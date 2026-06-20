Neeraj Chopra चे दमदार कमबॅक! डायमंड लीगमध्ये चौथ्या स्थानावर; CWG 2026 चे तिकीट पक्के

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पाठीच्या दुखापतीमुळे नीरज चोप्रा गेल्या वर्षभरापासून कोणत्याही स्पर्धेत सहभागी होत नव्हता. या दुखापतीतून सावरल्यानंतर तो २५ मे पासून स्वित्झर्लंडमध्ये सराव करत होता. नीरज चोप्राने अगदी शेवटच्या क्षणी दोहा डायमंड लीगमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. या स्पर्धेत नीरज चोप्राची स्पर्धेची सुरुवात खराब झाली, त्याने पहिल्याच प्रयत्नात फाऊल केला. त्यानंतर त्याने दुसऱ्या फेरीत ८२.७७ मीटरचा थ्रो करून आपली पहिली वैध नोंद केली. त्याची सर्वोत्तम कामगिरी तिसऱ्या फेरीत झाली, जेव्हा त्याने ८५.६९ मीटरचा थ्रो केला, ज्यामुळे तो काही काळासाठी तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला. त्याने चौथ्या फेरीत ८३.४५ मीटरचे अंतर गाठले, परंतु अव्वल तीनमध्ये परतण्याचा प्रयत्न करताना पाचव्या फेरीत पुन्हा फाऊल केला. यामुळे डायमंड लीगमधील त्याचा प्रवास संपुष्टात आला.
गेल्या वर्षी याच मैदानावर नीरजने स्वतः त्याच्या कारकिर्दीतील एकमेव ९० मीटरपेक्षा जास्त अंतराचा थ्रो नोंदवला होता. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी होती आणि अगदी सर्वात निष्णात खेळाडूंनाही आपला लय साधण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. स्पर्धेच्या चौथ्या फेरीत श्रीलंकेचा खेळाडू, रुमेश थरंगा पाथिरागे याने ८८.६८ मीटरच्या शानदार थ्रोसह प्रथम स्थान पटकावले.
या स्पर्धेत, श्रीलंकेच्या पाथिरागेनंतर, विद्यमान विश्व चॅम्पियनशिप रौप्यपदक विजेता अँडरसन पीटर्स (८६.३८ मीटर) दुसऱ्या स्थानी आला. दरम्यान, विश्व चॅम्पियनशिप कांस्यपदक विजेता कर्टिस थॉम्पसनने ८५.९९ मीटरच्या थ्रोसह तिसरे स्थान पटकावले. स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या फेऱ्यांमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले, ज्यात पहिल्या फेरीत थॉम्पसन आघाडीवर होता आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या फेरीत अँडरसन पीटर्स होता, पण चौथ्या फेरीत पाथिरागेने सर्वात लांब अंतर मोजून विजय मिळवला.
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