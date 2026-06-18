The Making Of A Cricketer: भावाचे शूज अन् उसनी जर्सी; Kranti Goud चा टीम इंडियापर्यंत प्रवास, वाचा संघर्ष कहाणी

भारतीय संघाची वेगवान गोलंदाज असलेली क्रांती गौड सध्या चांगलीच चर्चेत आली आहे. तिने आपल्या गोलंदाजीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. 2025 च्या आयसीसी एकदिवसीय वर्ल्ड कप स्पर्धेत तिने अभूतपूर्व कामगिरी केली आहे. मात्र इथपर्यंत तिचा पोचण्याचा प्रवास अत्यंत कष्टाचा आणि खडतर असा राहिलेला आहे.
कसे होते क्रांती गौडचे बालपण
क्रांतीचा जन्म 2003 मध्ये 11 ऑगस्ट रोजी मध्यप्रदेशच्या एका लहानशा गावात झाला. क्रांती गौड आपला पहिला सामना खेळताना स्वतःचे शूज आणि जर्सी देखील नव्हती. क्रांतीने आपला पहिला क्रिकेटचा सामना आपल्या भावाचे शूज आणि एका अनोळखी खेळाडूची जर्सी परिधान करून खेळला होता. तिथपासून आज थेट भारतीय संघात खेळण्याचा प्रवास खरेच थक्क करणारा आहे.
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क्रांती गौडचा मध्य प्रदेशच्या छतरपूर जिल्ह्यातील घुवारा या एका लहानशा खेडयात झाला. क्रांतीचे वडील पोलिस दलात हवालदार म्हणून सेवा बजावत होते. मात्र इलेक्शन ड्यूटीदरम्यान त्यांचे निलंबन करण्यात आले आणि त्यांच्या कुटुंबाला पोलिस क्वार्टर्स सोडावे लागले. भारतीय संघात प्रवेश करण्यासाठी क्रांती गौडला अतोनात मेहनत करावी लागली आहे. तिला हे यश एका रात्रीत मिळालेले नाही. क्रांतीने जेव्हा आपला पहिला सामना खेळला त्याच सामन्यात तिने जबरदस्त कामगिरी केली. या कामगिरीमुळे सर्वांचे लक्ष तिच्याकडे वेधले गेले.
क्रांती गौड ही सध्या भारतीय संघात वेगवान गोलंदाज म्हणून खेळत आहे. तिच्या खेळाकडे एके दिवशी छतरपूर क्रिकेट असोसिएशनची सेक्रेटरी यांचे लक्ष गेले. तिथूनच क्रांती गौडचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्यासाठीचा प्रवास सुरू झाला. क्रांती त्यानंतर अकादमीमध्ये सराव करू लागली. केवळ 6 महिन्यांमध्ये क्रांती गौडची निवड सीनियर डिव्हिजन क्रिकेटसाठी झाली. त्यानंतर तिने एका वर्षाच्या आतच मध्य प्रदेशच्या अंडर 19 संघासाठी डेब्यू केले. त्यानंतर क्रांतीने अजिबात मागे वळून पाहिले नाही.
क्रांती गौडची क्रिकेटमधील कामगिरी
क्रांती गौडने त्यानंतर पूर्णपणे क्रिकेटकडे लक्ष केंद्रित केले. सीनियर वनडे कप मध्ये क्रांतीने तब्बल 17 विकेट्स पटकावल्या. त्यानंतर यूपी वॉरियर्सने क्रांती गौडला आपल्या संघात सामील करून घेतले. महिला प्रीमियर लीगमध्ये खेळणारी ती सर्वात दुसरी तरुण खेळाडू ठरली.2025 मध्ये क्रांती गौडने आपले स्वप्न पूर्ण केले. या वर्षी तिने भारतीय संघात डेबयू केले. जुलै महिन्यात याच वर्षी भारत आणि इंग्लंड यांच्यात सामना खेळवण्यात आला. या वेळी क्रांतीने तब्बल 6 विकेट्स पटकावल्या. असा रेकॉर्ड करणारी ती तिसरी भारतीय खेळाडू ठरली. वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध तिने प्लेयर ऑफ द मॅच ची मानकरी ठरली.
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भारताने गेल्या वर्षी वर्ल्डकप जिंकला. वर्ल्ड कप जिंकल्यावर क्रांती गौड आपल्या गावी परतली. त्यावेळेस जे लोक तिला टोमणे मारायचे, तिच्यावर हसायचे, त्याच लोकांनी तिचे मोठ्या उत्साहान आणि आनंदाने स्वागत केले. मध्यप्रदेश मुख्यमंत्र्यांनी क्रांती गौडचा सुवर्णपदकाने सत्कार केला, तसेच तिला रोक रक्कम बक्षी म्हणउण देण्यात आले. यावलेस क्रांतीने आपल्या वडिलांना पुन्हा नोकरी मिळावी अशी मागणी केली. खरेच या खेळाडूने आपल्या जिद्दीच्या जोरावर स्वतःला सिद्ध केले आहे.