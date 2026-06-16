मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Who Is Nandani Sharma Young Star Earns Direct Entry Into Indian Womens T20 World Cup Squad The Making Of A Cricketer

The Making of a Cricketer: गल्ली क्रिकेट ते थेट वर्ल्ड कप! Nandini Sharma ने घडवला इतिहास, वाचा संघर्षाची कहाणी

Updated On: Jun 16, 2026 | 04:19 PM IST
जाहिरात
सारांश

नंदनी शर्माचा प्रवास थक्क करणारा आहे. तिची भारतीय संघात निवड झाल्याने संपूर्ण चंदीगडसह देशभरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 'डब्ल्यूपीएल २०२६' मुळे नंदिनी शर्मा खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात आली.

The Making of a Cricketer: गल्ली क्रिकेट ते थेट वर्ल्ड कप! Nandini Sharma ने घडवला इतिहास, वाचा संघर्षाची कहाणी

नंदिनी शर्माचा थक्क करणारा प्रवास (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नंदनी शर्माची भारतीय महिला संघात निवड 
  • महिला प्रीमियर लीगमध्ये केलेले शानदार प्रदर्शन
  •  लहानपणी मुलांसोबत गिरवले क्रिकेटचे धडे
Nandini Sharma: आयसीसी महिला टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ चा थरार सुरू झाला असून बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या भारतीय संघात एका नावाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ते नाव म्हणजे वेगवान गोलंदाज नंदिनी शर्मा गल्ली क्रिकेटपासून सुरू झालेला तिची ही कहाणी आणि थेट टीम इंडियाच्या जर्सीपर्यंतचा तिचा हा थक्क करणारा प्रवास नेमका कसा होता? त्याबाबत जाणून घेऊयात.

नंदिनी शर्मा महिला प्रीमियर लीगमुळे खऱ्या अर्थाने चर्चेत आली. २४ वर्षीय नंदिनीचा जन्म चंदीगडमध्ये झाला. २४ वर्षीय या खेळाडूचा समावेश बीसीसीआयने थेट भारतीय महिला क्रिकेट संघात टी २० वर्ल्ड कपसाठी केला आहे. त्यामुळे अनकॅप्ड खेळाडूला बीसीसीआयने संधी दिल्याने संपूर्ण क्रिकेट जगताचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

नंदनी शर्माचा प्रवास थक्क करणारा आहे. तिची भारतीय संघात निवड झाल्याने संपूर्ण चंदीगडसह देशभरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘डब्ल्यूपीएल २०२६’ मुळे नंदिनी शर्मा खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात आली. दिल्ली कॅपिटल्सच्या संघाने लिलावादरम्यान २० लाख रुपयांच्या मूल किंमतीमध्ये संघात सामील करून घेतले होते. त्या संधीचे तिने सोने करून दाखवले. यामुळेच तिची भारतीय संघात निवड झाल्याचे दिसून येत आहे.

दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना नंदिनीने अत्यंत शानदार खेळी केली. तिने १० सामन्यांमध्ये एकूण १७ विकेट्स घेत सर्वांना चकित करून टाकले. गुजरातविरुद्ध एकाच सामन्यात तिने तब्बल ५ विकेट्स पटकावल्या होत्या. तसेच  दिल्ली कॅपिटल्सच्या इतिहासात एकाच सामन्यात ५ विकेट्स आणि ‘हॅट्ट्रिक’ घेणारी ती पहिली भारतीय गोलंदाज ठरली आहे.

नंदिनी शर्माचा जन्म चंदीगडमध्ये २० सप्टेंबर २००१ मध्ये झाला. लहानपणापासूनच तिला क्रिकेट खेळण्याची आवड होती. चंडीगडच्या गल्लीबोळात मुलांसोबत क्रिकेट खेळत क्रिकेटचे धडे गिरवले. चंडीगडच्या वरिष्ठ महिला संघाचे नेतृत्वही तिने केले आहे. २०२५ मध्ये महिला प्रीमियर लीगमध्ये तिने आरसीबीकडून नेट बॉलर म्हणून काम केले. तसेच फेब्रुवारी महिन्यात बँकॉक येथे झालेल्या ‘वुमेन्स आशिया कप रायझिंग स्टार्स’ स्पर्धेत तिने ‘इंडिया ए’ संघाचे प्रतिनिधित्व करत निवडकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले होते.

कसा होता नंदिनी शर्माचा प्रवास? 

मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्म झालेल्या नंदिनीला लहानपणापासूनच क्रिकेटची प्रचंड आवड होती. तिने तिच्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात चंडीगडच्या गल्लीबोळात मुलांसोबत खेळून केली. गल्ली क्रिकेट खेळता खेळता तिच्यातील वेगवान गोलंदाजीची अचूकता तिच्या भावाने आणि प्रशिक्षकांनी ओळखली आणि तिला व्यावसायिक क्रिकेटचे धडे देण्यास सुरुवात केली.

घरची परिस्थिती बेटाची असताना देखील कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर तिने क्रिकेटमध्ये आपली स्वतःची ओळख निर्माण केली. तिने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पंजाब आणि चंदीगड संघाकडून उत्तम कामगिरी केली. तिच्या जबरदस्त फॉर्ममुळे चंडीगडच्या वरिष्ठ महिला संघाचे उपकर्णधार आणि कर्णधारपदही भूषवले आहे.

टर्निंग पॉईंट

नंदिनी शर्मा या  अनकॅप्ड वेगवान गोलंदाजाला बीसीसीआयने भारतीय संघात स्थान दिले आहे. डब्ल्यूपीएल आणि आशिया कपमधील याच वादळी कामगिरीच्या जोरावर तिने हे स्थान मिळवले आहे. गल्लीबोळातून सुरू झालेला तिचा हा प्रवास आज देशातील लाखो मुलींसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरत आहे.

Web Title: Who is nandani sharma young star earns direct entry into indian womens t20 world cup squad the making of a cricketer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 03:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India A संघात ‘या’ अफलातून खेळाडूची एन्ट्री; बीसीसीआयने केली मोठी घोषणा, कारण काय?
1

India A संघात ‘या’ अफलातून खेळाडूची एन्ट्री; बीसीसीआयने केली मोठी घोषणा, कारण काय?

Ind W vs Pak W Fight Video: आधी गळा पकडला मग धक्का दिला; IND vs PAK सामन्यात हाणामारी? मैदानातील Video व्हायरल
2

Ind W vs Pak W Fight Video: आधी गळा पकडला मग धक्का दिला; IND vs PAK सामन्यात हाणामारी? मैदानातील Video व्हायरल

IND W Vs PAK W: ‘मी नुकतेच विमानातून…’; भारताच्या विजयावर Sachin Tendulkar ची खास पोस्ट
3

IND W Vs PAK W: ‘मी नुकतेच विमानातून…’; भारताच्या विजयावर Sachin Tendulkar ची खास पोस्ट

बाप रे, काय ते पदार्पण! Shree Charani ने पाकिस्तानला पाणी पाजलं; T20 वर्ल्ड कपमध्ये केला महारेकॉर्ड
4

बाप रे, काय ते पदार्पण! Shree Charani ने पाकिस्तानला पाणी पाजलं; T20 वर्ल्ड कपमध्ये केला महारेकॉर्ड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘त्यांच्या’ साठी 24 तास दरवाजे खुले,’ ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांदरम्यान प्रताप सरनाईकांचे मोठे वक्तव्य

‘त्यांच्या’ साठी 24 तास दरवाजे खुले,’ ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांदरम्यान प्रताप सरनाईकांचे मोठे वक्तव्य

Jun 16, 2026 | 04:19 PM
Chiplun News: ‘चिपळूणातील भाजपचे हे कार्यालय आगामी काळात बनेल सत्ताकेंद्र’; प्रमोद जठार

Chiplun News: ‘चिपळूणातील भाजपचे हे कार्यालय आगामी काळात बनेल सत्ताकेंद्र’; प्रमोद जठार

Jun 16, 2026 | 04:16 PM
Numerology : अंकशास्त्र सांगते खास गुण; ‘या’ मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये असतो राजेशाही अंदाज; यशासाठी करतात अथक मेहनत

Numerology : अंकशास्त्र सांगते खास गुण; ‘या’ मूलांकाच्या व्यक्तींमध्ये असतो राजेशाही अंदाज; यशासाठी करतात अथक मेहनत

Jun 16, 2026 | 04:11 PM
काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

काय फालतूगिरी! सोशल मिडियावर ‘दादा’ची बदनामी; Sourav Ganguly ने ‘त्या’ पेजविरुद्ध केली तक्रार

Jun 16, 2026 | 03:58 PM
Pimri Chinchwad : धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

Pimri Chinchwad : धरणातील कमी पाणीसाठ्यामुळे प्रशासनाची धावपळ; ‘या’ तारखेनंतर पाणीकपातीच्या निर्णयाचे संकेत

Jun 16, 2026 | 03:57 PM
Vidharbha Congress Politics: पूर्व विदर्भात राजकीय भूकंप! काँग्रेस आणि अजित पवार गटाला मोठे धक्के

Vidharbha Congress Politics: पूर्व विदर्भात राजकीय भूकंप! काँग्रेस आणि अजित पवार गटाला मोठे धक्के

Jun 16, 2026 | 03:56 PM
जसदण पटारी हस्तकलेला GI मान्यता; नाबार्डच्या पाठबळामुळे पारंपरिक कलेला नवी ओळख

जसदण पटारी हस्तकलेला GI मान्यता; नाबार्डच्या पाठबळामुळे पारंपरिक कलेला नवी ओळख

Jun 16, 2026 | 03:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा