनान्स, रेलिगेअर एंटरप्रायझेस, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हिंदुस्तान कॉपर, फोर्टिस हेल्थकेअर, टोरेंट फार्मा, अदानी एंटरप्रायझेस, झायडस लाईफसायन्सेस, सिग्नेचर ग्लोबल, लोढा डेव्हलपर्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकतात.
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारात गुंतणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी सात इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या या शेअर्समध्ये श्नायडर इलेक्ट्रिक, ब्लू स्टार, बजाज फायनान्स, सेल, एसबीआय लाईफ, एबीएफआरएल आणि किर्लोस्कर ऑइल इंजिन्स यांंचा समावेश आहे.