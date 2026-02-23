Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज

सोमवारी टी-२० विश्वचषकातील सुपर 8 सामन्यात अत्यंत आत्मविश्वास असलेल्या वेस्ट इंडिजला दृढनिश्चयी झिम्बाब्वेपासून सावध राहावे लागेल. दोन्ही संघ आतापर्यंत स्पर्धेत अपराजित आहेत आणि हीच मालिका सुरू ठेवण्याचा त्यांचा दृढनिश्चय असेल. पहिल्या फेरीत वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे हे दोघेही आपापल्या गटात अव्वल स्थानावर होते, परंतु काम अजून संपलेले नाही, कारण त्यांच्यासमोर कठीण आव्हाने आहेत. दोन वेळा विजेता असलेल्या वेस्ट इंडिजसाठी आत्मविश्वासाची ही एक कठीण परीक्षा असेल, ज्या स्वरूपात ते खरोखरच उत्कृष्ट आहेत आणि इतर काही संघांप्रमाणे त्यांचे कौशल्य दाखवतात.
माजी विजेता कर्णधार डॅरेन सॅमी यांच्या प्रशिक्षित संघाने आतापर्यंत एकसंध कामगिरी केली आहे, परंतु सातत्य राखणे हे त्यांचे सर्वात मोठे आव्हान असेल. वेस्ट इंडिजने सलग चार विजय मिळवले आहेत, ज्यामुळे टी-२० विश्वचषकापूर्वीचे सात द्विपक्षीय मालिका पराभव भूतकाळातील गोष्टी आहेत. कॅरिबियन संघ पुन्हा एकदा एक मजबूत दावेदार म्हणून उदयास आला आहे, त्याने इंग्लंडविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला आहे आणि खालच्या क्रमांकाच्या संघांना सहज पराभूत केले आहे.
One EPIC match-up today that you do not want to miss 🔥#T20WorldCup broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/UnfvqcEa1a — ICC (@ICC) February 23, 2026
कर्णधार शाई होप (१५५ धावा, दोन अर्धशतके) यांनी आपला फॉर्म परत मिळवला आहे, तर शिमरॉन हेटमायर (१३४) यांनी तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज म्हणून आपली भूमिका पूर्णपणे योग्य ठरवली आहे. जेसन होल्डर आणि रोस्टन चेस यांनीही महत्त्वपूर्ण योगदान देऊन संघाला बळकटी दिली आहे. शेरफेन रदरफोर्डची स्फोटक फलंदाजी (१२६) वेस्ट इंडिजसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. शिवाय, रोमारियो शेफर्डच्या अष्टपैलू क्षमतेने संघात संतुलन निर्माण केले आहे. दरम्यान, झिम्बाब्वेने आतापर्यंतच्या प्रेरणादायी कामगिरीने क्रिकेट जगतात नवी आशा निर्माण केली आहे.
त्यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवून सर्वांना चकित केले आणि आता ते हे सिद्ध करण्याचा दृढनिश्चय करतील की त्यांचे विजय अचानक नव्हते. झिम्बाब्वेने सुपर एटमध्ये स्थान मिळवून आपले सर्वात मोठे ध्येय गाठले आहे. आता, त्यांचा सामना वेस्ट इंडिज, दक्षिण आफ्रिका आणि भारताशी होईल. त्यांच्या खेळाडूंचा दृढनिश्चय पाहता, जर त्यांनी आणखी एक धक्का दिला तर आश्चर्य वाटणार नाही.
तरुण ब्रायन बेनेटने झिम्बाब्वेचा स्टार फलंदाज असल्याचे सिद्ध केले आहे. त्याने दोन अर्धशतके झळकावली आहेत आणि एकूण १७५ धावांसह तो झिम्बाब्वेचा आघाडीचा धावपटू आहे. मनोरंजक म्हणजे, २२ वर्षीय उजव्या हाताच्या फलंदाजाने टी२० विश्वचषकात अद्याप एकही षटकार मारलेला नाही. ही वस्तुस्थिती वेस्ट इंडिज दुर्लक्ष करू शकत नाही.