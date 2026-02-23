Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Gurugram Crime Horrible Man Burns Girlfriends Private Parts With Sanitizer Beats Her With Iron Rod And Victim Fights To Death

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

गुरुग्राम येथे लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थिनीवर प्रियकराकडून कथित अमानुष अत्याचार व मारहाणीचा प्रकार उघड. पीडितेवर गंभीर जखमा; आरोपीला अटक. प्रकरणामुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर.

Updated On: Feb 23, 2026 | 09:40 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • त्रिपुरातील बीएससी बायोटेक द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी
  • बंधक ठेवून मारहाण व गंभीर अत्याचार
  • पीडितेची मृत्यूशी झुंज
गुरुग्राम: मुलींच्या अत्याचाराच्या घटनेने देशाला शरमेने मान घालावी लागली अशा घटना या आधी घडल्या आहेत. निर्भया बलात्कार आणि हत्याकांड हा प्रकरण अजूनही आपण विसरू शकलो नाही आहे. अजूनही ते प्रकरण आठवलं कि अंगावर शहारे येतात. एखादा व्यक्ती इतका कसा काय क्रूर असो शकतो? तो मनुष्य आहे की नाही? असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात. आता असाच एक प्रकार गुरुग्राममध्ये देखील घडला आहे. एका नराधमाने आधी त्या मुलीला बंदी बनवून ठेवलं, त्यानंतर अमानुष मारहाण केली, एवढेच नाही तर सॅनिटायझरने तिचा प्रायव्हेट पार्ट जाळला. यामुळे ती कधीच आई होऊ शकणार नाही आणि एवढेच नाही तर तिला कधीच चालताही येणार आहे. त्या मुलीसोबत एवढं भयंकर घडलं की एखादा साधारण व्यक्ती याची कल्पना देखील करू शकत नाही. त्या मुलीला वाटलं नव्हतं की तिला प्रेम करणं तिच्या जीवाशी बेतेल. काय घडलं त्या मुलीसोबत? वाचा सविस्तर…

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?

सोशल मीडियावरून ओळख आणि…

पीडित तरुणी ही त्रिपुरा वरून गुरुग्राम ला आली होती. ती बायोटेक्निकच्या दुसऱ्या वर्षाला होती. आरोपीच नाव हे शिवम असल्याचं सांगितलं जात आहे. पीडितेची आणि शिवमची ओळख सोशल मीडियावर झाली. त्या ओळखीचं रूपांतर मैत्रीत आणि नंतर पुढे जाऊन प्रेमात झालं. ते दोघे लिव्ह इन मध्ये राहू लागले. मात्र हे प्रेम फार काळ टिकू शकल नाही. त्याने तरुणीसोबत असं दुष्कृत्य केल आहे त्याने सगळा देश हादरला आहे. तुम्ही विचार केला तर अंगावर काटा येईल अशी भयंकर घटना. त्याने असं काही केलं की तिला सध्या चालणे पण अशक्य झाले आहे. एवढेच नाही तर ती कधीच आई होऊ शकत नाही. पीडित तरुणी मृत्यूशी झुंज देत आहे. या घटनेने ग्रूरग्राम मध्ये एकच खळबळ उडाली आहे .

‘तो’ भाग जाळला आणि…

त्याने तिला घरात लोखंडी बॉटेलने मारहाण केली. भिंतीवर डोक आदळल आणि तिला प्राइवेट पार्ट त्याने जाळून टाकला. तुम्ही विचार करा किती वेदना त्या मुलीला झाल्या असतील. मात्र त्याने दुष्कृत्य करत असताना थोडी ही दया माया त्याच्या मनात आली नाही का? त्याने शेवटी मुलीची एवढी वाईट अवस्था केली की मुलगी कधीच आयुष्यात आता आई होऊ शकणार नाही. सध्या पीडितेच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांकडून घटनेचा शोध सुरू झाला आहे. मात्र त्याने हे कृत्य का केल असावे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आपल्या पार्टनरवर आरोपीला होता संशय

शिवमला पीडित तरुणीवर संशय होता. या संशयातून तो आपल्या पार्टनरला त्रास द्यायला लागला होता. एके दिवशी त्याने आपल्या रूम ला बोलवलं आणि पीडितेसोबत हे कृत्य केल. त्याने सगळ्यांचा काळजाचा थरकाप उडाला. ही घटना सध्या सोशल मीडियावर आल्यावर प्रत्येक जण हळहळ व्यक्त करत आहे. तर आरोपींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. मुलीच्या आईने थेट देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे न्यायाची मागणी केली आहे .

कठोरात कठोर शिक्षा

२०१२ साली दिल्लीत असाच एक निर्भया प्रकरण घडलं होत. त्या घटनेने देश हादरला होता. निर्भया प्रकरण असो किंवा कोलकाता प्रकरण असो या घटनेने माणुसकीला प्रश्न उपस्थित केले आहे. या घटनेने अख्खा देश हादरला होता. अशा घटनेतील आरोपीना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. त्या शिवाय असे कृत्य करायला कोणी धजावणार नाही. आता या प्रकरणात काय कारवाई होते या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आम्ही भाई आहोत, या भागात राहायचे असेल तर…; गुलटेकडीत अल्पवयीन मुलांकडून गोळीबार

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपी कोण?

    Ans: तिचाच ओळखीतील तरुण, जो लिव्ह-इनमध्ये राहत होता.

  • Que: आरोप काय आहेत?

    Ans: बंधक बनवून मारहाण व गंभीर शारीरिक अत्याचार.

  • Que: पोलिसांची कारवाई काय?

    Ans: आरोपीला अटक; पुढील तपास सुरू.

Web Title: Gurugram crime horrible man burns girlfriends private parts with sanitizer beats her with iron rod and victim fights to death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 23, 2026 | 09:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?
1

Uttarpradesh Crime: बहीण भावाच्या नात्याला काळिमा! सख्ख्या भावानेच केली बहिणीची हत्या; कारण काय?

‘व्हिडिओ कॉल केला, अन…’, ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप!
2

‘व्हिडिओ कॉल केला, अन…’, ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिषेक कळमकर यांच्यावर अत्याचाराचा गंभीर आरोप!

Chandrapur Crime: चंद्रपूरात रेल्वे नोकरीचे आमिष; १५ तरुणांची १.३१ कोटींनी फसवणूक, तिघांवर गुन्हा
3

Chandrapur Crime: चंद्रपूरात रेल्वे नोकरीचे आमिष; १५ तरुणांची १.३१ कोटींनी फसवणूक, तिघांवर गुन्हा

Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना
4

Odisha Crime: संतापजनक! अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर ५ नराधम शिक्षकांकडून सामूहिक बलात्कार, ओडिशातील घटना

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

Gurugram Crime: भयंकर! नराधमाने सॅनिटायझरने जाळला प्रेयसीचा ‘तो’ भाग, लोखंडी रॉडने मारहाण अन्….;पीडितेची मृत्यूशी झुंज

Feb 23, 2026 | 09:40 AM
Harshvardhan Sapkal News: भाजपाने पुण्याचा तालिबान केला… हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

Harshvardhan Sapkal News: भाजपाने पुण्याचा तालिबान केला… हर्षवर्धन सपकाळांचा गंभीर आरोप

Feb 23, 2026 | 09:34 AM
Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू

Free Fire MAX मध्ये प्लेअर्सना मिळणार ‘Panther Strikes’ फ्री जिंकण्याची संधी! फेडेड व्हिल इव्हेंट झाला सुरू

Feb 23, 2026 | 09:31 AM
Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक

Holi 2026: होळी आणि धुलिवंदन आहेत दोन वेगळे दिवस, करू नका गल्लत आणि जाणून घ्या या दिवसांमधील फरक

Feb 23, 2026 | 09:30 AM
Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज

Zimbabwe vs West Indies: वेस्टइंडीजसमोर झिम्बाब्वेचे आव्हान! तिसऱ्यांदा आश्चर्यचकित करण्यासाठी ZIM सज्ज

Feb 23, 2026 | 09:29 AM
World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस

World Understanding and Peace Day: जागतिक शांतता आणि भारताची भूमिका! ‘वसुधैव कुटुंबकम’चा संदेश देणारा 23 फेब्रुवारीचा हा खास दिवस

Feb 23, 2026 | 09:26 AM
भारताचा थेट प्रहार! अफगाणिस्तानवरील हल्ल्यावरुन जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला फटकारले

भारताचा थेट प्रहार! अफगाणिस्तानवरील हल्ल्यावरुन जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला फटकारले

Feb 23, 2026 | 09:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Solapur News : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावरुन वाद, नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 22, 2026 | 10:59 PM
Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Vasai : वसई-विरारमध्ये राहुल गांधींविरोधातील कथित वक्तव्यावरून काँग्रेस आक्रमक

Feb 22, 2026 | 10:53 PM
Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Yavatmal : दुखावर फुंकर; शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील ३० विधवा महिलांसाठी ‘जीवाची मुंबई’ उपक्रम

Feb 22, 2026 | 06:52 PM
Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Latur News – सिद्धेश्वराच्या गाभाऱ्यात रुद्राभिषेक, महादेवाच्या जयघोषात सिद्धेश्वर रत्नेश्वर नगरी दुमदुमली

Feb 22, 2026 | 06:27 PM
Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Baramati :लोणी भापकर गावात बंदची हाक ; अजित पवार यांच्या अपघाताची सखोल चौकशी होण्याची मागणी

Feb 22, 2026 | 05:42 PM
Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Kolhapur : हुल्लडबाजीचा कळस ,पोलिसांची कारवाई कधी?

Feb 22, 2026 | 05:34 PM
Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Sanjay Raut : भास्कर जाधव का नकोत? तुम्ही ठरवणारे कोण? विरोधी पक्षनेतेपदावरून राऊत आक्रमक

Feb 22, 2026 | 03:10 PM