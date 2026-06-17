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The Making of a Cricketer: ‘प्लास्टिकची बॅट ते…’; इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये श्री चरणीच्या रूपाने उमललं ‘सुवर्णकमळ’

Updated On: Jun 17, 2026 | 02:28 PM IST
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सारांश

श्री चरणीने प्लॅस्टिक बॅट आणि रबरी बॉलने खेळण्यास सुरुवात केली. गावच्या मातीतून निघून थेट २०२५ च्या आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक विजयाची शिल्पकार होण्यापर्यंतचा तिचा हा प्रवास निव्वळ थक्क करणारा आहे.

The Making of a Cricketer: ‘प्लास्टिकची बॅट ते…’; इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये श्री चरणीच्या रूपाने उमललं ‘सुवर्णकमळ’

श्री चरणीचा थक्क करणारा प्रवास (फोटो- ians)

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विस्तार
  • पाकिस्तानविरुद्ध श्री चरणीने केली शानदार कामगिरी
  • प्लॅस्टिक बॅटपासून सुरू केले क्रिकेट खेळणे
  • भारतीय संघाची प्रमुख गोलंदाज म्हणून ओळख 
Shree Charani/तेजस भागवत: आंध्र प्रदेशच्या एका लहानशा गावातून, एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आलेल्या श्री चरणीने आज थेट भारतीय महिला संघात प्रवेश केला आहे. टी २० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये तिने आपला पहिला सामना खेळला. पहिल्याच सामन्यात तिने शानदार गोलंदाजी करत पाकिस्तानचे कंबरडे मोडले. आज आपण ‘द मेकिंग ऑफ अ क्रिकेटर‘ या सिरिजमध्ये श्रीचरणीच्या संघर्षाची कहाणी जाणून घेणार आहोत.

क्रिकेट हा केवळ भारतात नव्हे तर संपूर्ण जगतात एक प्रसिद्ध खेळ समजला जातो. मात्र आज आपण श्री चरणी या भारतीय महिला फिरकीपटूची कहाणी जाणून घेणार आहोत. आंध्र प्रदेशच्या येरामल्ला गावात जन्म झालेल्या श्री चरणीने आज भारतीय क्रिकेटमध्ये आपले नाव मोठे केले आहे.

वयाच्या २१ व्या वर्षी भारतीय महिला संघातून श्री चरणी सध्या खेळत आहे. आयसीसी टी २० महिला वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताची प्रमुख स्पिनर म्हणून खेळत आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये श्री चरणीने शानदार कामगिरी केली आहे. मात्र या सर्व आनंदामागे तिने केलेले अपार कष्ट, अनेक अडचणींचा तिने सामना केला आहे.

The Making of a Cricketer: गल्ली क्रिकेट ते थेट वर्ल्ड कप! Nandini Sharma ने घडवला इतिहास, वाचा संघर्षाची कहाणी

श्री चरणीचा जन्म अत्यंत सर्वसामाने कुटुंबात झाला. चंद्रशेखर रेड्डी असे तिच्या वडिलांचे नाव. ते एका थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये काम करायचे. श्री चरणीला लहानपणापासूनच खेळाची आवड होती. तिसरी इयत्तेत शिकत असताना श्री चरणीने प्लॅस्टिकच्या बॅटने क्रिकेट खेळण्यास सुरुवात केली होती. तिथूनच तिला भारतासाठी खेळण्याची जिद्द निर्माण झाली.  तिथूनच श्री चरणीचा भारतीय संघात प्रवेश करण्याचा प्रवास सुरू झाला. श्री चरणीचा जन्म ४ ऑगस्ट २००४ रोजी झाला श्री चरणीला क्रिकेटच खेळण्यात जास्त रस होता. तिच्या मामाने तिला पाठिंबा दिल्याने तिने क्रिकेट खेळणे सुरू ठेवले.

श्री चरणीने प्लॅस्टिक बॅटने खेळण्यास सुरुवात केली. गावच्या मातीतून निघून थेट २०२५ च्या आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक विजयाची शिल्पकार होण्यापर्यंतचा तिचा हा प्रवास निव्वळ थक्क करणारा आहे. अथक जिद्द आणि मेहनतीच्या जोररावर आंध्र प्रदेशच्या अंतर्गत संघातून खेळू लागली. तिने त्या ठिकाणी आपले कर्तुत्व सिद्ध केले. २०२५ मध्ये तिच्या आयुष्याला आणि क्रिकेट करियरला कलाटणी मिळाली. डेहराडून येथे झालेल्या सिनियर महिला मल्टि-डे चॅलेंजर ट्रॉफीमध्ये भेदक गोलंदाजी करत ५ पेक्षा जास्त विकेट्स पटकावल्या. त्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सने महिला प्रीमियर लीगमध्ये तिला २५ लाखांमध्ये खेळण्यासाठी सामील करून घेतले.

The Making of a Cricketer: गल्ली क्रिकेट ते थेट वर्ल्ड कप! Nandini Sharma ने घडवला इतिहास, वाचा संघर्षाची कहाणी

२०२५ मध्ये श्री चरणीने खूप कमाल कामगिरी केली. २० व्या वर्षी तिची निवड आयसीसी महिला एकदिवसीय विश्वचषक संघामध्ये झाली. या स्पर्धेत तिने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत फलंदाजांना जेरीस आणले. तिने या स्पर्धेत १४ विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने श्री चरणीला १.३ कोटींमध्ये संघात सामील करून घेतले. टी २० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध श्री चरणीने ३ विकेट्स घेतल्या. ग्रामीण भागात तिच्या क्रिकेट खेळण्याला झालेला विरोध, प्लॅस्टिक बॅटपासून सुरू केलेला प्रवास आज एक सर्वोत्तम भारतीय स्पिनर म्हणून ओळखला जात आहे. श्री चरणीने आंध्र प्रदेशसह संपूर्ण भारताचे नाव उंचावले आहे.

Web Title: Shree charani life struggle journey to entry indian women team icc world cup 2026 the making of a cricketer

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Published On: Jun 17, 2026 | 02:28 PM

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