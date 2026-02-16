Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

16 Feb 2026 10:23 AM (IST)
पाकिस्तानचे माजी कर्णधार मोहम्मद युसूफ यांनी एक्स वर लिहिले की, "शाहीन आफ्रिदी, बाबर आझम आणि शादाब खान यांचा काळ संपला आहे. पाकिस्तानच्या टी-२० संघाला कमकुवत संघांविरुद्ध विजयाची नाही तर नवीन खेळाडूंची गरज आहे."
जर तुम्ही १७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अथक परिश्रम करत असाल, तर वाट पहा! चुकीचे कपडे घालून परीक्षा केंद्रावर पोहोचल्याने तुमचे सर्व कष्ट वाया जाऊ शकतात. अनेक विद्यार्थ्यांना वाटते की फक्त प्रवेशपत्र आणि पेन बाळगणे पुरेसे आहे, परंतु यावेळी, CBSE ने ड्रेस कोड आणि निर्बंधांबाबत इतके कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत की एक छोटीशी चूक देखील तुम्हाला परीक्षा हॉलमधून बाहेर काढू शकते. वाचा सविस्तर -
पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. इशान किशनने ४० चेंडूत ७७ धावांची शानदार खेळी केली. यामुळे टीम इंडियाला २० षटकांत ७ गडी गमावून १७५ धावा करता आल्या. पाकिस्तानने सुरुवातीलाच विकेट गमावल्या. बाबर आझम आणि सलमान अली आघा यांच्यासह प्रमुख खेळाडू अपयशी ठरले. जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या. पाकिस्तान १८ षटकांतच ऑलआउट झाला आणि टीम इंडियाने ६१ धावांनी सामना जिंकला.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील साखळी सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा पराभव केला. या पराभवानंतर पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने त्यांच्या बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्यावर टीका केली. शोएब अख्तरने मोहसिन नक्वी यांना ऑन एअर अज्ञानी आणि अक्षम म्हटले. कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव केला आणि सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवले.
टेक कंपनी नथिंगची अखेर भारतात अधिकृतपणे एंट्री झाली आहे. कंपनीने भारतात त्यांचे पहिले फ्लॅगशिप स्टोअर सुरु केले आहे. कर्नाटकातील बंगळुरुमध्ये सीईओ कार्ल पेई आणि सह-संस्थापक आणि भारताचे अध्यक्ष अकिस इव्हँजेलिडिस यांनी भारतातील पहिल्या नथिंग स्टोअरचे उद्घाटन केले आहे. भारतात कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. बंगळुरु स्टोअर, न्यूयॉर्क सिटी आणि टोकिओमध्ये सुरु होण्याऱ्या स्टोअरपूर्वी नथिंगचे ग्लोबल फुटप्रिंट वाढवत आहे. बंगळुरुमध्ये सुरु करण्यात आलेले फ्लॅगशिप स्टोअर देशातील पहिले स्टोअर असले तरी जगातील दुसरे स्टोअर आहे.
दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय जोडी रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या लग्नाच्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, हे जोडपे येत्या २६ फेब्रुवारी रोजी विवाहबंधनात अडकणार असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, लग्नापूर्वीच या जोडीला एका ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मकडून कोट्यवधी रुपयांची ऑफर मिळाली आहे.
लग्नाच्या 'स्ट्रीमिंग राईट्स'साठी ६० कोटी मिळालेल्या माहितीनुसार, नेटफ्लिक्सने (Netflix) रश्मिका आणि विजयच्या लग्नाचे चित्रीकरण प्रदर्शित करण्यासाठी या जोडप्याला तब्बल ६० कोटी रुपयांची मोठी ऑफर दिली आहे. अद्याप रश्मिका किंवा विजयने या लग्नाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, मात्र इतक्या मोठ्या रकमेच्या ऑफरमुळे त्यांच्या लग्नाचे सनई-चौघडे लवकरच वाजणार, यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे मानले जात आहे.
महाराष्ट्रात यंदा होळीपूर्वीच उन्हाचा कडाका जाणवू लागला असून, मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आणि ठाणे जिल्ह्यात तापमानाने मोठी उसळी घेतली आहे. हवामानातील या अचानक बदलांमुळे आणि वाढत्या उकाड्यामुळे हवामान विभागाने काही भागांसाठी यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी केला आहे. विशेषतः आज, सोमवारी (१६ फेब्रुवारी) दिवसभर उष्णतेची तीव्रता अधिक राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
वातावरणातील बदलांचे स्वरूप हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे आणि जमिनीवरील कोरड्या हवामानामुळे उष्ण, कोरडे आणि दमट (Humid) असे संमिश्र वातावरण तयार झाले आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे आणि लगतच्या परिसरात तापमान सामान्यपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका अधिक तीव्र असल्याने नागरिकांना घामाच्या धारा आणि उकाड्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो.
टी-२० विश्वचषक २०२६ (T20 World Cup 2026) मध्ये भारताने आपला पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानवर ६१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला आहे. या विजयासह टीम इंडियाने दिमाखात 'सुपर-८' फेरीत प्रवेश केला आहे. फलंदाजी आणि गोलंदाजी अशा दोन्ही आघाड्यांवर भारतीय संघाने पाकिस्तानला पूर्णपणे निष्प्रभ केले. मात्र, या मोठ्या विजयापेक्षा सध्या मैदानावर कुलदीप यादव आणि हार्दिक पांड्या यांच्यात घडलेला एक प्रसंग सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे.
पाकिस्तानच्या डावातील १८ व्या षटकात हार्दिक पांड्या गोलंदाजी करत होता. पाकिस्तानचा फलंदाज उस्मान तारिकने एक मोठा फटका मारला. चेंडू हवेत असताना सीमारेषेजवळ क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या कुलदीप यादवकडे (Kuldeep Yadav) झेल घेण्याची सोपी संधी होती. मात्र, कुलदीपच्या हातातून हा झेल सुटला. भारताचा विजय निश्चित असला, तरी या सुटलेल्या झेलमुळे हार्दिक पांड्या प्रचंड संतापलेला दिसला.
दुबई: टी-२० विश्वचषक २०२६ (T20 World Cup 2026) मध्ये काल १५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या हाय-व्होल्टेज सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ६१ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. भारताच्या या वर्चस्वावर पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने आपली स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली असून त्याने भारतीय संघाचे कौतुक करतानाच आपल्या देशाच्या संघावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
एका वृत्त वाहिनीशी बोलताना शोएब अख्तर म्हणाला की, "तुम्ही भारतीय असा किंवा पाकिस्तानी, तुम्हाला हे मान्यच करावे लागेल की भारतीय संघ हा विश्वचषक जिंकण्याच्या प्रबळ निर्धाराने मैदानात उतरला आहे. जर सध्याच्या घडीला या संघाला कोणी रोखू शकत असेल, तर तो कदाचित इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाचा संघ असू शकतो."
कोलंबो: क्रिकेटच्या मैदानावर भारताने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. रविवारी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या अटीतटीच्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६१ धावांनी पराभव केला. या विजयासह टीम इंडियाने टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर-८ (Super 8) फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.
नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना भारताची सुरुवात काहीशी अडखळत झाली. सलामीवीर अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाल्यामुळे संघ दबावाखाली आला होता. मात्र, ईशान किशनने मैदानाचा ताबा घेतला आणि पाकिस्तानी गोलंदाजांची पळता भुई थोडी केली.
ईशान किशन: अवघ्या ४० चेंडूंत ७७ धावा (१० चौकार, ३ षटकार).
इतर खेळाडूंची खेळी : कर्णधार सूर्यकुमार यादव (३२), शिवम दुबे (२७) आणि तिलक वर्मा (२५) यांच्या महत्त्वपूर्ण खेळीमुळे भारताने २० षटकांत १७५/७ अशी आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली.
India Share Market Update: १६ फेब्रुवारी रोजी, सोमवारी आज भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात उघडू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. यामुळे आज कोणतेही शेअर्स खरेदी करताना गुंतवणूकदारांनी सावध राहणं अतिशय गरजेचं आहे. जागतिक बाजारात आज मिश्र संकेत पाहायला मिळाले आहेत. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणार असून, सोमवारी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, लाल रंगात उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.