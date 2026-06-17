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Women’s T20 World Cup मध्ये भारताचा दुसरा सामना आज; सेमीफायनलवर टीम इंडियाची नजर, पाहा नेदरलँड्सविरुद्ध संभाव्य Playing 11

Updated On: Jun 17, 2026 | 02:22 PM IST
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सारांश

IND W vs NED W Women's T-20 World Cup 2026: पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर टीम इंडिया आज नेदरलँडविरुद्ध आपला दुसरा सामना खेळणार आहे. कशी असेल भारताची प्लेइंग ११, जाणून घ्या.

Women’s T20 World Cup मध्ये भारताचा दुसरा सामना आज; सेमीफायनलवर टीम इंडियाची नजर, पाहा नेदरलँड्सविरुद्ध संभाव्य Playing 11
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विस्तार
  • टीम इंडियाची आज दुसरी परीक्षा
  • भारत विरुद्ध नेदरलँड्स
  • संभाव्य Playing 11
आयसीसी महिला टी- २० विश्वचषक २०२६ (ICC Womens T20 World Cup 2026) स्पर्धेतील पहिल्याच सामन्यात पाकिस्तानचा धुव्वा उडवल्यानंतर, भारतीय संघ दुसरा सामना नेदरलँड्सविरुद्ध खेळणार आहे. टीम इंडिया आपला दुसरा सामना आज १७ जून रोजी नेदरलँड्सविरुद्ध खेळणार आहे. हा सामना लीड्समधील हेडिंग्ले येथे भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. पाकिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात, स्मृती मंधानाने डावाच्या सुरुवातीला आणि रिचा घोषने खालच्या फळीत चांगली फलंदाजी करून भारताला ६४ धावांनी विजय मिळवून दिला होता. आजचा हा सामना जिंकून भारतीय संघ सेमिफायनसाठी आपली दावेदारी मजबूत करण्यासाठी उतरेल. आजच्या या सामन्यात कशी असेल टीम इंडियाची संभाव्या प्लेइंग ११, जाणून घेऊयात.

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भारताची सर्वात मोठी चिंता

सलामीवीर शफाली वर्मा आणि कर्णधार हरमनप्रीत कौर यांच्यासह त्यांची फलंदाजीची फळी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकलेली नाही. भारती फुलमाली मधल्या फळीत महत्त्वाची भूमिका बजावते, पण तिला पहिल्या सामन्यात खाते उघडता आले नाही. या स्पर्धेत भारताला आणखी कठीण सामन्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, त्यामुळे फलंदाजीतील सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

पहिल्या सामन्यात भारतीय फिरकी गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. दीप्ती शर्मा आणि श्री चरानी या जोडीने मिळून आठ विकेट्स घेतले. दीप्तीने पाच विकेट्स घेऊन पाकिस्तानच्या फलंदाजीचे कंबरडे मोडले. श्री चरानीसुद्धा आपल्या चेंडूच्या टप्प्याने आणि विविधतेने फलंदाजांना त्रास देत आहे. मात्र, वेगवान गोलंदाज अरुंधती रेड्डी आणि क्रांती गौड यांना फारसा प्रभाव पाडता आला नाही.

पराभवानंतर नेदरलँड्सवर दबाव

बांगलादेशविरुद्ध आपला पहिला सामना गमावल्यानंतर नेदरलँड्सचा संघ आज भारताविरुद्ध मैदानात उतरणार आहे. कर्णधार बॅबेट डी लीडेने मान्य केले की, त्यांचा संघ फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही विभागांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकला नाही. ती म्हणाली, “आम्ही खेळाच्या तिन्ही विभागांमध्ये अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकलो नाही. फलंदाजीत आम्ही काही धावांनी कमी पडलो आणि क्षेत्ररक्षणातही काही झेल सोडले. आम्हाला खूप काही शिकायचे आहे आणि सुधारणा करायची आहे.” या सामन्यात भारताला विजयासाठी प्रबळ दावेदार मानले जात आहे, परंतु संघ केवळ दोन गुण मिळवण्यावरच नव्हे, तर फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणातील उणिवा दूर करण्यावरही लक्ष केंद्रित करेल.

भारतासाठी उपांत्य फेरी गाठणे सोपे नसेल

नेदरलँड्सकडून भारताला फार मोठे आव्हान मिळण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी त्यांना साखळी फेरीत ऑस्ट्रेलिया किंवा दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करावे लागेल. पाकिस्तानविरुद्ध सुरुवातीला क्षेत्ररक्षण खराब होते, पण जसजसा डाव पुढे सरकला, तसतसे भारतीय खेळाडूंनी काही चांगली कामगिरी केली.

दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११

भारत: स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, अरुंधती रेड्डी, श्रेयंका पाटील, श्री चरणी, क्रांती गौड.

नेदरलँड्स: स्टेरे कॅलिस, सान्या खुराना, फोबी मोल्केनबोअर, बाबेट डी लीडे (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), रॉबिन रिजके, आयरिस झविलिंग, हीदर सीगर्स, फ्रेडरिक ओव्हरडाईक, कॅरोलिन डी लँग, सिल्व्हर सीगर्स, इसाबेल वॉन.

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Web Title: Womens t20 world cup 2026 india vs netherlands match preview playing 11 headingley

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Published On: Jun 17, 2026 | 02:22 PM

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