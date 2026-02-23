Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?
सोशल मीडियावरून ओळख आणि…
पीडित तरुणी ही त्रिपुरा वरून गुरुग्राम ला आली होती. ती बायोटेक्निकच्या दुसऱ्या वर्षाला होती. आरोपीच नाव हे शिवम असल्याचं सांगितलं जात आहे. पीडितेची आणि शिवमची ओळख सोशल मीडियावर झाली. त्या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत आणि नंतर पुढे जाऊन प्रेमात झालं. ते दोघे लिव्ह इन मध्ये राहू लागले. मात्र हे प्रेम फार काळ टिकू शकल नाही. त्याने तरुणीसोबत असं दुष्कृत्य केल आहे त्याने सगळा देश हादरला आहे. तुम्ही विचार केला तर अंगावर काटा येईल अशी भयंकर घटना. त्याने असं काही केलं की तिला सध्या चालणे पण अशक्य झाले आहे. एवढेच नाही तर ती कधीच आई होऊ शकत नाही. पीडित तरुणी मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेने ग्रूरग्राम मध्ये एकच खळबळ उडाली आहे .
‘तो’ भाग जाळला आणि…
त्याने तिला घरात लोखंडी बॉटेलने मारहाण केली. भिंतीवर डोक आदळल आणि तिला प्राइवेट पार्ट त्याने जाळून टाकला. तुम्ही विचार करा किती वेदना त्या मुलीला झाल्या असतील. मात्र त्याने दुष्कृत्य करत असताना थोडी ही दया माया त्याच्या मनात आली नाही का? त्याने शेवटी मुलीची एवढी वाईट अवस्था केली की मुलगी कधीच आयुष्यात आता आई होऊ शकणार नाही. सध्या पीडितेच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांकडून घटनेचा शोध सुरू झाला आहे. मात्र त्याने हे कृत्य का केल असावे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आपल्या पार्टनरवर आरोपीला होता संशय
शिवमला पीडित तरुणीवर संशय होता. या संशयातून तो आपल्या पार्टनरला त्रास द्यायला लागला होता. एके दिवशी त्याने आपल्या रूम ला बोलवलं आणि पीडितेसोबत हे कृत्य केल. त्याने सगळ्यांचा काळजाचा थरकाप उडाला. ही घटना सध्या सोशल मीडियावर आल्यावर प्रत्येक जण हळहळ व्यक्त करत आहे. तर आरोपींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. मुलीच्या आईने थेट देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली आहे .
कठोरात कठोर शिक्षा
२०१२ साली दिल्लीत असाच एक निर्भया प्रकरण घडलं होत. त्या घटनेने देश हादरला होता. निर्भया प्रकरण असो किंवा कोलकाता प्रकरण असो या घटनेने माणुसकीला प्रश्न उपस्थित केले आहे. या घटनेने अख्खा देश हादरला होता. अशा घटनेतील आरोपीना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. त्या शिवाय असे कृत्य करायला कोणी धजावणार नाही. आता या प्रकरणात काय कारवाई होते या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: तिचाच ओळखीतील तरुण, जो लिव्ह-इनमध्ये राहत होता.
Ans: बंधक बनवून मारहाण व गंभीर शारीरिक अत्याचार.
Ans: आरोपीला अटक; पुढील तपास सुरू.