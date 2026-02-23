Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू

BGMI प्लेअर्ससाठी परफेक्ट! हे आहेत 50 हजारांहून कमी किंमतीत बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, वाचा फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
फ्री फायर मॅक्समध्ये फेडेड व्हिल ईव्हेंट सुरु झाला आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना 10 रिवॉर्ड्सची लिस्ट मिळणार आहे. यापैकी 2 रिवॉर्ड्स प्लेअर्सना लिस्टमधून काढून टाकावे लागणार आहे. उर्वरित 8 रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. प्रत्येक स्पिननंतर डायमंड्सची संख्या वाढणार आहे. (फोटो सौजन्य – YouTube)
ईव्हेंटमध्ये पहिल्यांदा स्पिन करण्यासाठी 9 डायमंड्स वापरावे लागणार आहेत, तर दुसऱ्यांना स्पिन करण्यासाठी 19 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. तिसऱ्या स्पिनची किंमत 39 डायमंड्स आहेत आणि चौथ्यांदा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 69 डायमंड्स वापरावे लागणार आहेत. पाच वेळा स्पिन करण्यासाठी 99 डायमंड्स, सहा वेळा स्पिन करण्यासाठी 149 डायमंड्स, सात वेळा स्पिन करण्यासाठी 199 डायमंड्स आणि आठ वेळा स्पिन करण्यासाठी प्लेअर्सना 499 डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.