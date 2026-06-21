Ind A vs Sl A Final: Vaibhav Sooryavanshi ची वादळी खेळी! श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना धू-धू धुतले; 20 वर्षांचा विश्वविक्रम मोडला

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या १५ वर्षीय फलंदाजाने अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण करून इतिहास रचला. त्याने आपल्या डावातील पाचवा षटकार मारून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. यासोबतच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. त्याने जवळपास २० वर्षे जुना विक्रम मोडला. ही खेळी विशेष होती कारण वैभव संपूर्ण मालिकेत संघर्ष करत होता. शिवाय, काही दिवसांपूर्वी श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या एका खेळाडूशी झालेला त्याचा वाद चर्चेचा विषय बनला होता. परिणामी, अंतिम सामन्यातील त्याच्या कामगिरीवर सर्वांचेच बारीक लक्ष होते. मात्र, वैभवने आपल्या बॅटने टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले आणि मोठ्या सामन्यांमध्ये दबावाचे संधीत रूपांतर कसे करायचे हे दाखवून दिले. त्याच्या स्फोटक खेळीने भारत ‘अ’ संघाला शानदार सुरुवात करून दिली आणि अंतिम सामन्याचे संपूर्ण वातावरण बदलून टाकले. धमाकेदार अर्धशतक झळकावल्यानंतर लगेचच, वैभव शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, पण केवळ सहा धावांनी त्याचे शतक हुकले. वैभवने २९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि आठ षटकारांसह ९४ धावांची धमाकेदार खेळी केली.
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