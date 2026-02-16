Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nanded Crime: पूर्व वैमानस्यातून रक्तरंजित शेवट! १६ वर्षीय मुलाची खंजीराने हत्या; नांदेडमध्ये खळबळ

नांदेड जिल्ह्यात १६ वर्षीय कमलप्रीत सिंग खालसा याचा खंजीर हल्ल्यात मृत्यू झाला. गोवर्धन घाट पुलाजवळ घडलेल्या या घटनेमागे पूर्व वैमानस्य असल्याचा संशय असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 08:54 AM
  • गोवर्धन घाट पुलाजवळ संध्याकाळी खंजीर हल्ला
  • १६ वर्षीय कमलप्रीत सिंग खालसा गंभीर जखमी
  • खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू
नांदेड: नांदेड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलाची खंजीराने वार करून हत्या करण्यात आली आहे. कमलप्रीत सिंग खालसा असे हत्या झालेल्या मुलाचे नाव आहे. तो केवळ १६ वर्षांचा होता. ही घटना गोवर्धन घाट पुलाजवळ घडली. पूर्व वैमनस्यातून ही घटना घडली असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

काय घडलं नेमकं?

कमलप्रीत सिंग खालसा उर्फ प्रिन्स वय १६ वर्ष हा गोवर्धन घाट परिसरात वास्तव्यस होता. त्याच्यावर खंजीर मारून प्राण घटक हल्ला करण्यात आला. यात तो गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. कमलप्रीत सिंग याची हत्या पूर्व वैमनस्यातून करण्यात आली असावी असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

या घटनेने नांदेड शहरात खळबळ उडाली आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून त्याची हत्या का करण्यात आली? कोणी केली? या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर पोलीस शोधात आहे.

नांदेड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केल्याची घटना घडली. तरुण हा फुल्ल दारूच्या नशेत होता. त्याने दारूच्या नशेत स्वतःवर पेट्रोल ओतून घेतलं. त्यांनतर त्याने स्वतःला पेटवून घेतले. यात तरुण गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वायरल झाला असून या घटनेने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आहे.

मृतकाचे नाव शेख सलमान (वय 28) अशी करण्यात आली आहे. ही घटना नांदेड शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील डॉक्टर लेन भागात मंगळवारी दुपारी घडली. प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, शेख सलमान हा दारूच्या नशेत डॉक्टर लेन परिसरात फिरत होता. दुपारी सुमारे दोनच्या सुमारास अचानक त्याने अंगावर पेट्रोल ओतून स्वतःला पेटवून घेतले. आग लागल्यानंतर सलमान वेदनेने ओरडत रस्त्यावर धावू लागला आणि मदतीसाठी वर्धीत होता. मात्र परिसरातील नागरिकांनी ही घटना पाहताच तातडीने धाव घेऊन आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. काही नागरिकांनी पाणी टाकून आग आटोक्यात आणली. घटनेवेळी उपस्थित असलेल्यांनी पोलिसांना माहिती दिली.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत मुलाचे नाव काय?

    Ans: कमलप्रीत सिंग खालसा (वय १६ वर्षे).

  • Que: घटनेचे संभाव्य कारण काय?

    Ans: पूर्व वैमानस्यातून हल्ला झाल्याचा पोलिसांचा संशय.

  • Que: सध्या काय कारवाई सुरू आहे?

    Ans: पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास सुरू केला आहे.

