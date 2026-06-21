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Ind A vs Sl A Final: Vaibhav Sooryavanshi ची वादळी खेळी! श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना धू-धू धुतले; 20 वर्षांचा विश्वविक्रम मोडला

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:17 PM IST
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सारांश

Vaibhav Sooryavanshi scored Fastest Fifty in 11 balls Against SL A: भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंका 'अ' विरुद्धच्या अंतिम सामन्यात इतिहास रचला. त्याने अवघ्या 11 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावत लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद फिफ्टीचा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला.

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विस्तार

 

  • Vaibhav Sooryavanshi ची वादळी खेळी
  • श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना धू-धू धुतले
  • 20 वर्षांचा विश्वविक्रम मोडला
भारताचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात स्फोटक फलंदाजी करत विश्वविक्रम मोडला. त्याने लिस्ट-ए क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक झळकावले. प्रथम फलंदाजी करताना, वैभवने प्रियांश आर्यासोबत मिळून भारताला एक भक्कम सुरुवात करून दिली. वैभवने अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक झळकावत २० वर्षे जुना विक्रम मोडला. यासह, तो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक करणारा खेळाडू ठरला. यापूर्वी हा विक्रम श्रीलंकेचा फलंदाज कौशल्य वीरारत्नेच्या नावावर होता, ज्याने १२ चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केले होते.

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२० वर्षांचा जागतिक विक्रम मोडला

या १५ वर्षीय फलंदाजाने अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण करून इतिहास रचला. त्याने आपल्या डावातील पाचवा षटकार मारून आपले अर्धशतक पूर्ण केले. यासोबतच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला. त्याने जवळपास २० वर्षे जुना विक्रम मोडला. ही खेळी विशेष होती कारण वैभव संपूर्ण मालिकेत संघर्ष करत होता. शिवाय, काही दिवसांपूर्वी श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या एका खेळाडूशी झालेला त्याचा वाद चर्चेचा विषय बनला होता. परिणामी, अंतिम सामन्यातील त्याच्या कामगिरीवर सर्वांचेच बारीक लक्ष होते. मात्र, वैभवने आपल्या बॅटने टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले आणि मोठ्या सामन्यांमध्ये दबावाचे संधीत रूपांतर कसे करायचे हे दाखवून दिले. त्याच्या स्फोटक खेळीने भारत ‘अ’ संघाला शानदार सुरुवात करून दिली आणि अंतिम सामन्याचे संपूर्ण वातावरण बदलून टाकले. धमाकेदार अर्धशतक झळकावल्यानंतर लगेचच, वैभव शतकाच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, पण केवळ सहा धावांनी त्याचे शतक हुकले. वैभवने २९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि आठ षटकारांसह ९४ धावांची धमाकेदार खेळी केली.

लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतक करणारा फलंदाज

  • वैभव सुर्यवंशी, भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ, दांबुला (2026)- ११ चेंडू
  • कौशल्या वीरारत्ने, रागामा क्रिकेट क्लब विरुद्ध कुरुनेगला युथ क्रिकेट क्लब, थर्स्टन कॉलेज मैदान, कोलंबो (२००५/०६) – १२ चेंडू
  • थिसारा परेरा, श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब विरुद्ध ब्लूमफील्ड क्रिकेट अँड ॲथलेटिक क्लब, आर्मी ग्राउंड, पनागोडा (२०२०/२१)- १३ चेंडू
  • रॉरी क्लेनवेल्ड, पश्चिम प्रांत विरुद्ध क्वाझुलु-नताल, सहारा स्टेडियम किंग्समीड, डर्बन (2010/11)- १४ चेंडू

भारताची दमदार सुरुवात

त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंका ‘अ’ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारत ‘अ’ संघाकडून वैभव आणि प्रियांश आर्य फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले. या दोन्ही फलंदाजांनी पहिल्याच चेंडूपासून आक्रमक फलंदाजी सुरू केली. यादरम्यान वैभव आणि प्रियांश या दोघांनाही अनेकदा जीवदान मिळाले, ज्याचा त्यांनी पुरेपूर फायदा घेतला. वैभव आणि प्रियांश तुफानी फलंदाजीच्या जोरावर भारत ‘अ’ संघाने अवघ्या तीन षटकांत ५० धावांचा टप्पा ओलांडला. वैभव इथेच थांबला नाही आणि त्याने श्रीलंका ‘अ’ संघाच्या गोलंदाजांना चांगलेच धारेवर धरले. वैभवने अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि लिस्ट ‘अ’ क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम मोडला.

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Web Title: Vaibhav sooryavanshi fastest fifty 11 balls list a cricket world record india a vs sri lanka a final 2026

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Published On: Jun 21, 2026 | 01:16 PM

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