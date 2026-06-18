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IND vs AFG 3rd ODI: भारत व्हाईटवॉश देणार की पठाण आडवे येणार? कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामना?

Updated On: Jun 18, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

Ind vs Afg third ODI chennai: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत भारताने आघाडी घेतली आहे. २०२७ च्या विश्वचषकासाठी तिसरा एकदिवसीय सामना निर्णायक ठरणार आहे. चला जाणून घेऊया की हा सामना केव्हा आणि कुठे खेळला जाईल.

IND vs AFG 3rd ODI: भारत व्हाईटवॉश देणार की पठाण आडवे येणार? कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामना?
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विस्तार
  • भारत-अफगाणिस्तान तिसरा वनडे
  • कधी आणि कुठे होणार?
  • सगळ्यांच्या नजरा रोहित शर्मावर
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना २० जून रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना चेन्नईमध्ये रंगणार आहे. टीम इंडियाने धर्मशाळा येथे पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात ७ विकेट्सने धुव्वा उडवला. त्यानंतर, लखनौ येथील दुसऱ्या सामन्यात १७० धावांनी अफगाणिस्तानवर दिमाखात विजय मिळवला. या विजयासाह भारतीय संघाने मालिकाही २- ० ने खिशात घातली. संघाने आतापर्यंतच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये शानदार कामगिरी केली आहे. शेवटच्या सामन्यात टीम इंडिया संघात कोणते बदल करणार हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

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चेन्नईमध्ये रंगणार तिसरा एकदिवसीय सामना

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तिसरा एकदिवसीय सामना चेन्नई येथील ऐतिहासिक एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळवला जाईल. भारतीय संघाने या मैदानावर १५ एकदिवसीय सामने खेळले असून, त्यापैकी आठ जिंकले आहेत, सहा गमावले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. या खेळपट्टीवर चेंडूला चांगला टर्न मिळतो. त्यामुळे फिरकी गोलंदाजांचे खेळपट्टीवर वर्चस्व राहण्याची शक्यता आहे.

टीम इंडिया करू शकते बदल

भारत या मालिकेकडे २०२७ च्या विश्वचषकाची पूर्वतयारी म्हणून पाहत आहे. पहिल्या सामन्यात गुरनूर ब्रार आणि हर्ष दुबे यांनी पदार्पण केले आणि प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतले. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात प्रिन्स यादवला पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. त्याने २ विकेट्स घेतले. तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी हर्ष दुबेला आणखी एक संधी दिली जाऊ शकते. सुंदरने लखनौमध्ये १९ चेंडूंमध्ये १९ धावा केल्या होत्या आणि आपल्या ७ षटकांच्या स्पेलमध्ये २४ धावांत एक विकेटही घेतला होता.

सगळ्यांच्या नजरा रोहित शर्मावर

अफगाणिस्तानविरुद्धचा तिसरा एकदिवसीय सामना माजी कर्णधार रोहित शर्मासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. धर्मशाळा येथे १६ धावांवर धावबाद झाल्यानंतर, त्याने दुसऱ्या सामन्यात ४८ धावांची वेगवान खेळी केली होती. मात्र, तिसऱ्या सामन्यात व्यवस्थापनाला त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल.

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Web Title: When and where is india vs afghanistan 3rd odi chennai rohit sharma match preview series update

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Published On: Jun 18, 2026 | 05:24 PM

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